День Святого Тоттерингема. «Арсенал» сдержал «Шпоры» и продолжает борьбу за титул

«Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби в рамках 35‑го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, состоявшаяся на поле «шпор», завершилась со счетом 3:2. У «канониров» голы забили Букайо Сака (27‑я минута) и Кай Хаверц (38), мяч в свои ворота на 15‑й отправил полузащитник «Тоттенхэма» Эмиль-Пьер Хёйбьерг. У проигравших отличились Кристиан Ромеро (64) и Сон Хын Мин (87, с пенальти).

«Арсенал» пережил поздний навал «Шпор»

Автор ВВС Фил Макналти считает, что обе команды сами доставили себе проблемы: «шпоры» — в первом тайме, а «канониры» — во втором.

«"Арсенал" перешел от полного комфорта к отчаянной борьбе в захватывающем дерби Северного Лондона, путь к победе в котором стал опасным из-за их собственных ошибок.

"Канониры" никогда не были на высоте, но когда сезон достигает этой точки, нужно побеждать любой ценой и работа в конечном итоге была выполнена, хоть и не без нервной концовки.

К перерыву дела "Арсенала" выглядели неплохо и он провел первые 20 минут второго тайма без каких-либо происшествий, пока Райя, похоже, не поддался нерешительности, когда он пошел отбивать мяч и вынес его прямо на благодарного Ромеро.

И когда Сон забил с пенальти, команда Артеты испугалась, что лишится победы, поскольку "Шпоры", идущие вперед, почувствовали, что могут добиться ничьей.

В защиту Райи надо сказать, что он хорошо справился со своей ошибкой, поскольку он уверенно управлял своей зоной, гарантируя, что преимущества, полученного в первом тайме, оказалось достаточно.

У "Арсенала" был еще один выдающийся игрок в лице Райса, его несвоевременный подкат под Дэвиса привел к пенальти, что было редким пятном в его отличной игре.

Команда Артеты одержала три победы за восемь дней, чтобы гарантировать, что они остаются в титульной гонке за три тура до конца, сохраняя давление на "Манчестер Сити", в то время как "Ливерпуль" отступает.

"Тоттенхэм" же ощутил боль поражения в дерби и крах своих надежд на попадание в четверку лучших в Премьер-лиге, поскольку они снова потерпели крах из-за уязвимости при стандартных положениях, в данном случае при угловых.

"Шпоры" могут сердиться на то, как защитник "Арсенала" Бен Уайт отвлекал вратаря Гульельмо Викарио на угловых, но им просто нужно было действовать лучше, поскольку Хёйбьерг в начале матча поразил свои ворота — датский полузащитник пытался опередить Такехиро Томиясу и перевел мяч в сетку.

Затем Хаверц взмыл практически без сопротивления и нанес удар под ближнюю штангу, забив третий и, в конечном итоге, решающий гол для гостей.

Разочарование тренера Энджа Постекоглу заключается в том, что его команда в дальнейшем была очень опасной, а гол Ван де Вена, который мог сделать счет 1:1, был отменен. И в конце концов препятствие, которое они создали для себя, пропустив три гола в первом тайме, оказалась непреодолимым».

«Арсенал» набрался опыта с прошлого сезона

Автор The Telegraph Джейсон Барт хвалит «канониров» за то, что те сумели удержать победу, даже разбазарив комфортное преимущество.

«К концу матча казалось, что "Арсеналу" нужна была такая осечка по ходу матча, чтобы доказать, что они больше не сдрейфят в титульной гонке. По крайней мере, они будут на это надеяться, потому что именно в этот раз они чуть не лишились надежд на титул в Премьер-лиге. Это было так же жестоко, как и внезапно.

После финального свистка они, удержав еще одну знаменитую победу, бросились к своим радостным болельщикам, празднуя победу, а диктор на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" даже прибавил громкость, чтобы попытаться заглушить их шум.

Две победы подряд в гостях у своих самых шумных соседей, впервые за 36 лет, не следует воспринимать легкомысленно, и, несмотря на панику, "Арсенал" полностью осознает важность этой победы.

Они нашли способ, и, что важно, не только очки были на уме у Букайо Сака, который забил и стал первым игроком "Арсенала", сделавшим это — дома и на выезде — против "Шпор" в лиге в одном том же сезоне, после Иана Райта в 1993–94 годах.

"Возможно, в прошлом сезоне мы могли закончить такой матч вничью, но мы показали, что набрались опыта", — утверждал Сака о матче, в котором "Арсенал" сумел сократить свое преимущество от 3–0 до 3–2, в то время как играть оставалось еще две минуты основного и шесть минут добавленного времени.

