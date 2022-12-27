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    Итоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?

    Топ главных событий завершившегося чемпионата России по фигурному катанию

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    Камила Валиева
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    Камила Валиева
    В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию-2023. LiveSport.Ru рассказывает, чем запомнился самый крупный отечественный старт сезона.

    Валиева проиграла. Или нет?

    Пожалуй, главное событие, оставшееся немного в тени остальных — восстановление справедливости в женском одиночном катании. Звучит отчасти громко, но разве не 15-летняя Софья Акатьева ударно провела весь сезон, но так и не получила возможности хотя бы покусать Камилу Валиеву, хотя та была далеко не в форме?

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    • Судьи бережно хранили олимпийскую чемпионку от всех невзгод, а она сама потихоньку восстанавливала былое могущество — уже «воскресли» четверной тулуп и тройной аксель, а компоненты никуда и не девались. И все же объяснить, почему набирающая ход спортсменка должна регулярно обыгрывать находящуюся на пике соперницу с более сложным и стабильным техническим набором, было непросто.

    В Красноярск Акатьева приехала в шикарной форме, на официальных тренировках спортсменка прыгала больше сложных элементов, чем конкурентки, причем делала это чисто.

    Софья Акатьева

    В прокатах Софья уверенно откатала короткую программу с тройным акселем и допустила лишь одно падение в произвольной с тремя ультра-си (два четверных тулупа и тройной аксель, на котором и случилась ошибка), в то время как Валиева сделала «бабочку» на акселе в короткой программе и осталась без одного из прыжковых элементов, а в произвольной «сдвоила» тройной флип и не досчиталась двух уровней сложности на заключительных вращениях.

    Это позволило Акатьевой одержать минимальную победу (249,74 балла против 247,32) и полноценно заявить о своих претензиях на лидерство в сборной.

    При этом Камила, как бы парадоксально это ни звучало, не проиграла. Ключевым итогом турнира для юной чемпионки стало спокойствие и смирение, с которым она приняла свое второе место.

    Камила Валиева

    На итоговых пресс-конференциях она не расстраивалась и охотно шутила, а на вопрос о том, почему в произвольной программе не стала надевать «капюшон» — символ тяжелой олимпийской истории, она ответила, что ей «больше не нужно скрывать лицо». Звучит очень трезво и по-взрослому.

    Вкупе с тем, что отрыв от Акатьевой в звенящей форме у Камилы составляет лишь чуть больше двух баллов, можно ожидать от нее возрождения в ближайшее время. По результатам она никуда и не уходила, но теперь мы можем говорить уже о глобальном возвращении.

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    Историческая битва Гуменника и Семененко

    Если по итогам чемпионата России была бы символическая номинация «Шок турнира», то ее однозначно забрала бы развязка в мужской одиночке.

    После снятия олимпийского чемпиона в командных соревнованиях и действующего на тот момент чемпиона страны Марка Кондратюка с произвольной программы главных претендентов на победу осталось два — лидер первого соревновательного дня Петр Гуменник (104,47) и идущий вторым Евгений Семененко (99,15).

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    • Отрыв есть, но в условиях данной дисциплины он значит примерно столько, сколько минут прокаталась Александра Трусова на этом ЧР в Красноярске. Впрочем, об этом чуть позже.

    Семененко катал произвольную предпоследним — и сделал все идеально. Гуменнику предстояло выдержать психологический прессинг и проехать без ошибок. Хоть у него и был зазор в 5 баллов после короткой, да и набор четверных у него чуть-чуть дороже соперника, но солидные надбавки Семененко за качество исполнения в этом сезоне покрывают любые гандикапы.

    Петр Гуменник

    В своем прокате Петр не упал, но все же допустил две роковые ошибки — недокрутил четверной риттбергер и сделал лишь двойной лутц в каскаде с тройным риттбергером. Впрочем, тут стоит отметить, что Петр быстро сориентировался и экспромтом расширил каскад до трех прыжков, прицепив в конце еще один двойной риттбергер. По базовой стоимости получилось дешевле комбинации 3-3, но пару баллов он таким решением все же себе отыграл.

    Дальше наступило тягостное время ожидания, а затем на табло загорелась оценка 295,07. Общая для обоих! И Гуменник, и Семененко набрали абсолютно идентичную сумму баллов, но в итоговой таблице выше поставили Евгения, который, судя по реакции в гринруме, в происходящее совершенно не верил.

    Евгений Семененко

    Позднее выяснилось, что Семененко выиграл за счет победы в произвольной программе — подобный регламент прописан в международных правилах, и с ним ничего не поделать.

    Кстати, это первый случай в истории чемпионатов России и СССР, когда два фигуриста набирали бы идентичные суммы баллов за два проката. Так что мы с вами стали свидетелями по-настоящему исторической рубки.

    Трусова готовилась к Красноярску, но снялась в день старта

    А вот свидетелями выступления серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой, к сожалению, не стали.

    За несколько дней до старта чемпионата России фигуристка объявила о начале сотрудничества с «Матч ТВ», на сайте которого она отныне будет вести колонку.

    Александра Трусова

    Первая как раз была посвящена грядущему отлету в Красноярск — как идет подготовка, каков распорядок дня, как себя чувствует собачка Лана. Вот в таком духе.

    По прилете Трусова успела провести две официальные тренировки, закончившиеся для нее полярными результатами — в одной не получилось ничего, в другой были два чистых четверных лутца. Казалось бы, дальше больше, но увы.

    Утром пятницы, за несколько часов до старта короткой программы, Александра снялась с соревнований по медицинским показаниям.

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    • СМИ сообщали, что спортсменка еще накануне почувствовала недомогание, а также о том, что речь идет о болезни, а не о травме, а после тренер Трусовой Светлана Соколовская объявила, что у ее подопечной температура свыше 39 градусов.

    Выступать в таком состоянии ей запретили врачи сборной России.

    Как можно выиграть в танцах с падениями? Не объясняют Худайбердиева/Базин

    Неожиданным стало первое место танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.

    Падение партнерши при повороте в ритм-танце и на твизлах в произвольном не помешало дуэту победить с отрывом в три балла от серебряных медалистов: 203,46 в сумме против 197,59 Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

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    • Победа «первой пары России» вызвала волну негодования. На соревнованиях международного уровня спортсмены автоматически пролетают мимо призовой тройки.

    Так, падение Никиты Кацалапова на чемпионате Европы-2019 обернулось падением его партнерши Виктории Синициной и в результате «деревянной» медалью.

    Масло в огонь подливало общение спортсменов с журналистами. Егор Базин на пресс-конференции отказался объяснять, каким образом пара смогла победить: «Если у кого есть по этому поводу вопросы, можем выйти…».

    Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

    Досталось и недоброжелателям из социальных сетей: по тематическим сообществам распространились скриншоты личной переписки спортсмена с болельщиком.

    «А можешь позвонить мне и рассказать, почему не первые?», — написал Базин в ответ на комментарий о «незаслуженной» медали.

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