ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»«Спартак» в двух шагах от Кубка России. Соболев с Игнатовым приблизили красно-белых к трофею Рубен АморимЗадача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту Жозе АльдоВозвращение Жозе Альдо, титульник Пантожи и Эрцега. Анонс карда UFC 301
    Все новости спорта

    Явного фаворита нет?

    «Тулуза» — «Монпелье». Ставка (к. 3.68) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 3 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Монпелье Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Монпелье»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза»
    3 мая в матче 32-го тура чемпионата Франции сыграют «Тулуза» и «Монпелье». Начало игры — в 20:00 мск. «Тулуза» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 03 Мая 2024 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 20:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» находится в середине турнирной таблицы. В активе команды 40 очков по итогам 31-й игры.

    На данный момент «Тулуза» в Лиге 1 одержала 10 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. У клуба 38 забитых голов и 40 пропущенных.

    Тулуза — Монпелье: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.183.703.25Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Прошлый месяц «Тулуза» может занести себе в актив. Команда в каждом матче добивалась положительного результата.

    В апреле у «Тулузы» были две победы. Клуб смог одолеть «Ренн» и «Лорьян» с одинаковым счетом 2:1. Обе встречи прошли в гостях.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Мависса-Элеби (травма).

    Состояние команды: «Тулуза» находится в хорошей форме. Команда не так часто теряет очки.

    В последних десяти матчах с учетом всех турниров «Тулуза» уступила дважды. Последний раз клуб проигрывал «Лиону» (2:3) 15 марта.

    В первом круге «Тулуза» уступила в гостях «Монпелье» со счетом 0:3.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» располагается на 12-м месте в таблице. Отставание от «Тулузы» составляет два очка.

    За 31 матч «Монпелье» добился 9 побед, 11 ничьих, а также потерпел 11 поражений. Разница мячей — 39:43.

  • Трансферный дайджест. 23-29 апреля
  • Распродажа в «Ливерпуле», Варан и Начо ищут новые команды, на Миранчука есть спрос в Италии
  • 29/04/2024

    • Последние матчи: «Монпелье», как и «Тулуза», в прошлом месяце ни разу не проиграл. Команда показывает хорошие результаты.

    В апреле были обыграны «Лорьян» и «Реймс». Также «Монпелье» сыграл вничью с «Клермоном» и «Нантом».

    Не сыграют: Минкарелли, Норден — дисквалификации. Геген, Делае, Сако, Сент-Люс — травмы.

    Состояние команды: «Монпелье» радует поклонников забитыми мячами в каждом матче. Станет ли предстоящая встреча исключением?

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Последний раз «Монпелье» уступал в Лиге 1 еще в марте. Тогда команда дома не справилась с «ПСЖ» (2:6). На данный момент беспроигрышная серия «Монпелье» составляет пять матчей.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» не уступает в Лиге 1 с 15 марта

    • Беспроигрышная серия «Монпелье» составляет пять матчей

    • В первом круге «Монпелье» забил в ворота «Тулузы» три безответных гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.68, а выигрыш «Монпелье» — в 3.24.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.74, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

    Прогноз: В предстоящей встрече никто не захочет уступать. Обе команды находятся в хорошей форме. Сложно выделить явного фаворита.

    Ставка: ничья за 3.68.

    Прогноз: Зрители скучать не будут. Должен быть открытый футбол на встречных курсах. Команды забьют в сумме минимум три гола.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.74.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Вест Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ван — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Свентек — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Погонь — Висла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ростов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  3.04
  • Прогноз на матч Неман — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Медведев — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Монпелье» с коэффициентом 3.68. Дата матча: 03.05.2024. Прогнозы на футбол. Явного фаворита нет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры