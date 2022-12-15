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    Наши пары всех сильней? Cамым интригующим видом на ЧР-2023 будет не женская одиночка

    Как обстоят дела в парном катании в преддверии чемпионата России?

    Прочие Фигурное катание
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    Евгения Тарасова/Владимир Морозов
    С 20 по 25 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию-2023. LiveSport.Ru анализирует, как обстоят дела у отечественных фигуристов в преддверии самого крупного старта сезона. Переходим к спортивным парам.
    Если анализировать результаты Гран-при России, можно прийти к выводу, что самым предсказуемым видом нашего фигурного катания сейчас является парное катание.

    Судите сами: в женском одиночном бывали этапы, где победителя нельзя было предсказать изначально, в мужской одиночке — сплошные качели. Даже в танцах на льду появилась интрига, пусть и во многом вызванная уходом на паузу двух топовых дуэтов Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и Александры Степановой/Ивана Букина.

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    • В парном катании же за всю первую половину сезона был только один неожиданный результат, когда вчерашние юниоры Анастасия Хабибуллина/Илья Княжук обыграли дважды серебряных призеров Олимпиады Евгению Тарасову/Владимира Морозова на первом этапе в Москве. Да и, собственно, все.

    На самом же деле это ложное впечатление, во многом вызванное особенностями индивидуального календаря. Дело в том, что три наши топовые пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Тарасова/Морозов — на этапах друг с другом не соприкасались.

    В СМИ высказывалось предположение, что расписание специально было составлено таким образом, потому что фигуристы не хотели лишний раз сталкиваться друг с другом, опасаясь очной конкуренции. Вероятно, так оно и было, учитывая, что турнирная сетка Гран-при позволяла хотя бы на одном из этапов соединить кого-то из лидеров.

    Анастасия Мишина/Александр Галлямов

    Их первое очное столкновение на прыжковом чемпионате России в начале декабря тоже было во многом скомкано форматом — по нему нельзя сделать совершенно никаких выводов. Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский то ли осознанно, то ли чисто на потеху публике шли на четверные подкрутки (а последние — еще и на четверной выброс), которые в современной судейской системе приносят много баллов только в случае идеального исполнения (у обоих пар этого не произошло), а Мишина/Галлямов пошли по стабильному пути и ограничились превосходными элементами в три оборота, что и принесло им победу.

    В полноценном соревновательном формате такого, конечно, не будет, слишком уж велик риск на четверных подкрутках и выбросах, чтобы ставить сырые (а они у обеих наших пар, очевидно, пока что таковы) элементы в программу. За последние четыре года ультра-си в парах оправдали себя лишь в одном случае — в произвольной программе личного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, когда хозяева льда Суй Вэньцзин/Хань Цун превосходным четверным подкрутом вырвали золото из рук Тарасовой/Морозова.

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    • Значит, на чемпионате России в Красноярске будет абсолютно равная борьба между тремя супер-парами, у каждой из которых есть свои сильные и слабые стороны, но нет абсолютного преимущества. Мишина/Галлямов шикарно готовы даже с учетом постолимпийской усталости, Бойкова/Козловский полны решимости взять реванш за обидное четвертое место в Пекине и, кажется, готовы ради этого серьезно рискнуть, а Тарасова/Морозов просто ищут стабильность и успокоение — ничего больше им для побед, вероятно, и не нужно.

    Исход борьбы, помимо ошибок, решат незначительные для обывателя усложнения в пределах тройных элементов. Скажем, более дорогой выброс лутц может добавить Мишиной/Галлямову пару баллов преимущества над Тарасовой/Морозовым, которым в таком случае потребуется усложнить параллельный прыжок (или хотя бы не срывать его). А уже Бойкова/Козловский, глядя за этим со стороны, могут решиться повторить подвиг Суй Вэньцзин/Хань Цун и зайти в четверной подкрут — иначе золото вполне может от них уплыть безвозвратно.

    Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

    Подобного уровня оппозиции в парном катании сейчас нет больше нигде в мире. На этапах Гран-при ISU именно пары были самым скучным видом — китайские дуэты, бывшие главными соперниками россиян в последние годы, ушли, а американцы, кажется, не особо мотивированы соревноваться в этом сезоне. Кроме них сейчас в мире нет даже околотоповых пар, не говоря уже о тех, кого можно поставить в один ряд с нашим топ-3.

    Поэтому парный турнир в Красноярске определенно будет достоин внимания. И хоть второй эшелон в лице молодых дуэтов вряд ли навяжет борьбу лидерам, а опытные Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин из-за травмы отказались от поездки в Сибирь, конкуренция на чемпионате России будет высочайшая.

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