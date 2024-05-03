«Гамбург»
Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за попадание в Бундеслигу по итогам нынешнего сезона. «Гамбург» занимает 3-е место в таблице с 52 очками в активе, отставая от заветной 3-ки на 4 балла.
За 3 тура до конца чемпионата команда может попасть только в стыковые матчи за право выступать в Бундеслиге, а не напрямую. К тому же, судя по последним встречам у «Гамбурга» есть шансы зацепиться за 3-ку лидеров.
Гамбург — Санкт-Паули: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре команда разгромила «Айнтрахт Б» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме. До этого «Гамбург» проиграл одному из лидеров чемпионата «Хольштайну» (0:1).
За последние 6 матчей во 2-й Бундеслиге у команды только 1 поражение, 3 победы и 2 ничьих. За этот период «Гамбург» забил 12 голов при 5-и пропущенных.
Состояние команды: В последнее время «динозавры» выглядят довольно мощно. Плюс ко всему, у команды есть супермотивация побороться за 3-ю строчку в лиге.
К слову, нападающий «Гамбурга» Роберт Глатцель занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата. За 29 матчей форвард забил 18 голов и сделал 4 голевые передачи.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: Команда почти гарантировала себе прямое попадание в Бундеслигу на следующий сезон. «Санкт-Паули» занимает 1-е место в таблице с 63 очками в активе.
За 3 тура до конца чемпионата команда опережает 3-ю строчку на 7 очков. Команде достаточно выиграть предстоящий матч с «Гамбургом», чтобы обеспечить себе место в главной лиге Германии.
Последние матчи: В прошедшем туре «Санкт-Паули» обыграл «Ганзу» (1:0), а встречей ранее одолел «Ганновер» (2:1).
За последние 5 матчей у команды есть 2 поражения от «Карлсруэ» (1:2) и от «Эльфсберга» (3:4) и 3 победы. За этот период «Санкт-Паули» забил 9 голов и 8 раз пропустил.
Состояние команды: «Санкт-Паули» показывает мощную игру и, скорее всего, попадет в Бундеслигу, но команда вполне может проиграть. Учитывая сильную мотивацию «Гамбурга» это вполне может произойти.
К слову, «динозавры» уже отбирали очки у «Санкт-Паули» в нынешнем сезоне. В рамках 15-го тура 2-й Бундеслиги команда сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча.
Статистика для ставок
- В последних 3-х очных встречах «Санкт-Паули» обыгрывал «Гамбург» только 1 раз
- В последних 6-и матчах у «Гамбурга» только 1 поражение
- В 4-х из 5-и последних матчей на чужом поле «Санкт-Паули» пропускал минимум 1 гол за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гамбурга» — 2.50, победа «Санкт-Паули» — 2.65, ничья — 3.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Гамбург» одержит очень важную победу.
Ставка: Победа «Гамбурга» за 2.50.
Прогноз: Хозяева забьют минимум пару голов.
Ставка: Индивидуальный тотал «Гамбурга» 1.5 больше за 2.00.