Слова Сака показали, что он помнит прошлогодние обвинения "Арсенала" в том, что они "сдрейфили". Действительно, можно провести явные параллели с тем, что произошло в прошлом году, когда команда Микеля Ареты забила два гола на выезде с "Ливерпулем" и на выезде с "Вест Хэмом" и оба раза в итоге сыграла вничью.

В этом случае их преимущество было больше, но когда Сон Хын Мин забил с пенальти, страх остался прежним. Всего через несколько дней после 20-й годовщины последнего триумфа "Арсенала", когда они выиграли титула на "Уайт Харт Лейн", "канониры" оказались под угрозой проиграть его на стадионе "Шпор".

Та игра также завершилась вничью 2–2, поскольку "Шпоры" отыгрались со счета 0:2, но этого было недостаточно, чтобы помешать "Арсеналу" стать чемпионами. На этот раз они сдержали "Шпоры" и, по сути, девять минут после гола Сона они провели довольно комфортно, что воодушевило их и Артету.

Интересно, что в голах "Шпор" были виноваты двое новичков "Арсенала", подписанных прошлым летом — которые, следовательно, не участвовали в предыдущем поединке за титул и, следовательно, являются новичками и в этом деле. Голкипер Давид Райя был ужасно виноват в первом мяче: он неправильно сделал пас, отправив его прямо Кристиану Ромеро, который обыграл его с края штрафной площади.

Затем Райс предприняла неуклюжую попытку вынести мяч и ударила с лета по Бену Дэвису, а не по мячу, хотя настораживало то, что рефери Майкл Оливер сначала отмахнулся, назначив пенальти только после того, как арбитр VAR Джаред Джиллетт посоветовал ему проверить монитор у поля».

У «Шпор» были моменты

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что наставник «Тоттенхэма» ошибся со стартовым составом, а его команда разбазарила ряд моментов в первом тайме.

«Когда Деклан Райс опоздал, сфолив на Бене Дэвисе на краю штрафной площади "Арсенала", а Сон Хын Мин реализовал пенальти, до конца основного времени оставалось три минуты; будут добавлены еще шесть. Не собирается ли "Арсенал" поблажаться? Они не собирались.

"Шпоры" давили, заняли несколько приличных позиций для навесов и исполнили пару стандартных положений, а Гульельмо Викарио даже пришел на последний из них по принципу "все или ничего". Все было напрасно. "Шпоры" можно было похвалить за проявленный дух, но правда в том, что они никогда не выглядели так, как будто могут совершить камбэк, нанеся удар по борьбе "Арсенала" за титул, которого жаждали их болельщики. Или, более того, сами претендовать на попадание в топ-4.

Главной новостью команды был выбор Энджем Постекоглу Хёйбьерга вместо Ива Биссума перед четверкой защитников; это указывало на прагматизм, а не на усиление основных принципов Эндж-Болла. Однако Хёйбьерг на 15-й минуте допустил ошибку в защите, что привело к ужасным последствиям.

"Шпоры" подарили сопернику угловой, попытавшись, но не сумев сыграть сзади, и когда Сака перехватил мяч, Хёйбьерг оказался не на той стороне от Такехиро Томиясу. Отступив в попытке исправить ситуацию, ему удалось лишь нанести удар головой в свои ворота.

"Шпоры" действовали очень интенсивно в первых обменах, выигрывая дуэли, подпитываясь энергией хозяев поля. На десятой минуте произошел что-то вроде поворотного момента: Парти принял мяч в опасной зоне, опустил плечо и плавно развернулся, уходя от Джеймса Мэддисона, заставив "Арсенал" двигаться. Мэддисон поскользнулся.

"Шпоры" почувствовали, что минимальная разница пошла им не в пользу во время травмирующего первого тайма. Ромеро пробил головой мимо после одного стандартного положения Мэддисона и попал в штангу на другом.

Команда Постекоглу думала, что сравняла счет, когда удар Педро Порро после полувынесенного углового попал в Ван де Вена, тот отправил мяч в сетку и празднование было сумасшедшим, но вмешался VAR.

Теперь настала очередь поддержки "Арсенала" сходить с ума, и они сделали это снова, когда Хаверц идеальной диагональю нашел Сака на огромном свободном пространстве, в то время как "Шпоры" безуспешно требовали пенальти. Деян Кулушевски утверждал, что Леандро Троссард поставил ему подножку; Мэддисон тоже говорил это после фола Райса. Ни там, ни там ничего не было.

Зато Сака прорвался справа против Дэвиса, который пробежал мимо. Сака нанес удар правой ногой? Нет. Сместился ли он к центру и пробил левой ногой низко мимо Викарио? Абсолютно точно».

