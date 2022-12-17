Новая надежда и темная лошадка. Кто выиграет ЧР по фигурному катанию у мужчин?

С 20 по 25 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию-2023. LiveSport.Ru анализирует, как обстоят дела у отечественных фигуристов в преддверии самого крупного старта сезона. Время изучить мужское одиночное катание.

Одна из основных претензий к фигурному катанию — предсказуемость результатов и вытекающий из этого некий фатализм.

На чемпионате мира по футболу сборная Марокко может пройти португальцев с великим Криштиану Роналду в составе и дойти аж до полуфинала, в баскетболе олимпийское золото у непобедимых американцев могут выцепить условные французы, а в волейболе лидеры меняются каждый цикл, в то время как в фигурке назначенный зачастую заранее лидер может проиграть только в случае титанического провала. Коего чаще всего не происходит.

Честь опровергнуть это утверждение (или хотя бы смягчить его) выпала российскому мужскому одиночному катанию. В противовес танцам на льду и парам с их четко разграниченными ролями и женской одиночке, где фавориты незыблемы, а догоняющие — невесомы, у мужчин совершенное раздолье и свободный полет фантазии.

Нынешний сезон показал, что одиночники в России по уровню мастерства более-менее выровнялись, а стабильность как была для большинства из них недосягаема, так и осталась. Все это дает возможность говорить о данном виде, как о, возможно, самом непредсказуемом на текущий момент.

Судите сами: тот же чемпионат России в Красноярске могут выиграть человек 10 из тех, кто на него заявился. Пожалуй, наибольшие шансы на бумаге имел бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда, но в субботу стало известно, что он пропустит турнир из-за обострения синусита.

Марк Кондратюк globallookpress.com

Еще один железный претендент — олимпийский чемпион командного турнира Марк Кондратюк — пару недель как вышел из больницы, где проходил реабилитацию от проблем со спиной, и явно не успел набрать необходимую форму. На этапах Гран-при России он заходил на четверной лутц, стабилизированный в постолимпийское межсезонье, но после вынужденной паузы едва ли удастся его сходу восстановить.

С упрощенной программой Кондратюку останется уповать на ошибки соперников и на компоненты. Они у него, кстати, в этом сезоне сильно подросли. На победном этапе в Сочи он получил 47,26 балла в короткой программе и 92,41 (с падением!) в произвольной, что практически соответствует уровню японца Юдзуру Ханю. Такая подушка безопасности способна амортизировать практически любое падение, но есть одно «но» — соперники Марка могут неожиданно откататься чисто.

И тогда уже будут проблемы. Прямо сейчас кажется, что наиболее вероятным конкурентом Кондратюка станет Петр Гуменник. Он уже довольно давно ходит в категории перспективных и талантливых, но только с этого сезона начал открывать себя как один из сильнейших фигуристов страны.

На прыжковом чемпионате России, который прошел в начале декабря в Санкт-Петербурге, Петр сперва сыграл ключевую роль в победе коллектива Евгения Плющенко в командном турнире, а затем едва-едва не выиграл личное первенство, показав солидное разнообразие четверных, чем многие намеренно пренебрегали.

Гуменник техничен, в меру компонентен и, судя по всему, становится все более уверенным в себе. А главное — он неоспоримо лучше готов, так что с высокой вероятностью в случае чистых прокатов он как минимум вклинится в гонку за золото. А как максимум — будет в ней первым.

Петр Гуменник globallookpress.com

Помешать ему постарается целый отряд высококлассных фигуристов, среди которых выделяются чемпион Европы Дмитрий Алиев и олимпионик Андрей Мозалев. Первый по потенциалу баллов за технику и второй оценки может на равных соперничать с Колядой (хотя уже, наверное, и с Кондратюком), а второй просто очень хорош, чтобы его игнорировать. У Андрея крепкий набор четверных (сальхов, тулуп и совсем недавно — флип), хорошая компонентная подушка — при должном уровне стабильности этого хватит как для пьедестала, так и для золота.

Правда, конкуренты должны падать, иначе никак. Алиев же способен бороться за победу и при относительно чистых Кондратюке и Гуменнике, но для этого нужно кататься запредельно хорошо и обязательно прыгать четверной лутц. В этом сезоне таких прокатов у него не наблюдалось.

Еще один теневой претендент на победу — Макар Игнатов. Обладатель лучшего, пожалуй, четверного риттбергера в мужской одиночке способен на многое, когда выступает безошибочно. Две чистые программы наверняка позволят ему подойти на максимально близкое к Кондратюку расстояние, но есть одна ключевая проблема — катастрофически низкий запас выносливости. Из-за этого произвольная программа в его исполнении превращается в публичные муки — к середине проката он натурально «помирает» от усталости.

Вот только иногда чистые прокаты у него все-таки случались. К примеру, два года назад он дважды откатался чисто и уступил лишь Михаилу Коляде на пике формы и судейской лояльности. Произошло это, кстати, тоже на чемпионате России. Так что если хотите поболеть за «темную лошадку» с хорошим шансом на успех — ставьте на Макара Игнатова. Велик шанс, что он вас приятно удивит.