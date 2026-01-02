У Перейры большие планы на 2026 год. Выиграв у Магомеда Анкалаева в ответном бою и вернув себе титул в полутяжелом весе, «Поатан» задумался о большем: переходе в тяжелый дивизион и третьем поясе

Год, закрывший все гештальты

Прошлый год для Алекса Перейры стал настоящими американскими горками. Его царствование в полутяжелом весе в марте прервал Магомед Анкалаев, выиграв бой единогласным решением судей.

В тот момент карьера бразильца резко оказалась на развилке. Потеря титула после трех побед нокаутом в статусе чемпиона в 2024-м получилась болезненной. Даже в полутяжелом дивизионе дальнейшие перспективы «Поатана» на фоне слабого выступления в битве с россиянином выглядели туманно.

Однако Перейра доказал, что он сильнее любых обстоятельств. Бразилец потребовал быстрый реванш и получил его. В октябре 2025-го Алекс предстал в октагоне совершенно иной версией себя, нежели в мартовском противостоянии.

Всего 80 секунд понадобилось ему, чтобы нокаутировать Анкалаева и вернуть чемпионский пояс. Этот громкий триумф не просто восстановил статус Алекса. Он поставил жирную точку в истории его противостояния с дагестанцем.

Алекс Перейра против Магомеда Анкалаева globallookpress.com

По сути, победа в реванше закрыла последнюю крупную нерешенную дуэль в дивизионе. Перейра ранее одолел всех топовых соперников: Блаховича, дважды Прохазку, Хилла, Раунтри и теперь Анкалаева.

Исчерпав для себя вызовы в категории до 93 кг, бразилец заявил о намерении подняться выше. Его новая цель — покорение тяжелого дивизиона и попытка завоевать третий чемпионский пояс UFC.

Теперь у фанатов и экспертов возникает главный вопрос. Что же на самом деле ждет Алекса Перейру в категории гигантов? Станет ли этот шаг новой славной главой или обернется провалом?

Мнение экспертов и сухие цифры

Алекс Перейра globallookpress.com

Аналитики сходятся во мнении, что логика в этом шаге есть. Комментатор UFC Джо Роган, как никто другой, верит в силу бразильца. Он отметил, что Перейра уже сейчас весит около 108 кг.

«Не сомневайтесь, этот парень может нокаутировать любого из тяжеловесов. Без сомнений. Он бьет сильнее, чем кто-либо из тех, кто там дерется», — уверенно заявил Роган.

Аналитик ММА Дин Томас также поддерживает эту идею. Он считает, что с возрастом бойцу будет все сложнее сгонять вес до 93 кг. Переход в более комфортную категорию в 38 лет выглядит разумно.

«То, что он переходит из одной весовой категории в другую, имеет смысл. Чем старше он будет становиться, тем меньше ему будет хотеться гонять вес. В 2026-м он станет полноценным тяжеловесом», — рассуждает Томас.

Действительно, Перейра заслужил право на громкий бой в тяжелом весе. Его актуальная форма, феноменальная ударная мощь и статистика значимых ударов сулят ему неплохие шансы.

Габариты и вес в межсезонье позволяют говорить о плавном переходе. Чтобы стать полноценным тяжеловесом, ему достаточно набрать всего несколько килограммов мышечной массы. И физически Алекс уже готов к такому вызову.

Однако не все так просто. В новой весовой категории ждут совершенно иные проблемы. Там обитают бойцы другого калибра, и антропометрия перестанет быть его козырем. Это будет самый суровый тест в карьере «Поатана».

Суровая реальность тяжелого дивизиона

Том Аспиналл — чемпион UFC в тяжелом весе globallookpress.com

Стать чемпионом в тяжелом весе, мягко говоря, задача со звездочкой. В первую очередь, потому что все бойцы здесь бьют не просто сильно, а сокрушительно. Каждый удар, даже безобидный джеб от уставшего противника на последней минуте поединка, может стать последним.

Габариты потенциальных соперников не в пользу Алекса. Александр Волков, Том Аспиналл, Кертис Блэйдс или тот же Деррик Льюис весят под 120 кг и не уступают бразильцу в росте. Их физическое превосходство очевидно.

Стилистические проблемы также никто не отменял. Сирил Ган невероятно мобилен и быстр для своего веса. Жаилтон Алмейда обладает выдающейся борьбой и джиу-джитсу. Сергей Павлович идеально боксирует на средней дистанции.

Антропометрия и чистая сила, с которыми Алекс привык доминировать в среднем и полутяжелом дивизионах, здесь перестанут быть решающими аргументами. Многие тяжеловесы попросту не проиграют ему в этих компонентах.

Особую угрозу представляет борьба. В полутяжах Перейра научился уверенно защищаться от тейкдаунов. Тот же Анкалаев в борьбе оказался бессилен. Но под весом 120-килограммового борца вроде Кертиса Блэйдса навыки грэпплинга могут дать сбой. Клинч станет слабым местом абсолютно против любого тяжа, будь то Ган, Павлович или даже базовый боксер Вальдо Кортес-Акоста.

Контраст между дивизионами очевиден. Однако это не значит, что у бразильца нет шансов.UFC наверняка даст ему удобного соперника для старта. Поединок с кем-то из топ-10, где шансы будут 50 на 50.

Выиграть 1-2 таких боя Алекс вполне способен. Это позволит ему закрепиться в рейтинге и, возможно, войти в пятерку лучших. Но пройти весь путь до чемпионского титула задача из разряда фантастики. Покорить третью вершину Перейре будет невероятно трудно.