Чешка Тереза Валентова сыграет против украинки Дарьи Снигур в полуфинале турнира WTA 250 в Праге (Чехия). Матч пройдет 25 июля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.98.
Валентова
Тереза второй год подряд вышла в полуфинал пражского турнира.
В первом раунде текущего турнира чешская теннисистка одержала победу над австралийкой Присциллой Хон — 6:3, 6:1.
Во втором круге у нее был непростой матч против Майи Джойнт — 1:6, 6:0, 6:3.
В четвертьфинале Валентова совершила еще один камбэк, обыграв Мари Боузкову — 2:6, 6:4, 7:6.
Валентова впервые в сезоне выиграла три подряд матча на уровне основного тура.
Среди ее лучших результатов в этом году — четвертьфинал на турнира WTA 250 в Истборне и Афинах. Кроме того, в начале мая 19-летняя чешка дошла до финала на турнире WTA 125 в Сен-Мало.
Снигур
Дарья второй раз в сезоне сыграет в полуфинале на уровне основного тура.
В начале года украинская теннисистка не смогла пройти эту стадию в Клуж-Напоке, проиграв Соране Кырсте.
В первом круге текущего турнира Снигур одержала победу над немкой Эллой Зайдель — 7:5, 3:6, 6:3.
Во втором раунде ее соперницей была Айла Аксу из Турции — 6:3, 6:2.
В четвертьфинале Снигур разгромила таиландскую теннисистку Ланлану Тараруди — 6:0, 6:3.
С учетом турниров WTA 125 и ITF Снигур провела 51 матч в этом сезоне. На этом отрезке у нее 39 побед и 12 поражений.
На следующей неделе 24-летняя украинка дебютирует в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Валентову в этом матче можно поставить за 1.82, победу Снигур букмекеры предлагают за 1.98.
Прогноз: два года назад Валентова обыграла Снигур на скромном турнире в чешском городе Ржичани. Есть подозрение, что на этот раз Тереза не сможет удивить соперницу. Украинка в последнее время играет чересчур хорошо. Достаточно сказать, что в конце июня она обыграла Элину Свитолину в первом круге Уимблдона.
Рекомендуемая ставка: победа Снигур за 1.98.