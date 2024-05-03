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    «Фортуна» закрепится на третьей строке

    «Фортуна» — «Нюрнберг». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 3 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фортуна» — «Нюрнберг»
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    «Фортуна» Дюссельдорф
    «Фортуна» из Дюссельдорфа на своем поле примет «Нюрнберг» в 32-м туре второй Бундеслиги. Матч состоится 3 мая и начнется в 19:30 по мск. «Фортуна» — «Нюрнберг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 03 Мая 2024 года
    Фортуна Д
  • Дюссельдорф
    •  Фортуна Д 19:30 Нюрнберг Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •

    «Фортуна»

    Турнирное положение: За три тура до финиша коллектив из города Дюссельдорф с 56 очками идет в зоне стыков (третье строка). От прямого повышения он отстает на пять пунктов, а ближайшего преследователя опережает на четыре балла.

    «Фортуна» за всю турнирную дистанцию отпраздновала 16 викторий, восемь встреч она еще свела вничью и семь встреч проиграла, разница мячей — 65:36.

    Последние матчи: К этому поединку «95-е» подходят после гостевой ничьей против «Шальке» со счетом 1:1. До этого же они выиграли три поединка подряд. Причем в этих победных встречах они смогли сохранить свои ворота на замке.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Фортуна» не знает горечи поражений на протяжении десяти предыдущих матчей. Последний раз команда уходила с поля поверженной в рамках Бундеслиги еще в начале февраля. После того клуб выиграл шесть поединков и четыре раза сыграл вничью.

    «Нюрнберг»

    Турнирное положение: Данная команда находится в нижней части таблицы. Сейчас она с 37 очками идет на 13 месте и на пять пунктов опережает красную зону.

    «Нюрнберг» смог выиграть десять встреч из 31 проведенной, семь раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей составляет 38:57.

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    • Последние матчи: «Красно-черные» в минувшем туре первенства потерпели домашнее фиаско от «Карлсруэ» со счетом 0:1. И это поражение стала для них четвертым кряду. Причем во всех этих поединках они не смогли забить ни одного гола.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Нюрнберг» к этой игре подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный период коллектив расписал одну результативную мировую и потерпел шесть поражений с сухим счетом. Последний раз он побеждал почти два месяца тому назад.

    Статистика для ставок

    • «Фортуна» выиграла четыре предыдущие домашние игры

    • «Нюрнберг» проиграл три из шести минувших гостевых встреч при одной победе

    • «Нюрнберг» выиграл у «Фортуны» в трех из пяти последних очных матчей при одном фиаско, которое было в первом круге этого чемпионата со счетом 0:5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фортуны» — 1.40, победа «Нюрнберга» — 6.90, ничья — 5.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.80 соответственно.

    Прогноз: На своем поле «Фортуна» не должна иметь проблем с командой, которая в последнее время в основном только проигрывала, да и в первом круге его разгромила.

    Рекомендуемая ставка: победа «Фортуны» с форой (-1,5) за 2.03.

    Прогноз: Однако не ждем особо крупной виктории хозяев и ждем, что они слишком много не забьют, ограничившись 2-3 голами.

    Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч «Фортуна» — «Нюрнберг» с коэффициентом 2.03. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. «Фортуна» закрепится на третьей строке
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