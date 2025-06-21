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    Самсонова прорвется в финал WTA Берлин

    Самсонова — Ван. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Берлине 21 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Ван
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Синьюй Ван в полуфинале турнира в Берлине. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 21 Июня 2025 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 15:30 Синьюй Ван

    Синьюй Ван

  • Китай
    •

    Самсонова

    Людмила Самсонова добилась победы в матче против американки Аманды Анисимовой (6:1, 6:1). Россиянка справилась с соперницей за 57 минут игрового времени.

    В этой встрече Самсонова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Берлине Людмила Самсонова переиграла американку Джессику Пегулу (6:7, 7:5, 7:6) и японку Наоми Осаку (3:6, 7:6, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Людмила Самсонова занимает 20 место.

    Ван

    Синьюй Ван выдаёт победную серию из пяти матчей, китайская теннисистка стартовала на турнире в Берлине с квалификации. В отборочных играх спортсменка выиграла у Тальи Гибсон из Австралии (3:6, 7:6, 7:5) и Онс Жабер из Туниса (6:1, 3:6, 6:0).

    Таким образом Ван обеспечила себе место в основной сетке турнира, в первом круге теннисистка из Китая переиграла австралийку Дарью Касаткину (6:3, 6:2). За выход в четверьфинал берлинского «пятисотника» Ван выиграла у второй ракетки мира Коко Гауфф (6:3, 6:3).

    В матче за выход в полуфинал турнира серии WTA-500 Ван противостояла Бадоса из Испании (6:1).

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    На данный момент Синьюй Ван занимает 49 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: Людмила Самсонова сейчас на ходу и на голову сильнее своей соперницы. Ставим на победу российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Самсонова — Ван?

    Матч Самсонова — Ван состоится 21 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Самсонова — Ван?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Самсонова — Ван?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Самсонова — Ван?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Самсонова — Ван?

    Коэффициенты букмекеров: : На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.38.

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    Самсонова — Ван: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 21.06.202515:30. Самсонова прорвется в финал WTA Берлин
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