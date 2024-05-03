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    «Вильярреал-2» и «Леванте» произведут голевой бартер

    «Вильярреал-2» — «Леванте». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал-2» — «Леванте»
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    «Леванте»
    3 мая в стартовом поединке 38-м туре испанской Сегунды «Вильярреал-2» на своем поле сыграет против «Леванте». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Вильярреал-2» — «Леванте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Мая 2024 года
    Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
    •  Вильярреал-2 21:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Вильярреал-2»

    Турнирное положение: С 39 набранными очками этот коллектив сейчас идет в зоне вылета, но от безопасной строки он отстает всего лишь на два балла.

    «Вильярреал-2» за всю дистанцию смог выиграть десять встреч, девять матчей свел вничью и потерпел 18 фиаско, разница мячей составляет 36:52.

    Последние матчи: К данной же игре «подводники» подходят после двух сухих викторий кряду над командами из первой половины таблицы. Сперва в этот период они на своем поле минимально выиграли у «Ферроля» 1:0, а затем в Хихионе разгромили «Спортинг» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Вторая команда «Вильярреала» неплохо проводит свой финишный отрезок. За пять последних встреч первенства она смогла выиграть в трех из них и потерпела два фиаско, но оба в гостях и с минимальной разницей в счете. Причем «желтые» смогли отличиться в четырех из пяти данных встреч.

    «Леванте»

    Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 52 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет всего три балла.

    «Леванте» в текущем первенстве отпраздновал 12 викторий, 16 встреч свел миром и девять раз уступал, разница мячей составляет 42:41.

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    • Последние матчи: В прошлом туре первенства «лягушки» на своем поле неожиданно уступили «Картахене» со счетом 0:1, а немногим ранее они в Сантандере расписали мировую с местным «Расингом» — 0:0.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды проиграли и раз сыграл вничью, забив за все это время лишь один гол. До этого же валенсийцы имели 6-матчевую беспроигрышную серию, где поровну поделили мировые и победы.

    Статистика для ставок

    • «Вильярреал-2» выиграл две предыдущие домашние игры

    • «Леванте» имеет 13-матчевую гостевую безвыигрышную серию, в которой восемь раз сыграл вничью

    • «Леванте» еще никогда не проигрывал «Вильярреалу-2», выиграв у него в четырех из шести встреч

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.60, победа «Вильярреала-2» — 2.73, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.82 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем обмен забитыми мячами, ведь обе команды будут нацелены брать только максимум баллов, и поэтому больше сконцентрируются на атаке.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.78.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, учитывая очень миролюбивый выездной характер «лягушек».

    Ставка: обе забьют за 3.30.

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    Ставка и прогноз на матч «Вильярреал-2» — «Леванте» с коэффициентом 1.78. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. «Вильярреал-2» и «Леванте» произведут голевой бартер
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