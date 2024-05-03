3 мая в матче 32-го тура чемпионата Франции сыграют «Тулуза» и «Монпелье». Начало игры — в 20:00 мск. «Тулуза» — «Монпелье»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» находится в середине турнирной таблицы. В активе команды 40 очков по итогам 31-й игры.

На данный момент «Тулуза» в Лиге 1 одержала 10 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. У клуба 38 забитых голов и 40 пропущенных.

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Последние матчи: Прошлый месяц «Тулуза» может занести себе в актив. Команда в каждом матче добивалась положительного результата.

В апреле у «Тулузы» были две победы. Клуб смог одолеть «Ренн» и «Лорьян» с одинаковым счетом 2:1. Обе встречи прошли в гостях.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Мависса-Элеби (травма).

Состояние команды: «Тулуза» находится в хорошей форме. Команда не так часто теряет очки.

В последних десяти матчах с учетом всех турниров «Тулуза» уступила дважды. Последний раз клуб проигрывал «Лиону» (2:3) 15 марта.

В первом круге «Тулуза» уступила в гостях «Монпелье» со счетом 0:3.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» располагается на 12-м месте в таблице. Отставание от «Тулузы» составляет два очка.

За 31 матч «Монпелье» добился 9 побед, 11 ничьих, а также потерпел 11 поражений. Разница мячей — 39:43.

Последние матчи: «Монпелье», как и «Тулуза», в прошлом месяце ни разу не проиграл. Команда показывает хорошие результаты.

В апреле были обыграны «Лорьян» и «Реймс». Также «Монпелье» сыграл вничью с «Клермоном» и «Нантом».

Не сыграют: Минкарелли, Норден — дисквалификации. Геген, Делае, Сако, Сент-Люс — травмы.

Состояние команды: «Монпелье» радует поклонников забитыми мячами в каждом матче. Станет ли предстоящая встреча исключением?

Последний раз «Монпелье» уступал в Лиге 1 еще в марте. Тогда команда дома не справилась с «ПСЖ» (2:6). На данный момент беспроигрышная серия «Монпелье» составляет пять матчей.

Статистика для ставок

«Тулуза» не уступает в Лиге 1 с 15 марта

Беспроигрышная серия «Монпелье» составляет пять матчей

В первом круге «Монпелье» забил в ворота «Тулузы» три безответных гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.68, а выигрыш «Монпелье» — в 3.24.

ТБ 2,5 оценивается в 1.74, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

Прогноз: В предстоящей встрече никто не захочет уступать. Обе команды находятся в хорошей форме. Сложно выделить явного фаворита.

Ставка: ничья за 3.68.

Прогноз: Зрители скучать не будут. Должен быть открытый футбол на встречных курсах. Команды забьют в сумме минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.74.