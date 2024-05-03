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    Окажет ли «Торино» сопротивление «Болонье»?

    «Торино» — «Болонья». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Болонья»
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    Тиаго Мотта
    «Торино» на своем поле сыграет против «Болоньи» в 35-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 3 мая и начнется в 21:45 по мск. «Торино» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2024 года
    Торино
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    «Торино»

    Турнирное положение: По итогам 34 матчей Серии А «Торино» занимает 10-е место с 46 очками и разницей мячей 31-31.

    Команда на 11 очков отстает от зоны еврокубков, поэтому за четыре тура до конца сезона в лиге она уже практически лишилась шансов даже на Лигу конференций.

    Торино — Болонья: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева потерпели поражение. На чужом поле туринцы уступили уже ставшему чемпионом «Интеру» (0:2).

    Эта неудача продлила безвыигрышную серию «Быков» в четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство, при двух поражениях и двух ничьих.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Сазонов, Гинейтис, Джиджи, Шуурс — травмированы. Дисквалифицирован — Тамезе.

    Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Торино» лишь дважды победила при четырех поражениях и четырех ничьих.

    Такие результаты уже не позволяют «гранатовым» претендовать на еврокубки, поэтому есть сомнения в их мотивации на финише сезона.

    Дуван Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 12 голами.

    «Болонья»

    strong>Турнирное положение: По итогам 34 матчей Серии А «Болонья» занимает четвертое место с 63 очками и разницей мячей 49-27.

    Команда на четыре очка опережает пятую строчку, которая уже вне зоны Лиги чемпионов, поэтому ей важно продолжать набирать очки, чтобы попасть в главный еврокубок.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. На своем поле он разошелся миром с «Удинезе» (1:1).

    Эта ничья стала для подопечных Тиаго Мотты третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

    Не сыграют: Фергюсон, Одгор, Сумаро — травмированы. Дисквалифицирован — Бёкема.

    Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Болонья» ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

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    Такие результаты позволяют «россоблу» уверенно пребывать в заветной топ-4 и сохранять неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов.

    Джошуа Зиркзее — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 11 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Торино» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Болонья» сыграла вничью

    • в девяти из 13 последних матчей «Болонья» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.80. Ничья — в 2.90, победа «Болоньи» — в 2.85.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. При этом в четырех из них было забито меньше 2,5 голов.

    Тем временем, в трех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в девяти из 13 их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Болонья» победит за 2.85

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    Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Болонья» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. Окажет ли «Торино» сопротивление «Болонье»?
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