День Святого Тоттерингема

Автор Daily Mail Оливер Холт отмечает, что титульная гонка в этом сезоне для «канониров» стала важнее, чем городское дерби с принципиальным соперником.

«Оказывается, в воскресенье был День Святого Тоттерингема, день, когда фанаты "Арсенала" празднуют момент, когда им математически гарантировано финишировать выше "Тоттенхэма" в лиге.

Бывали времена, особенно в унылой концовке работы Арсена Венгера в клубе, когда триумфы сменились застоем и упадком, когда День Святого Тоттерингема был самым ярким событием года для болельщиков "Арсенала", утешением в конце разочаровывающего сезона.

Но в воскресенье, для 3000 безумно счастливых болельщиков "Арсенала", собравшихся в углу величественного стадиона "Тоттенхэм Хотспур", чтобы стать свидетелями драматической победы над "Шпорами" со счетом 3:2, День Святого Тоттерингема был чем-то второстепенным. Он был самым незначительным событием.

Они будут считать себя проклятыми, те болельщики "Арсенала", которые не смогли получить билет в гостевой сектор на это дерби Северного Лондона, потому что это был случай, когда они были выше местного соперничества и боролись, чтобы убедиться — от них в этот день не ускользнет более крупный приз.

Судьба, которой опасался "Арсенал" перед матчем — проигрыш, который позволит болельщикам "Шпор" навсегда заявить, что поражение здесь стоило "канонирам" титула. Позже, после того как они вырвались вперед со счетом 3:0 к перерыву, их охватил страх упустить это преимущество и тех насмешек, которые можно было бы заслужить за это.

Поэтому, когда матч был закончен, эта победа со счетом 3:2 была чем-то гораздо большим, чем просто финиш впереди команды "Шпор", которая ведет борьбу за четвертое место и которую "Арсенал" полностью превосходил в течение длительных периодов игры.

Речь шла о том, чтобы сделать гигантский шаг вперед к завоеванию своего первого титула Премьер-лиги за 20 лет, выиграв на "Тоттенхэм Хай Роуд" и опередив, по крайней мере временно, на четыре очка "Манчестер Сити", возглавляющий таблицу.

Конечно, "Сити" остается фаворитом, потому что они, как правило, не проигрывают на этом этапе сезона. Они отреагировали на победу "Арсенала", победив "Ноттингем Форест" на "Сити Граунд". Если команда Пепа Гвардиолы выиграет оставшиеся четыре игры, они выиграют чемпионат.

Но "Арсенал" уведомил здесь, что заставит их бороться за этот титул до конца — оставшиеся игры им предстоит сыграть с "Борнмутом" дома, "Манчестер Юнайтед" на выезде и "Эвертоном" дома — и что при этом они не потеряют самообладания.

Эта победа стала еще одним ответом тем, кто несколько недель назад утверждал, что "Арсенал" сдрейфит. Они отреагировали на эти заявления, обыграв "Челси" со счетом 5:0 во вторник вечером, а затем отменив камбэк "Шпор" в матче, в котором, как многие предсказывали, "Шпоры" должны были разочаровать их.

Вместо этого команда Артеты на протяжении большей части игры превосходила своих принципиальных соперников. Они выявили проблемы "Шпор" в обороне и показали великолепный контратакующий футбол. Кай Хаверц снова был великолепен.

И даже когда Дэвид Райя дал "Шпорам" спасательный круг своей абсурдно амбициозной попыткой сыграть сзади, "Арсенал" продолжал держаться. В другие годы, например, в 2022 году, когда "Шпоры" разнесли их здесь, "Арсенал" сломался бы под давлением. На этот раз они держались. Похоже, что титульная гонка выходит на финишную прямую».

Так ли сильно изменился «Арсенал»

Автор ESPN Джеймс Олли считает, что хотя прогресс у «канониров» и прослеживается, они все равно едва сами не упустили комфортную победу.

«"Арсенал" нашел выход. Воскресная победа со счетом 3:2 над принципиальным соперником из Северного Лондона стала результатом сочетания тяжелой работы, качества игроков и небольшой удачи, но команда Микеля Артеты одержала победу, необходимую, чтобы "Манчестер Сити" не расслаблялся в борьбе за титул АПЛ.

"Канониры" полны решимости избежать повторения прошлого сезона, когда они выдохлись в последние недели кампании. Бесцеремонной команде, готовой сразиться со всеми желающими где угодно и когда угодно, не хватало способности адаптироваться, чтобы справиться с давлением, когда приз уже маячил перед глазами.

