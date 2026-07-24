Ваш Аш обыграет Гастона и выйдет в финал?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Эшториле, ставка за 1.99

Французы Люка Ван Аш и Юго Гастон встретятся в полуфинале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия). Матч пройдет 25 июля, начало — в 19:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Ван Аш

Люка впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне основного тура.

В первом раунде французский теннисист одержал победу над португальцем Фредерику Силвой — 7:5, 6:7, 6:1.

Во втором круге его соперником был экс-десятая ракетка мира испанец Пабло Каррено-Буста — 6:3, 4:6, 6:2.

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Но главным сюрпризом стала волевая победа Ван Аша над Андреем Рублевым в 1/4 финала — 3:6, 6:3, 6:4.

В матче с российским теннисистом Ван Аш впервые обыграл соперника из топ-20.

До этой недели его лучшим результатом в этом году был выход в четвертьфинал грунтового турнира в Марракеше.

В текущем сезоне 22-летний француз выиграл пока лишь семь матчей на уровне основного тура.

При этом в 2026-м Ван Аш стал победителем трех «челленджеров» — в Кемпере, Лилле и Парме. Во многом благодаря этим результатам он закрепился в топ-100.

Гастон

Юго вышел в полуфинал на уровне основного тура впервые с октября 2024 года.

В первом круге он встречался с Дамиром Джумхуром, который не смог завершить матч из-за травмы. Босниец снялся в первом тайме при счете 5:0 в пользу соперника.

Во втором раунде Гастон разгромил соотечественника Титуана Дроге — 6:0, 6:3.

В четвертьфинале французский теннисист одержал победу над 427-й ракеткой мира Тиагу Торресом — 6:3, 6:4.

Гастон выиграл 24 из 44-х матчей в текущем сезоне.

Среди лучших результатов 25-летнего француза в этом году — финал на грунтовом «челленджере» в Брауншвейге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 1.61, победу Гастона букмекеры предлагают за 2.30.

Прогноз: весной Люка обыграл Юго на грунте в Марракеше со счетом 6:4, 7:6.

Оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход. Вряди ли матч получится спокойным.

1.99 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Ван Аш — Гастон принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.