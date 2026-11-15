В воскресенье, 15 ноября, российский «Зенит» и турецкий «Трабзонспор» играют в товарищеском матче. Команды воспользовались паузой в клубном футболе, связанной с играми национальных сборных в Лиге наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45' К основному времени первого тайма Прокопов не добавил минут. Звучит свисток на перерыв. Сейчас отдохнём, переведем дух, а потом вернмся на Газпром Арену.

43' Джон Джон, Педро и Мусаев комбинировали перед чужой штрафной площадью. В итоге Педро в борьбе упал на газон, но арбитр не свистнул.

41' Волков с правого фланга вырезал подачу в штрафную площадь в направлении Фелипе Аугусто, но сыгравший на выходе голкипер выловил мяч.

39' Неприятное столкновение: Бушуари и Педро лежат на газоне после борьбы за мяч, надеемся с игроками всё будет в порядке.

37' В редкую позиционную атаку перешли гости. Но всё завершилось безадресной подачей с левого фланга в штрафную площадь.

35' ОПАСНО! Волков подал с правого фланга, Дивеев головой пробил точно в руки голкиперу турецкой команды.

33' Откровенный фол в центре поля. Озкаджар уложил на газон Аугусто.

31' «Зенит» в основном атакует правым флангом, Энрике отдает пас на Волкова, тот простреливает вдоль вратарской, но никто не успел к мячу, чтобы замкнуть передачу.

29' Дивеев отдал неудобный пас на своей половине поля, заставив Нина сначала ускориться, а затем стелиться в подкате.

Луис Энрике globallookpress.com

27' СУПЕРМОМЕНТ! Луис Энрике на скорости влетел с левого фланга, прострелил во вратарскую ближе к штанге, мяч на линии ворот накрыл Чевиккан.

25' Луис Энрике пасом здорово подключил Волкова, который справа ворвался в штрафную площадь, но там выдал безадресный прострел.

23' «Зенит» доминирует на поле, хозяева больше играют с мячом, «Трабзонспор» пока ничем ответить не может.

21' МОМЕНТИЩЕ! Аугусто бьёт с правого штрафной площади, целился в дальний угол, но попал в штангу.

19' Педро навесил с углового с левой бровки. Но верховая борьба осталась за футболистами Трабзонспора.

17' Бушуари нарушил правила на левом фланге атаки. Прокопов зафиксировал фол.

15' Джон Джон подключает Педро к атаке на левом фланге, тот прострелил во вратарскую на Караваева, но защитники выбил мяч на угловой.

Фелипе Аугсто globallookpress.com

13' ГООООООООЛ! 1:0! Аугусто! «Зенит» открывает счетм в матче. Джон Джон сделал пас из глубины поля в направлении Аугусто, тот вышел один на один и отправил мяч в правый нижний угол.

12' Волков отдал пас по флангу на Энрике, тот на длинном штанге пытался войти в штрафную площадь соперника, но его обезмячил Бушуари.

11' Опасно! Педро навесил с левого угла во вратарскую, но на дальней штанге здорово разобралист центральные защитники «Трабзона» и вынесли сферу подальше от своих ворот.

10' Вендел отдал пас из центрального круга на правый фланг, Волков мяч получил, но не решился идти вперёд и отпасовал назад, чтобы сохранить мяч.

08' Менди пытался прорваться через правый фланг, поднимал голову, чтобы отдать передачу, но его прессинговал Караваев и не позволил подать. Одноклубнику помог Джон Джон и общими усилиями игроки «Зенита» отобрали мяч.

06' Довольно спокойно проходит встреча, команды пока стараются не форсировать события, стараясь играть в короткий пас низом. «Зенит» и «Трабзонспор» присматриваются друг к другу.

05' Очередное нарушение правил, на этот раз Джон Джон уложил на газон Гюрена на левом фланге атаки.

04' Первый фол в матче, Мусаев на правом фланге атаки прихватил за футболку Бушуари, Прокопов зафиксировал нарушение правил.

02' Встречу с центра поля начали футболисты «Зенита», хозяева играют в белой форме. «Трабзонспор» — в тёмно-синих цветах.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

17:05 Главный судья встречи — Андрей Прокопов из Ярославля.

17:05 Звучат национальные гимны Россиийской Федерации и Турции.

17:00 Команды выходят на футбольное поле, матч вот-вот начнётся.

16:50 Стартовый состав «Трабзонспора»: Чевиккан, Гюрен, Озкаджар, Акайдын, Лакот, Менди, Чубукчу, Бушуари, Аслан, Мимроглу, Найир.

16:40 Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Караваев, Нино, Дивеев, Волков, Мусаев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Педро дос Сантос.

16:30 «Трабзонспор» проводит хороший сезон и всерьез претендует на чемпионский титул. В 11 турах Суперлиги команда потерпела всего два поражения. Главная звезда атаки Мохаммед Салах уже забил девять мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате.

16:15 «Трабзонспор» занимает второе место в чемпионате Турции, отставая от лидера на три очка. Команда забила 26 мячей и пропустила всего восемь. В предыдущем матче турки обыграли «Аланьяспор» (2:0), перед этим уступили «Фрайбургу» (0:1) в Лиге конференций, а ранее одолели «Газиантеп» (2:0). При этом клуб выиграл четыре последних выездных поединка.

16:00 «Зенит» продолжает борьбу за трофеи на нескольких фронтах. В предстоящей встрече с турецким клубом петербуржцы смогут рассчитывать на Максима Глушенкова и Александра Соболева, которые не получили вызовов в национальную сборную.

15:50 В последнем матче чемпионата «Зенит» не сумел обыграть «Ростов» — 2:2. Перед этим петербуржцы уверенно одолели «Крылья Советов» (3:0), а в Кубке страны оказались сильнее «Балтики» (3:2). При этом на протяжении двух месяцев команда не проигрывает на своем поле.

15:40 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и московское «Динамо». В активе питерцев 32 забитых мяча при 15 пропущенных. Команда Сергея Семака традиционно входит в число главных претендентов на чемпионство.

15:30 Матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающем 67 800 болельщиков.

15:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.