В преддверии этой игры Артета рассказал, что он обратился за советом к бывшему тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру о том, как пройти "более поздние этапы" титульной гонки. Этого может быть недостаточно — "Сити" финиширует на первом месте в пятый раз за шесть сезонов, если выиграет оставшиеся игры — но "Арсенал" демонстрирует явные признаки того, что он справится с этими ситуациями, обладая необходимым набором навыков, что послужит стимулом на будущее.

Пожертвовав своими принципами, чтобы использовать оборонительный план игры, ориентированный на безопасность, обеспевший ничью 0:0 с "Сити" в прошлом месяце, Артета говорил о необходимости иногда "оставлять свое эго и свою идеологию в стороне и делать то, что нужно сделать для победы", чтобы добиться успеха в больших матчах. "Арсенал" здесь был столь же консервативен, хотя на этот раз Артета признал, что это было результатом подхода "Тоттенхэма", а не заранее продуманной стратегии. "Они заставили нас так играть", сказал Артета. "У нас была проблема с высоким прессингом".

Но "Арсенал" все равно справился с задачей. И в отличие от ничьей с "Сити", на этот раз "канониры" объединили мощь атаки с усердием в обороне и вырвались вперед со счетом 3:0 благодаря автоголу Пьера-Эмиля Хейбьерга на 15-й минуте, великолепному удару Букайо Сака в контратаке и удару Кая Хаверца головой за семь минут до перерыва.

То, что последовало за этим, стало напоминанием о том, что эволюция "Арсенала" как команды, способной побеждать разными способами с тем авторитетом, который обычно демонстрирует "Сити", во многом находится в стадии работы. "Шпоры" попали в штангу благодаря Кристиану Ромеро, и гол Микки Ван дер Вена, который сравнял бы счет, был отменен из-за офсайда увиденного на просмотре VAR, но им нужен был "Арсенал", чтобы спровоцировать их камбэк. Дэвид Райя подарил мяч Ромеро на 64-й минуте, который оживил недовольных болельщиков, еще больше воодушевленных еще одной ошибкой, на этот раз со стороны Деклана Райса, который сбил Бена Дэвиса в штрафной, что дало Сон Хын Мину пенальти на 87-й минуте, который он реализовал.

Последовал безумный финал, но "Арсенал" удержался и одержал победу, что стало для них одним из самых сложных испытаний. Судьба титула окончательно расставит точки над и, но казалось справедливым, по крайней мере, задать Артете вопрос, демонстрирует ли "Арсенал" подлинную эволюцию по сравнению с командой, которая потерпела неудачу в апреле прошлого года».

Сака стал неизбежен, как Роббен

Автор Sky Sports Ник Райт отдает должное автору второго гола «Арсенала» и одному из лидеров «канониров» Букайо Сака.

«"Мне в каком-то смысле жаль Бена Дэвиса, но вы знаете, что Сака будет смещаться, чтобы пробить с левой", — сказал Пол Мерсон о втором голе "Арсенала" в их захватывающей победе над "Тоттенхэмом" со счетом 3:2. "Вы не можете позволить ему делать это". Вы не можете позволить ему делать это. Но все чаще вы не можете его остановить.

22-летний парень стал неизбежен. Как и бывший нападающий "Челси", "Баварии" и "Реала" Арьен Роббен, вы точно знаете, что будет дальше. Ты просто не знаешь, как это остановить. Дэвис не первый защитник, который это обнаружил. Это то, что делает Сака.

Его последний гол стал 15-м в Премьер-лиге в этом сезоне, и большинство из них были забиты почти из одного и того же места; многие почти в одном и том же стиле. Этот крученый в дальний угол, пробитый после смещения в центр с правого фланга, становится его коронным финишем.

Нечто подобное делал и Тьерри Анри, более совершенно и на противоположной стороне штрафной. Но в этот раз на ум пришла еще одна легенда "Арсенала", чьи голевые подвиги пришли на ум. Сака — первый английский игрок, забивший за клуб 15 голов в Премьер-лиге после Иана Райта. Это неплохая компания.

Однако его роль в победе вышла за рамки этого гола. Сака неустанно работал с мячом, а также организовал первый гол, его посланный с углового мяч попал в сетку от головы Пьера-Эмиля Хёйбьерга.

Календарь и таблица АПЛ

Он просто становится лучше. В прошлом сезоне он записал на свой счет суммарно 26 голов и ассистов — это его самый высокий результат. В этом сезоне, имея 19 голов и 14 передач во всех соревнованиях, его показатель уже достиг 33. Дальнейший прогресс кажется таким же неизбежным, как и его последний гол».