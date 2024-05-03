3 мая в 32-м туре чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Фортуна» и «Гоу Эхед Иглс». Начало игры — в 21:00 мск. «Фортуна» — «Гоу Эхед Иглс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фортуна»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не особо продуктивно. На текущий момент «Фортуна» находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Фортуна» уже обезопасила себя от вылета из элиты. Вот только реализация прихрамывает: всего 36 голов в 31 матче.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась зачетными пунктами. «Фортуна» уступила «Витессу» со счетом 2:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фортуна» проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Последняя виктория «Фортуны» случилась еще в середине марта. Тогда команда уверенно переиграла «Зволле» (3:1).

Не сыграют: Арианит Ферати — травмирован.

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Состояние команды: «Фортуна» пребывает не в лучшем психологическом состоянии. Уже полтора месяца команда не знает радости побед.

Матчи против «Гоу Эхед Иглс» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фортуна» выиграла 1 раз при 4 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Клуб из Ситтарда сражается за попадание в десятку.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» еще сражается за попадание в еврокубковый плей-офф. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Команда постарается удержаться на своей позиции, на 6 очков опережая «Херенвен». Да и оборона ошибается не так уж очень часто, дав результативный сбой 42 раза.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Гоу Эхед Иглс» уступил «Фейеноорду» (1:3).

В пяти последних матчах команда победила всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Гоу Эхед Иглс» забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Серия из двух поражений кряду явно не прибавляет оптимизма. Да и с реализацией у команды не все так радужно.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Гоу Эхед Иглс» выглядит крайне неубедительно. Между тем, свое место в таблице команда способна сохранить.

В кадровом плане у команды полнейший порядок. Вот только в морально-психологическом плане «Гоу Эхед Иглс» нынче не преуспевает.

Не побеждает команда уже на протяжении 4 последних поединков. Месяц назад «Гоу Эхед Иглс» разгромил «Эксельсиор» (3:0).

Наверняка номинальные гости будут стремиться взять три пункта. «Гоу Эхед Иглс» в первом круге разгромил «Фортуну» (3:0).

Статистика для ставок

«Гоу Эхед Иглс» не побеждает 4 матча кряду

«Фортуна» остается без побед уже полтора месяца

В матче первого круга «Гоу Эхед Иглс» выиграл со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фортуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.99.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 2.00.

Прогноз: Гости явно сильнее «Фортуны», которую обыграли в трех последних очных поединках.

«Гоу Эхед Иглс» сражается за еврокубковый плей-офф, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.55