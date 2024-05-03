«Торино» на своем поле сыграет против «Болоньи» в 35-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 3 мая и начнется в 21:45 по мск. «Торино» — «Болонья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: По итогам 34 матчей Серии А «Торино» занимает 10-е место с 46 очками и разницей мячей 31-31.

Команда на 11 очков отстает от зоны еврокубков, поэтому за четыре тура до конца сезона в лиге она уже практически лишилась шансов даже на Лигу конференций.

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Последние матчи: в предыдущем туре итальянского первенства хозяева потерпели поражение. На чужом поле туринцы уступили уже ставшему чемпионом «Интеру» (0:2).

Эта неудача продлила безвыигрышную серию «Быков» в четыре поединка, которые пришлись на итальянское первенство, при двух поражениях и двух ничьих.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Сазонов, Гинейтис, Джиджи, Шуурс — травмированы. Дисквалифицирован — Тамезе.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Торино» лишь дважды победила при четырех поражениях и четырех ничьих.

Такие результаты уже не позволяют «гранатовым» претендовать на еврокубки, поэтому есть сомнения в их мотивации на финише сезона.

Дуван Сапата — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 12 голами.

«Болонья»

strong>Турнирное положение: По итогам 34 матчей Серии А «Болонья» занимает четвертое место с 63 очками и разницей мячей 49-27.

Команда на четыре очка опережает пятую строчку, которая уже вне зоны Лиги чемпионов, поэтому ей важно продолжать набирать очки, чтобы попасть в главный еврокубок.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. На своем поле он разошелся миром с «Удинезе» (1:1).

Эта ничья стала для подопечных Тиаго Мотты третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство.

Не сыграют: Фергюсон, Одгор, Сумаро — травмированы. Дисквалифицирован — Бёкема.

Состояние команды: в шести последних поединках (все — в рамках Серии А) «Болонья» ни разу не проиграл при трех победах и трех ничьих.

Такие результаты позволяют «россоблу» уверенно пребывать в заветной топ-4 и сохранять неплохие шансы на выход в Лигу чемпионов.

Джошуа Зиркзее — лучший бомбардир коллектива в Серии А с 11 голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Торино» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Болонья» сыграла вничью

в девяти из 13 последних матчей «Болонья» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.80. Ничья — в 2.90, победа «Болоньи» — в 2.85.

ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.50 и 2.60.

Прогноз: в шести последних матчах гости не проиграли. При этом в четырех из них было забито меньше 2,5 голов.

Тем временем, в трех последних матчах хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: «Болонья» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в девяти из 13 их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Болонья» победит за 2.85