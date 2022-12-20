Женская одиночка России в кризисе? Почему победа Валиевой на чемпионате страны ничего не изменит

С 20 по 25 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию-2023. LiveSport.Ru анализирует, как обстоят дела у отечественных фигуристов в преддверии самого крупного старта сезона. Напоследок, изучим российское женское одиночное катание.

В последние годы мы привыкли, что женское одиночное катание в России сильно, как никогда и нигде. Предполагалось, что даже постолимпийский хаос не нанесет значительного урона нашим позициям, учитывая отлаженные тренерские методики и солидную скамейку запасных, но в итоге эти утверждения разбились о суровую реальность.

Первая половина сезона-2022/23 показала, что российская женская одиночка постепенно начинает терять средний класс — то есть фигуристок, составляющих основную массу нашей команды.

Их по-прежнему много, но только за последний год мы по различным обстоятельствам не досчитались как минимум Елизаветы Нугумановой, Майи Хромых и Дарьи Усачевой. Все три девушки в разные годы занимали высокие места на соревнованиях, даже не обладая стабильностью или ультра-си элементами.

Кому-то может показаться, что данные потери нельзя считать существенными, но на это есть контраргумент — тот самый постолимпийский хаос. Его следствием часто становятся преждевременные уходы из спорта действующих лидеров или их выпадение из формы на фоне усталости.

Что мы сейчас и наблюдаем: олимпийская чемпионка Анна Щербакова восстанавливается от повреждения колена и пока не дает четких ответов о своих карьерных планах, а Александра Трусова все никак не может набрать кондиции. Камила Валиева более-менее близка к былой форме, но ее пока стоит выносить за скобки, учитывая незакрытое допинговое дело.

Аделия Петросян globallookpress.com

В отсутствие лидеров общий уровень должны поддерживать либо талантливые вчерашние юниоры, либо тот самый средний класс. С юниорами у нас благо полный порядок — Аделия Петросян в ходе Гран-при России подтвердила высокий уровень (хоть и затем выпала на некоторое время из-за травмы), Софья Муравьева даже на фоне проблем со здоровьем показала стабильное исполнение тройных акселей, а Софья Акатьева пусть и выявила новую для себя проблему в виде неуверенности в собственных силах, но все равно не отказалась от многочисленных ультра-си. Но супер-одаренных девушек из числа тех, кто только-только переходит во взрослые, не то чтобы очень много.

В остальном же мы можем попасть в ситуацию, когда за пределами первой разминки и части второй на чемпионате России просто не на кого будет смотреть. Нет, участниц, конечно же, наберут, но какого уровня? И можно ли будет продать такой контент под видом лучшего турнира планеты? Скорее всего, вряд ли.

Огромный разрыв между лидерами и вторым эшелоном порождает справедливый вопрос: что же будет, когда все нынешние первые номера завершат карьеру? Перспектива этого не так уж и туманна, если учесть, что международный бан с нас снимать пока не собираются, а энтузиасты вроде Елизаветы Туктамышевой, недавно отпраздновавшей 26-летие, в принципе мало.

Софья Акатьева и Камила Валиева globallookpress.com

Тогда, вероятно, лидерские места займут нынешние юниорки, но и здесь есть одна загвоздка — Софья Акатьева по нынешнему возрастному цензу не сможет выступать на взрослых международных соревнованиях еще как минимум три года. То есть без Трусовой, Валиевой и Туктамышевой (не верится, что Лиза когда-либо решится оставить спорт, но все же) сборная России останется только с Петросян и Муравьевой. Что, конечно, хорошо, но о непобедимой команде в данном случае едва ли можно говорить всерьез.

А кроме них — едва ли не пропасть. Выступающие ныне по юниорам квадистки Вероника Жилина, Софья Титова и Алиса Двоеглазова ближайшие несколько лет не смогут подняться в классе на международных стартах из-за возраста, а средний класс, как уже писалось выше, в России сильно поредел.

В этой связи в случае резкого допуска на соревнования ISU через год-два мы рискуем оказаться в ситуации, когда полного набора абсолютно сильнейших фигуристок у нас не будет в принципе. Мы могли наблюдать нечто подобное на Олимпиаде-2018, где после Алины Загитовой и Евгении Медведевой в заявке российской команды стояла Мария Сотскова, не претендовавшая на олимпийский пьедестал.

Это, конечно, не крах российского женского катания, но как минимум шаг назад. Вот только тогда, в 2018-м, мы знали, что в юниорах дожидаются своего часа Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, готовые перевернуть представления о возможностях женского тела в спорте. Сейчас столь же мощного поколения в резерве не наблюдается.

Поэтому на чемпионате России в Красноярске в первую очередь следует обращать внимание на менее статусных фигуристок — со второй разминки и далее. Именно им в ближайшее время предстоит подтверждать общий уровень нашей женской фигурки и, возможно, даже защищать ее честь на соревнованиях.

Елизавета Туктамышева globallookpress.com

Результаты лидеров в этом плане не будут играть весомой роли, ведь, судя по этапам Гран-при России, федерация уже определилась и с фаворитом (Камила Валиева), и с ее главной догоняющей (Елизавета Туктамышева, у которой неожиданно резко выросли баллы за компоненты), и с претендентами на бронзу (Аделия Петросян, Софья Муравьева).

И только невероятный форс-мажор (например, в лице экстренно набравшей форму Трусовой) может внести изменения в эти расклады.