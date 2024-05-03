3 мая в 7-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Ислочь». Начало игры — в 20:00 мск. БАТЭ — «Ислочь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: Борисовский клуб провалил старт чемпионата. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом команда выиграла всего 1 раз в 6 матчах. Да и отличились игроки БАТЭ всего лишь 3 мячами.

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Последние матчи: в предыдущем туре команда снова потерпела неудачу. БАТЭ минимально уступил «Витебску».

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 7 пропущенных.

По игре борисовцы откровенно не впечатляют. При неплохом подборе игроков команда не побеждает уже в 5 матчах кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Борисовцы не смогли обыграть даже скромный могилевский «Днепр» (1:1). Да и поражение от «Гомеля» получилось болезненным (1:3).

Матчи против «Ислочи» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч борисовцы проиграли дважды при 3 паритетах.

Последняя победа над «Ислочью» случилась почти 3 года назад. Да и нынешняя беззубая атака БАТЭ вряд ли так быстро прибавит в плане реализации.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Ислочь» ходит в середняках белорусского чемпионата. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ислочь» в 6 турах по 2 раза выиграла, сыграла вничью и проиграла. Да и средняя результативность примерно равна голу за матч.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла три очка. «Ислочь» переиграла «Неман» (2:0).

Эта виктория стала для команды уже третьей кряду. Две из них пришлись на чемпионат, одна — на полуфинал Кубка Белоруссии.

Вообще, «Ислочь» в 3 последних матчах пропустила всего 1 мяч. Да и по игре заметно, что с каждым туром команда прибавляет.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В плане надежности тылов у команды тоже тенденция к улучшению. Да и последние игры говорят о том, что «Ислочь» способна побороться за топ-5.

Команда нынче находится в прекрасных кондициях. Последние успехи явно окрылили игроков «Ислочи».

Плюс «Ислочь» в последнее время успешно играет с борисовцами. Последний очный поединок завершился победой со счетом 2:1.

Нет сомнений, что гости будут стремиться подняться повыше в таблице. «Ислочь» явно постарается улучшить свои атакующие показатели.

Статистика для ставок

Борисовцы лищь 1 раз победили в нынешнем чемпионате

«Ислочь» выиграла в 3 своих последних матчах

БАТЭ не знает радости побед в 5 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.36, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.06 и 1.77.

Прогноз: БАТЭ стартовал не лучшим образом, и явно намерен поправить свое турнирное положение.

Обе команды постараются улучшить свои атакующие показатели, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.36