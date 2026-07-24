Французы Люка Ван Аш и Юго Гастон встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 25 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.
Ван Аш
Люка впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне основного тура.
В первом раунде французский теннисист одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.
Во втором круге его соперником был экс-десятая ракетка мира испанец Пабло Каррено-Буста — 6:3, 4:6, 6:2.
Но главным сюрпризом стала волевая победа Ван Аша над Андреем Рублевым в 1/4 финала — 3:6, 6:3, 6:4.
В матче с российским теннисистом Ван Аш впервые обыграл соперника из топ-20.
До этой недели его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.
В текущем сезоне 22-летний француз выиграл пока лишь семь матчей на уровне основного тура.
При этом в 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.
Гастон
Юго вышел в полуфинал на уровне основного тура впервые с октября 2024 года.
В первом круге он встречался с Дамиром Джумхуром, который не смог завершить матч из-за травмы. Босниец снялся в первом тайме при счете 5:0 в пользу соперника.
Во втором раунде Гастон разгромил соотечественника Титуана Дроге — 6:0, 6:3.
В четвертьфинале французский теннисист одержал победу над 427-й ракеткой мира Тиагу Торресом — 6:3, 6:4.
Гастон выиграл 24 из 44-х матчей в текущем сезоне.
Среди лучших результатов 25-летнего француза в этом году — финал на грунтовом «челленджере» в Брауншвейге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.61, победу Гастона букмекеры предлагают за 2.30.
Прогноз: весной Люка обыграл Юго на грунте в Марракеше со счетом 6:4, 7:6.
Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вряди ли матч получится спокойным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.