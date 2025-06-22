Ривер Плейт — Монтеррей: прогноз на матч клубного ЧМ со ставкой за 2.08

«Ривер Плейт» встретится с «Монтерреем» в рамках 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (группа Е). Поединок пройдет 22 июня и начнется в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Монтеррей», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ривер Плейт»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в своей группе на КЧМ-2025 с 3 очками в активе. «Ривер Плейт» отлично стартовал на турнире, сходу получив преимущество.

У аргентинцев не самая сложная группа на КЧМ-2025, «Ривер Плейт» вполне способен выйти в плей-офф. К тому же, если победит в предстоящем матче, то точно выйдет из группы.

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Последние матчи: В 1-м туре группового этапа КЧМ-2025 «Ривер Плейт» обыграл «Ураву» со счетом 3:1, забивая в каждом тайме. У соперника не было и шансов зацепиться за результат.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ривер Плейт» проиграл только 1 раз, трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот отрезок команда забила 14 голов и 5 раз пропустила.

Не сыграют: Агустин Руберто и Сантьяго Симон (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ривер Плейт» стал главным претендентом на выход из группы, даже у миланского «Интера» чуть меньше шансов на успех. Аргентинцам необходимо побеждать в предстоящем матче.

У «Ривер Плейта» есть несколько опытных футболистов в составе, которые способны помочь с выходом из группы. К примеру, 38-летний Энцо Перес отлично действует в полузащите.

«Монтеррей»

Турнирное положение: Эта мексиканская команда располагается на 2-й позиции в группе Е с 1-м очком в активе. «Монтеррей» имеет все возможность побороться за выход из группы.

Дело в том, что мексиканцы отобрали балл у миланского «Интера» — самого грозного соперника в группе. На сей раз «Монтеррею» предстоит сразиться с «Ривер Плейтом».

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В прошлом туре КЧМ-2025 команда сыграла вничью с «Интером» (1:1). «Монтеррей» сумел открыть счет на 25-й минуте, а затем пропустил на 42-й.

В последних 5-и матчах во всех турнирах команда также выиграла и проиграла по 2 раза. За этот период «Монтеррей» забил 8 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: Мексиканцы дали бой итальянской команде, которая не смогла задавить соперника. Сейчас «Монтеррей» попытается навязать борьбу «Ривер Плейту».

Конечно, мексиканская команда не будет считаться фаворитом в предстоящем матче, ведь аргентинцы сильнее по мастерству, но грамотно отработать в защите «Монтеррей» способен.

Статистика для ставок

«Ривер Плейт» обыграл «Ураву» со счетом 3:1 в первом туре КЧМ-2025

«Монтеррей» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1) в первом туре

В последней очной встрече команды сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ривер Плейта» — 2.08, победа «Монтеррея» — 3.65, ничья — за 3.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.87 сооветственно.

Прогноз: «Ривер Плейт» снова победит. Аргентинцы показали высокий уровень игры в 1-м туре.

Ставка: Победа «Ривер Плейта» за 2.08.

Прогноз: «Монтеррей» также будет упираться. Команда взломает оборону аргентинцев хотя-бы один раз.

Ставка: Обе забьют за 1.80.