В воскресенье, 15 ноября, российский «Зенит» и турецкий «Трабзонспор» играют в товарищеском матче. Команды воспользовались паузой в клубном футболе, связанной с играми национальных сборных в Лиге наций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции
Онлайн матча
45' К основному времени первого тайма Прокопов не добавил минут. Звучит свисток на перерыв. Сейчас отдохнём, переведем дух, а потом вернмся на Газпром Арену.
43' Джон Джон, Педро и Мусаев комбинировали перед чужой штрафной площадью. В итоге Педро в борьбе упал на газон, но арбитр не свистнул.
41' Волков с правого фланга вырезал подачу в штрафную площадь в направлении Фелипе Аугусто, но сыгравший на выходе голкипер выловил мяч.
39' Неприятное столкновение: Бушуари и Педро лежат на газоне после борьбы за мяч, надеемся с игроками всё будет в порядке.
37' В редкую позиционную атаку перешли гости. Но всё завершилось безадресной подачей с левого фланга в штрафную площадь.
35' ОПАСНО! Волков подал с правого фланга, Дивеев головой пробил точно в руки голкиперу турецкой команды.
33' Откровенный фол в центре поля. Озкаджар уложил на газон Аугусто.
31' «Зенит» в основном атакует правым флангом, Энрике отдает пас на Волкова, тот простреливает вдоль вратарской, но никто не успел к мячу, чтобы замкнуть передачу.
29' Дивеев отдал неудобный пас на своей половине поля, заставив Нина сначала ускориться, а затем стелиться в подкате.
27' СУПЕРМОМЕНТ! Луис Энрике на скорости влетел с левого фланга, прострелил во вратарскую ближе к штанге, мяч на линии ворот накрыл Чевиккан.
25' Луис Энрике пасом здорово подключил Волкова, который справа ворвался в штрафную площадь, но там выдал безадресный прострел.
23' «Зенит» доминирует на поле, хозяева больше играют с мячом, «Трабзонспор» пока ничем ответить не может.
21' МОМЕНТИЩЕ! Аугусто бьёт с правого штрафной площади, целился в дальний угол, но попал в штангу.
19' Педро навесил с углового с левой бровки. Но верховая борьба осталась за футболистами Трабзонспора.
17' Бушуари нарушил правила на левом фланге атаки. Прокопов зафиксировал фол.
15' Джон Джон подключает Педро к атаке на левом фланге, тот прострелил во вратарскую на Караваева, но защитники выбил мяч на угловой.
13' ГООООООООЛ! 1:0! Аугусто! «Зенит» открывает счетм в матче. Джон Джон сделал пас из глубины поля в направлении Аугусто, тот вышел один на один и отправил мяч в правый нижний угол.
12' Волков отдал пас по флангу на Энрике, тот на длинном штанге пытался войти в штрафную площадь соперника, но его обезмячил Бушуари.
11' Опасно! Педро навесил с левого угла во вратарскую, но на дальней штанге здорово разобралист центральные защитники «Трабзона» и вынесли сферу подальше от своих ворот.
10' Вендел отдал пас из центрального круга на правый фланг, Волков мяч получил, но не решился идти вперёд и отпасовал назад, чтобы сохранить мяч.
08' Менди пытался прорваться через правый фланг, поднимал голову, чтобы отдать передачу, но его прессинговал Караваев и не позволил подать. Одноклубнику помог Джон Джон и общими усилиями игроки «Зенита» отобрали мяч.
06' Довольно спокойно проходит встреча, команды пока стараются не форсировать события, стараясь играть в короткий пас низом. «Зенит» и «Трабзонспор» присматриваются друг к другу.
05' Очередное нарушение правил, на этот раз Джон Джон уложил на газон Гюрена на левом фланге атаки.
04' Первый фол в матче, Мусаев на правом фланге атаки прихватил за футболку Бушуари, Прокопов зафиксировал нарушение правил.
02' Встречу с центра поля начали футболисты «Зенита», хозяева играют в белой форме. «Трабзонспор» — в тёмно-синих цветах.
01' Матч стартовал, поехали.
До матча
17:05 Главный судья встречи — Андрей Прокопов из Ярославля.
17:05 Звучат национальные гимны Россиийской Федерации и Турции.
17:00 Команды выходят на футбольное поле, матч вот-вот начнётся.
16:50 Стартовый состав «Трабзонспора»: Чевиккан, Гюрен, Озкаджар, Акайдын, Лакот, Менди, Чубукчу, Бушуари, Аслан, Мимроглу, Найир.
16:40 Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Караваев, Нино, Дивеев, Волков, Мусаев, Вендел, Энрике, Джон Джон, Педро дос Сантос.
16:30 «Трабзонспор» проводит хороший сезон и всерьез претендует на чемпионский титул. В 11 турах Суперлиги команда потерпела всего два поражения. Главная звезда атаки Мохаммед Салах уже забил девять мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате.
16:15 «Трабзонспор» занимает второе место в чемпионате Турции, отставая от лидера на три очка. Команда забила 26 мячей и пропустила всего восемь. В предыдущем матче турки обыграли «Аланьяспор» (2:0), перед этим уступили «Фрайбургу» (0:1) в Лиге конференций, а ранее одолели «Газиантеп» (2:0). При этом клуб выиграл четыре последних выездных поединка.
16:00 «Зенит» продолжает борьбу за трофеи на нескольких фронтах. В предстоящей встрече с турецким клубом петербуржцы смогут рассчитывать на Максима Глушенкова и Александра Соболева, которые не получили вызовов в национальную сборную.
15:50 В последнем матче чемпионата «Зенит» не сумел обыграть «Ростов» — 2:2. Перед этим петербуржцы уверенно одолели «Крылья Советов» (3:0), а в Кубке страны оказались сильнее «Балтики» (3:2). При этом на протяжении двух месяцев команда не проигрывает на своем поле.
15:40 «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав столько же очков, сколько и московское «Динамо». В активе питерцев 32 забитых мяча при 15 пропущенных. Команда Сергея Семака традиционно входит в число главных претендентов на чемпионство.
15:30 Матч пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающем 67 800 болельщиков.
15:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.