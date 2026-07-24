прогноз на финал турнира в Кицбюэле, ставка за 1.95

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Кентена Алиса в финале турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия). Матч пройдет 25 июля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Бублик

Саша второй год подряд вышел в финал в Кицбюэле.

Бублик — действующий чемпион австрийского турнира. В прошлом сезоне его соперником в решающем матче был француз Артур Казо (6:4, 6:3).

Бублик пропускал первый круг на текущем турнире, а во втором выиграл у Факундо Диаса Акосты. Вопреки ожиданиям, ему хватило двух сетов для победы над аргентинским теннисистом — 6:3, 7:5.

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В четвертьфинале 11-я ракетка мира остановил Алекса Молчана — 6:3, 6:2.

В полуфинале представитель Казахстана одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 6:3, 6:4.

Бублик второй раз в сезоне сыграет в финале. В начале года он стал победителем турнира ATP 250 в Гонконге.

Алис

Кентен второй раз в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

В 2024-м французский теннисист уступил итальянцу Маттео Берреттини в решающем матче турнира в Гштаде.

Как и Бублик, Алис пока не отдал ни сета на этой неделе. При этом ему надо было выиграть четыре матча для выхода в финал.

В первом круге Алис одержал победу над сербом Ласло Джере (7:6, 6:4), а во втором раунде, вопреки ожиданиям, уверенно обыграл представителя Монако Валантена Вашеро (6:3, 6:4).

В четвертьфинале французский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 7:5, 6:3.

В полуфинале его соперником был немец Янник Ханфман — 6:4, 7:6.

У Алиса тоже положительный баланс в этом году — 30 побед и 22 поражения.

Среди лучших результатов 29-летнего француза в текущем сезоне — 1/8 финала на «Мастерсе» в Майами и третий круг на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 1.40, победу Алиса букмекеры предлагают за 2.94.

Прогноз: на прошлой неделе у Бублика был тяжелейший матч против Алиса на турнире в Гштаде. Более того, в швейцарской деревне Саша проиграл французу — 7:6, 4:6, 6:7.

По мнению Бублика, в прошлый раз сопернику конкретно везло. Возможно, он даже прав, но мы все равно уверены, что в предстоящем финале ему будет не легче, чем в Гштаде.

1.95 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Бублик — Алис принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.