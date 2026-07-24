прогноз на матч 1/2 финала в Праге, ставка за 1.98

Чешка Тереза Валентова сыграет против украинки Дарьи Снигур в полуфинале турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 25 июля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.

Валентова

Тереза второй год подряд вышла в полуфинал пражского турнира.

В первом раунде текущего турнира чешская теннисистка одержала победу над австралийкой Присциллой Хон — 6:3, 6:1.

Во втором круге у нее был непростой матч против Майи Джойнт — 1:6, 6:0, 6:3.

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В четвертьфинале Валентова совершила еще один камбэк, обыграв Мари Боузкову — 2:6, 6:4, 7:6.

Валентова впервые в сезоне выиграла три подряд матча на уровне основного тура.

Среди ее лучших результатов в этом году — четвертьфинал на турнира WTA 250 в Истборне и Афинах. Кроме того, в начале мая 19-летняя чешка дошла до финала на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

Снигур

Дарья второй раз в сезоне сыграет в полуфинале на уровне основного тура.

В начале года украинская теннисистка не смогла пройти эту стадию в Клуж-Напоке, проиграв Соране Кырсте.

В первом круге текущего турнира Снигур одержала победу над немкой Эллой Зайдель — 7:5, 3:6, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была Айла Аксу из Турции — 6:3, 6:2.

В четвертьфинале Снигур разгромила таиландскую теннисистку Ланлану Тараруди — 6:0, 6:3.

С учетом турниров WTA 125 и ITF Снигур провела 51 матч в этом сезоне. На этом отрезке у нее 39 побед и 12 поражений.

На следующей неделе 24-летняя украинка дебютирует в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Валентову в этом матче можно поставить за 1.82, победу Снигур букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: два года назад Валентова обыграла Снигур на скромном турнире в чешском городе Ржичани. Есть подозрение, что на этот раз Тереза не сможет удивить соперницу. Украинка в последнее время играет чересчур хорошо. Достаточно сказать, что в конце июня она обыграла Элину Свитолину в первом круге Уимблдона.

1.98 Победа Снигур Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч Валентова — Снигур принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Рекомендуемая ставка: победа Снигур за 1.98.