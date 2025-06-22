ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабио ЧелестиниЧелестини в ЦСКА. Кириченко верит в борьбу за золото, Тарханов предпочел бы Игнашевича Анхель Ди МарияГроза над Орландо и буря над воротами «Окленд Сити»: «Бенфика» продолжила разгром новозеландцев Радость игроков БотафогоБразильское чудо на клубном ЧМ: «Ботафого» выстоял против «ПСЖ» и совершил главную сенсацию турнира
    Все новости спорта

    «Ривер Плейт» снова победит?!

    Ривер Плейт — Монтеррей: прогноз на матч клубного ЧМ со ставкой за 2.08

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Монтеррей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт» встретится с «Монтерреем» в рамках 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (группа Е). Поединок пройдет 22 июня и начнется в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Монтеррей», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Клубный ЧМ. Группа E 22 Июня 2025 года

    Ривер Плейт

  • Клубный ЧМ. Группа E
    •  Ривер Плейт 04:00 Монтеррей

    Монтеррей

  • Клубный ЧМ. Группа E
    •

    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в своей группе на КЧМ-2025 с 3 очками в активе. «Ривер Плейт» отлично стартовал на турнире, сходу получив преимущество.

    У аргентинцев не самая сложная группа на КЧМ-2025, «Ривер Плейт» вполне способен выйти в плей-офф. К тому же, если победит в предстоящем матче, то точно выйдет из группы.

    Ривер Плейт — Монтеррей: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.503.60Бонус$1500
    •

    Последние матчи: В 1-м туре группового этапа КЧМ-2025 «Ривер Плейт» обыграл «Ураву» со счетом 3:1, забивая в каждом тайме. У соперника не было и шансов зацепиться за результат.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ривер Плейт» проиграл только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок команда забила 14 голов и 5 раз пропустила.

  • Бразильское чудо на клубном ЧМ: «Ботафого» выстоял против «ПСЖ» и совершил главную сенсацию турнира
  • Никакой дрожи перед победителем Лиги Чемпионов
  • Вчера

    • Не сыграют: Агустин Руберто и Сантьяго Симон (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Ривер Плейт» стал главным претендентом на выход из группы, даже у миланского «Интера» чуть меньше шансов на успех. Аргентинцам необходимо побеждать в предстоящем матче.

    У «Ривер Плейта» есть несколько опытных футболистов в составе, которые способны помочь с выходом из группы. К примеру, 38-летний Энцо Перес отлично действует в полузащите.

    «Монтеррей»

    Турнирное положение: Эта мексиканская команда располагается на 2-й позиции в группе Е с 1-м очком в активе. «Монтеррей» имеет все возможность побороться за выход из группы.

    Дело в том, что мексиканцы отобрали балл у миланского «Интера» — самого грозного соперника в группе. На сей раз «Монтеррею» предстоит сразиться с «Ривер Плейтом».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В прошлом туре КЧМ-2025 команда сыграла вничью с «Интером» (1:1). «Монтеррей» сумел открыть счет на 25-й минуте, а затем пропустил на 42-й.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах команда также выиграла и проиграла по 2 раза. За этот период «Монтеррей» забил 8 голов при 7-и пропущенных.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Мексиканцы дали бой итальянской команде, которая не смогла задавить соперника. Сейчас «Монтеррей» попытается навязать борьбу «Ривер Плейту».

    Конечно, мексиканская команда не будет считаться фаворитом в предстоящем матче, ведь аргентинцы сильнее по мастерству, но грамотно отработать в защите «Монтеррей» способен.

    Статистика для ставок

    • «Ривер Плейт» обыграл «Ураву» со счетом 3:1 в первом туре КЧМ-2025

    • «Монтеррей» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1) в первом туре

    • В последней очной встрече команды сыграли вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейта» — 2.08, победа «Монтеррея» — 3.65, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.87 сооветственно.

    Прогноз: «Ривер Плейт» снова победит. Аргентинцы показали высокий уровень игры в 1-м туре.

    Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 2.08.

    Прогноз: «Монтеррей» также будет упираться. Команда взломает оборону аргентинцев хотя-бы один раз.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ривер Плейт — Монтеррей?

    Матч Ривер Плейт — Монтеррей состоится 22 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ривер Плейт — Монтеррей?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ривер Плейта»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ривер Плейт — Монтеррей?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ривер Плейта».» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ривер Плейт — Монтеррей?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ривер Плейт — Монтеррей?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейта» — 2.08, победа «Монтеррея» — 3.65, ничья — за 3.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Ямайка — Гваделупа
  • Футбол
  • Сегодня в 02:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гватемала — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроусова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ястремская — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кесслер — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Легечка — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Женис — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Равшан — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Панджшер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ривер Плейт — Монтеррей: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 22.06.202504:00. «Ривер Плейт» снова победит?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры