«Вильярреал-2»
Турнирное положение: С 39 набранными очками этот коллектив сейчас идет в зоне вылета, но от безопасной строки он отстает всего лишь на два балла.
«Вильярреал-2» за всю дистанцию смог выиграть десять встреч, девять матчей свел вничью и потерпел 18 фиаско, разница мячей составляет 36:52.
Последние матчи: К данной же игре «подводники» подходят после двух сухих викторий кряду над командами из первой половины таблицы. Сперва в этот период они на своем поле минимально выиграли у «Ферроля» 1:0, а затем в Хихионе разгромили «Спортинг» со счетом 3:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: Вторая команда «Вильярреала» неплохо проводит свой финишный отрезок. За пять последних встреч первенства она смогла выиграть в трех из них и потерпела два фиаско, но оба в гостях и с минимальной разницей в счете. Причем «желтые» смогли отличиться в четырех из пяти данных встреч.
«Леванте»
Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 52 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет всего три балла.
«Леванте» в текущем первенстве отпраздновал 12 викторий, 16 встреч свел миром и девять раз уступал, разница мячей составляет 42:41.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «лягушки» на своем поле неожиданно уступили «Картахене» со счетом 0:1, а немногим ранее они в Сантандере расписали мировую с местным «Расингом» — 0:0.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды проиграли и раз сыграл вничью, забив за все это время лишь один гол. До этого же валенсийцы имели 6-матчевую беспроигрышную серию, где поровну поделили мировые и победы.
Статистика для ставок
- «Вильярреал-2» выиграл две предыдущие домашние игры
- «Леванте» имеет 13-матчевую гостевую безвыигрышную серию, в которой восемь раз сыграл вничью
- «Леванте» еще никогда не проигрывал «Вильярреалу-2», выиграв у него в четырех из шести встреч
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.60, победа «Вильярреала-2» — 2.73, ничья — 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.82 соответственно.
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Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами, ведь обе команды будут нацелены брать только максимум баллов, и поэтому больше сконцентрируются на атаке.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, учитывая очень миролюбивый выездной характер «лягушек».
Ставка: обе забьют за 3.30.