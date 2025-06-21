Самсонова — Ван. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Берлине 21 июня 2025 года

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Синьюй Ван в полуфинале турнира в Берлине. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Самсонова — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Самсонова

Людмила Самсонова добилась победы в матче против американки Аманды Анисимовой (6:1, 6:1). Россиянка справилась с соперницей за 57 минут игрового времени.

В этой встрече Самсонова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

В Берлине Людмила Самсонова переиграла американку Джессику Пегулу (6:7, 7:5, 7:6) и японку Наоми Осаку (3:6, 7:6, 6:4).

Прогнозы на теннис

На данный момент Людмила Самсонова занимает 20 место.

Ван

Синьюй Ван выдаёт победную серию из пяти матчей, китайская теннисистка стартовала на турнире в Берлине с квалификации. В отборочных играх спортсменка выиграла у Тальи Гибсон из Австралии (3:6, 7:6, 7:5) и Онс Жабер из Туниса (6:1, 3:6, 6:0).

Таким образом Ван обеспечила себе место в основной сетке турнира, в первом круге теннисистка из Китая переиграла австралийку Дарью Касаткину (6:3, 6:2). За выход в четверьфинал берлинского «пятисотника» Ван выиграла у второй ракетки мира Коко Гауфф (6:3, 6:3).

В матче за выход в полуфинал турнира серии WTA-500 Ван противостояла Бадоса из Испании (6:1).

На данный момент Синьюй Ван занимает 49 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: Людмила Самсонова сейчас на ходу и на голову сильнее своей соперницы. Ставим на победу российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.15.