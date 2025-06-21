Самсонова — Ван. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Берлине 21 июня 2025 года

Людмила Самсонова
Синьюй Ван
Самсонова
Людмила Самсонова добилась победы в матче против американки Аманды Анисимовой (6:1, 6:1). Россиянка справилась с соперницей за 57 минут игрового времени.
В этой встрече Самсонова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В Берлине Людмила Самсонова переиграла американку Джессику Пегулу (6:7, 7:5, 7:6) и японку Наоми Осаку (3:6, 7:6, 6:4).
На данный момент Людмила Самсонова занимает 20 место.
Ван
Синьюй Ван выдаёт победную серию из пяти матчей, китайская теннисистка стартовала на турнире в Берлине с квалификации. В отборочных играх спортсменка выиграла у Тальи Гибсон из Австралии (3:6, 7:6, 7:5) и Онс Жабер из Туниса (6:1, 3:6, 6:0).
Таким образом Ван обеспечила себе место в основной сетке турнира, в первом круге теннисистка из Китая переиграла австралийку Дарью Касаткину (6:3, 6:2). За выход в четверьфинал берлинского «пятисотника» Ван выиграла у второй ракетки мира Коко Гауфф (6:3, 6:3).
В матче за выход в полуфинал турнира серии WTA-500 Ван противостояла Бадоса из Испании (6:1).
На данный момент Синьюй Ван занимает 49 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: Людмила Самсонова сейчас на ходу и на голову сильнее своей соперницы. Ставим на победу российской теннисистки.
- 2.10Соболенко — Вондроусова: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Кесслер — Шрамкова: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.99Ястремская — Линетт: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.15.