Ривер Плейт — Монтеррей: прогноз на матч клубного ЧМ со ставкой за 2.08

Ривер Плейт
Монтеррей
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в своей группе на КЧМ-2025 с 3 очками в активе. «Ривер Плейт» отлично стартовал на турнире, сходу получив преимущество.
У аргентинцев не самая сложная группа на КЧМ-2025, «Ривер Плейт» вполне способен выйти в плей-офф. К тому же, если победит в предстоящем матче, то точно выйдет из группы.
Ривер Плейт — Монтеррей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1-м туре группового этапа КЧМ-2025 «Ривер Плейт» обыграл «Ураву» со счетом 3:1, забивая в каждом тайме. У соперника не было и шансов зацепиться за результат.
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ривер Плейт» проиграл только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок команда забила 14 голов и 5 раз пропустила.
Не сыграют: Агустин Руберто и Сантьяго Симон (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Ривер Плейт» стал главным претендентом на выход из группы, даже у миланского «Интера» чуть меньше шансов на успех. Аргентинцам необходимо побеждать в предстоящем матче.
У «Ривер Плейта» есть несколько опытных футболистов в составе, которые способны помочь с выходом из группы. К примеру, 38-летний Энцо Перес отлично действует в полузащите.
«Монтеррей»
Турнирное положение: Эта мексиканская команда располагается на 2-й позиции в группе Е с 1-м очком в активе. «Монтеррей» имеет все возможность побороться за выход из группы.
Дело в том, что мексиканцы отобрали балл у миланского «Интера» — самого грозного соперника в группе. На сей раз «Монтеррею» предстоит сразиться с «Ривер Плейтом».
Последние матчи: В прошлом туре КЧМ-2025 команда сыграла вничью с «Интером» (1:1). «Монтеррей» сумел открыть счет на 25-й минуте, а затем пропустил на 42-й.
В последних 5-и матчах во всех турнирах команда также выиграла и проиграла по 2 раза. За этот период «Монтеррей» забил 8 голов при 7-и пропущенных.
Состояние команды: Мексиканцы дали бой итальянской команде, которая не смогла задавить соперника. Сейчас «Монтеррей» попытается навязать борьбу «Ривер Плейту».
Конечно, мексиканская команда не будет считаться фаворитом в предстоящем матче, ведь аргентинцы сильнее по мастерству, но грамотно отработать в защите «Монтеррей» способен.
Статистика для ставок
- «Ривер Плейт» обыграл «Ураву» со счетом 3:1 в первом туре КЧМ-2025
- «Монтеррей» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1) в первом туре
- В последней очной встрече команды сыграли вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейта» — 2.08, победа «Монтеррея» — 3.65, ничья — за 3.55.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.87 сооветственно.
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Прогноз: «Ривер Плейт» снова победит. Аргентинцы показали высокий уровень игры в 1-м туре.
Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 2.08.
Прогноз: «Монтеррей» также будет упираться. Команда взломает оборону аргентинцев хотя-бы один раз.
Ставка: Обе забьют за 1.80.