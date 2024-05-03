3 мая в 32-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Алмере Сити» и «Херенвен». Начало игры — в 21:00 мск. «Алмере Сити» — «Херенвен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алмере Сити»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь продуктивно. На текущий момент «Алмере Сити» находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Алмере Сити» уже фактически обезопасил себя от вылета из элиты. Вот только выиграла команда лишь в 7 матчах из 31.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Алмере Сити» уступил «Твенте» со счетом 1:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Алмере Сити» проиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Последняя виктория «Алмере Сити» случилась еще в середине февраля. Тогда команда минимально одолела «Зволле».

Не сыграют: Янн Китала, Стейн Келлер — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Алмере Сити» пребывает не в лучшем психологическом состоянии. Уже 2 с половиной месяца команда не побеждает.

Матчи против «Херенвена» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 очных поединков «Алмере Сити» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Нужно же юридически оформить сохранение прописки в элите.

«Херенвен»

Турнирное положение: «Херенвен» уже, по сути, доигрывает сезон. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

Команда вряд ли зацепится за зону еврокубков. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 64 раза.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела катастрофическое поражение. «Херенвен» пропустил 8 сухих мячей от ПСВ.

В пяти последних матчах команда победила всего лишь однажды. В этих поединках «Херенвен» забил 8 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Зато с атакой у команды относительный порядок — 50 забитых мячей. Да и проиграла команда уже 15 раз в рамках Эредивизии.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Херенвен» выглядит крайне неубедительно. Да и последняя оплеуха от чемпиона была уж очень зычной.

В кадровом плане у команды относительный порядок. Вот только в морально-психологическом плане «Херенвен» сейчас на дне.

А вот до поражения от ПСВ команда взяла три очка. «Херенвен» переиграл «Хераклес» со счетом 2:0.

Наверняка номинальные гости будут стремиться взять три пункта. «Херенвен» в первом круге уже обыгрывал «Алмере Сити» (3:0).

Статистика для ставок

«Херенвен» в минувшем туре уступил ПСВ со счетом 0:8

«Алмере Сити» не побеждает уже 2 с половиной месяца

В матче первого круга «Херенвен» выиграл со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Херенвен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 2.71.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

В матче первого круга было забито три мяча, да и нынешний поединок наверняка получится еще более результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Херенвен» сумеет переиграть хозяев.

Ставка: Победа «Херенвена» за 2.47