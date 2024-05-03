«Фортуна» из Дюссельдорфа на своем поле примет «Нюрнберг» в 32-м туре второй Бундеслиги. Матч состоится 3 мая и начнется в 19:30 по мск. «Фортуна» — «Нюрнберг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фортуна»

Турнирное положение: За три тура до финиша коллектив из города Дюссельдорф с 56 очками идет в зоне стыков (третье строка). От прямого повышения он отстает на пять пунктов, а ближайшего преследователя опережает на четыре балла.

«Фортуна» за всю турнирную дистанцию отпраздновала 16 викторий, восемь встреч она еще свела вничью и семь встреч проиграла, разница мячей — 65:36.

Последние матчи: К этому поединку «95-е» подходят после гостевой ничьей против «Шальке» со счетом 1:1. До этого же они выиграли три поединка подряд. Причем в этих победных встречах они смогли сохранить свои ворота на замке.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Фортуна» не знает горечи поражений на протяжении десяти предыдущих матчей. Последний раз команда уходила с поля поверженной в рамках Бундеслиги еще в начале февраля. После того клуб выиграл шесть поединков и четыре раза сыграл вничью.

«Нюрнберг»

Турнирное положение: Данная команда находится в нижней части таблицы. Сейчас она с 37 очками идет на 13 месте и на пять пунктов опережает красную зону.

«Нюрнберг» смог выиграть десять встреч из 31 проведенной, семь раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей составляет 38:57.

Последние матчи: «Красно-черные» в минувшем туре первенства потерпели домашнее фиаско от «Карлсруэ» со счетом 0:1. И это поражение стала для них четвертым кряду. Причем во всех этих поединках они не смогли забить ни одного гола.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Нюрнберг» к этой игре подходит с 7-матчевой безвыигрышной серией. В этот неудачный период коллектив расписал одну результативную мировую и потерпел шесть поражений с сухим счетом. Последний раз он побеждал почти два месяца тому назад.

Статистика для ставок

«Фортуна» выиграла четыре предыдущие домашние игры

«Нюрнберг» проиграл три из шести минувших гостевых встреч при одной победе

«Нюрнберг» выиграл у «Фортуны» в трех из пяти последних очных матчей при одном фиаско, которое было в первом круге этого чемпионата со счетом 0:5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фортуны» — 1.40, победа «Нюрнберга» — 6.90, ничья — 5.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.80 соответственно.

Прогноз: На своем поле «Фортуна» не должна иметь проблем с командой, которая в последнее время в основном только проигрывала, да и в первом круге его разгромила.

Рекомендуемая ставка: победа «Фортуны» с форой (-1,5) за 2.03.

Прогноз: Однако не ждем особо крупной виктории хозяев и ждем, что они слишком много не забьют, ограничившись 2-3 голами.

Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 1.95.