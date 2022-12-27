Итоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию-2023. LiveSport.Ru рассказывает, чем запомнился самый крупный отечественный старт сезона.

Валиева проиграла. Или нет?

Пожалуй, главное событие, оставшееся немного в тени остальных — восстановление справедливости в женском одиночном катании. Звучит отчасти громко, но разве не 15-летняя Софья Акатьева ударно провела весь сезон, но так и не получила возможности хотя бы покусать Камилу Валиеву, хотя та была далеко не в форме?

Судьи бережно хранили олимпийскую чемпионку от всех невзгод, а она сама потихоньку восстанавливала былое могущество — уже «воскресли» четверной тулуп и тройной аксель, а компоненты никуда и не девались. И все же объяснить, почему набирающая ход спортсменка должна регулярно обыгрывать находящуюся на пике соперницу с более сложным и стабильным техническим набором, было непросто.

В Красноярск Акатьева приехала в шикарной форме, на официальных тренировках спортсменка прыгала больше сложных элементов, чем конкурентки, причем делала это чисто.

Софья Акатьева ФФККР

В прокатах Софья уверенно откатала короткую программу с тройным акселем и допустила лишь одно падение в произвольной с тремя ультра-си (два четверных тулупа и тройной аксель, на котором и случилась ошибка), в то время как Валиева сделала «бабочку» на акселе в короткой программе и осталась без одного из прыжковых элементов, а в произвольной «сдвоила» тройной флип и не досчиталась двух уровней сложности на заключительных вращениях.

Это позволило Акатьевой одержать минимальную победу (249,74 балла против 247,32) и полноценно заявить о своих претензиях на лидерство в сборной.

При этом Камила, как бы парадоксально это ни звучало, не проиграла. Ключевым итогом турнира для юной чемпионки стало спокойствие и смирение, с которым она приняла свое второе место.

Камила Валиева ФФККР

На итоговых пресс-конференциях она не расстраивалась и охотно шутила, а на вопрос о том, почему в произвольной программе не стала надевать «капюшон» — символ тяжелой олимпийской истории, она ответила, что ей «больше не нужно скрывать лицо». Звучит очень трезво и по-взрослому.

Вкупе с тем, что отрыв от Акатьевой в звенящей форме у Камилы составляет лишь чуть больше двух баллов, можно ожидать от нее возрождения в ближайшее время. По результатам она никуда и не уходила, но теперь мы можем говорить уже о глобальном возвращении.

Историческая битва Гуменника и Семененко

Если по итогам чемпионата России была бы символическая номинация «Шок турнира», то ее однозначно забрала бы развязка в мужской одиночке.

После снятия олимпийского чемпиона в командных соревнованиях и действующего на тот момент чемпиона страны Марка Кондратюка с произвольной программы главных претендентов на победу осталось два — лидер первого соревновательного дня Петр Гуменник (104,47) и идущий вторым Евгений Семененко (99,15).

Отрыв есть, но в условиях данной дисциплины он значит примерно столько, сколько минут прокаталась Александра Трусова на этом ЧР в Красноярске. Впрочем, об этом чуть позже.

Семененко катал произвольную предпоследним — и сделал все идеально. Гуменнику предстояло выдержать психологический прессинг и проехать без ошибок. Хоть у него и был зазор в 5 баллов после короткой, да и набор четверных у него чуть-чуть дороже соперника, но солидные надбавки Семененко за качество исполнения в этом сезоне покрывают любые гандикапы.

Петр Гуменник ФФККР

В своем прокате Петр не упал, но все же допустил две роковые ошибки — недокрутил четверной риттбергер и сделал лишь двойной лутц в каскаде с тройным риттбергером. Впрочем, тут стоит отметить, что Петр быстро сориентировался и экспромтом расширил каскад до трех прыжков, прицепив в конце еще один двойной риттбергер. По базовой стоимости получилось дешевле комбинации 3-3, но пару баллов он таким решением все же себе отыграл.

Дальше наступило тягостное время ожидания, а затем на табло загорелась оценка 295,07. Общая для обоих! И Гуменник, и Семененко набрали абсолютно идентичную сумму баллов, но в итоговой таблице выше поставили Евгения, который, судя по реакции в гринруме, в происходящее совершенно не верил.

Евгений Семененко ФФККР

Позднее выяснилось, что Семененко выиграл за счет победы в произвольной программе — подобный регламент прописан в международных правилах, и с ним ничего не поделать.

Кстати, это первый случай в истории чемпионатов России и СССР, когда два фигуриста набирали бы идентичные суммы баллов за два проката. Так что мы с вами стали свидетелями по-настоящему исторической рубки.

Трусова готовилась к Красноярску, но снялась в день старта

А вот свидетелями выступления серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой, к сожалению, не стали.

За несколько дней до старта чемпионата России фигуристка объявила о начале сотрудничества с «Матч ТВ», на сайте которого она отныне будет вести колонку.

Александра Трусова ФФККР

Первая как раз была посвящена грядущему отлету в Красноярск — как идет подготовка, каков распорядок дня, как себя чувствует собачка Лана. Вот в таком духе.

По прилете Трусова успела провести две официальные тренировки, закончившиеся для нее полярными результатами — в одной не получилось ничего, в другой были два чистых четверных лутца. Казалось бы, дальше больше, но увы.

Утром пятницы, за несколько часов до старта короткой программы, Александра снялась с соревнований по медицинским показаниям.

СМИ сообщали, что спортсменка еще накануне почувствовала недомогание, а также о том, что речь идет о болезни, а не о травме, а после тренер Трусовой Светлана Соколовская объявила, что у ее подопечной температура свыше 39 градусов.

Выступать в таком состоянии ей запретили врачи сборной России.

Как можно выиграть в танцах с падениями? Не объясняют Худайбердиева/Базин

Неожиданным стало первое место танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева / Егор Базин.

Падение партнерши при повороте в ритм-танце и на твизлах в произвольном не помешало дуэту победить с отрывом в три балла от серебряных медалистов: 203,46 в сумме против 197,59 Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда.

Победа «первой пары России» вызвала волну негодования. На соревнованиях международного уровня спортсмены автоматически пролетают мимо призовой тройки.

Так, падение Никиты Кацалапова на чемпионате Европы-2019 обернулось падением его партнерши Виктории Синициной и в результате «деревянной» медалью.

Масло в огонь подливало общение спортсменов с журналистами. Егор Базин на пресс-конференции отказался объяснять, каким образом пара смогла победить: «Если у кого есть по этому поводу вопросы, можем выйти…».

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин ФФККР

Досталось и недоброжелателям из социальных сетей: по тематическим сообществам распространились скриншоты личной переписки спортсмена с болельщиком.

«А можешь позвонить мне и рассказать, почему не первые?», — написал Базин в ответ на комментарий о «незаслуженной» медали.