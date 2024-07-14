ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева

    Уимблдон снова порадовал историческими событиями

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP WTA Карлос Алькарас Новак Джокович  Даниил Медведев Янник Синнер Александр Зверев Тейлор Фритц Лоренцо Музетти Барбора Крейчикова Жасмин Паолини Арина Соболенко Ига Свентек Елена Рыбакина Елена Остапенко Вероника Кудерметова Алекс де Минор Донна Векич
    Вся лентаСамое главное
    Мяч Евро-2024Превью финала Евро-2024: Испания против Англии Эсекьель БаркоБарко едет зажигать в «Спартак». Знакомимся с аргентинским виртуозом мяча Карлос АлькарасЭпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева
  • 18:55
    • Алькарас уверенно переиграл Джоковича и выиграл Уимблдон
  • 18:13
    • Официально: Зиркзее стал игроком «Манчестер Юнайтед»
  • 18:07
    • «Урал» выиграл у «Сочи», «Шинник» проиграл «Ротору»
  • 20:28
    • «Торпедо» всухую разгромил «СКА-Хабаровск»
  • 15:01
    • «Енисей» обыграл КАМАЗ в матче Первой лиги
    Все новости спорта
    Карлос Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях самого престижного турнира на траве. В это воскресенье в Лондоне завершился Уимблдон.

    Алькарас защитил титул и начал новую главу в мужском теннисе

    Главным событием Уимблдона стала убедительная победа Карлоса Алькараса, которая, похоже, ознаменовала долгожданный переход к новой главе в мужском теннисе.

    Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что это начало эпохи Алькараса, который, как и в 2023-м, обыграл в финале Новака Джоковича.

    Но между двумя этими матчами есть важнейшее отличие: в финале прошлогоднего Уимблдона Карлитос был аутсайдером, тогда как теперь он подтвердил статус фаворита.

    Победа Алькараса над Джоковичем получилась чересчур убедительной: первые два сета превратились в избиение, в третьем испанец сначала не реализовал тройной матчбол, но в итоге переиграл Ноле на тай-брейке — интрига просуществовала около десяти минут.

    Джоковичу не повезло — именно в финале его соперник показал абсолютно идеальный теннис. Единственным исключением стал десятый гейм третьего сета, когда Алькарас действительно перенервничал, подавая на матч.

    Карлос Алькарас и Новак Джокович
    globallookpress.com

    У Алькараса было не очень много стрессовых ситуаций на этом турнире, но, когда они возникали, он легко находил решения. Пожалуй, самым показательным в этом плане стал матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге: проигрывая 1-2 по сетам, четвертый Карлос забрал на тай-брейке, а в пятом отдал американцу лишь два гейма.

    В полуфинале против Даниила Медведева чемпион невыразительно провел три сета, но следующие три больше напоминали мастер-класс в исполнении Алькараса.

  • Историческая победа Алькараса, слезы Джоковича, сенсационный триумф Вондроушовой и провал Свентек
  • Фиксируем главные события Уимблдона-2023
  • 17/07/2023

    • Всего лишь в 21 год Карлос Алькарас уже четырехкратный победитель турниров «Большого шлема». Он четвертый после Бориса Бекккера, Бьорна Борга и Матса Виландера, кому удалось сделать это до 22 лет.

    До рекорда Джоковича (24 титула на «Шлемах») и достижений Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20) еще далеко, но теперь уже нет ни малейших сомнений в том, что погоня Алькараса может оказаться успешной.

    Подвиг Джоковича

    Это действительно была смена эпохи, но поражение Джоковича в решающем матче все равно не хочется называть капитуляция. Сам факт его участия в этом турнире уже можно считать подвигом.

    Новак вышел на корт менее чем через месяц после операции на мениске. Кажется, только легендарный серб способен даже в такой ситуации бороться за титул.

    Где-то, конечно, Джоковичу повезло — не самая сложная сетка, плюс его соперник по четвертьфиналу Алекс Де Минор снялся с матча из-за травмы.

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    Но с учетом всех обстоятельств Новак действительно совершил подвиг, в очередной раз продемонстрировав свою уникальную способность восстанавливаться в кротчайшие сроки.

    Другой вопрос, что время никого не жалеет. Абсолютно нормально, что в 37 лет Джокович проигрывает гораздо более молодому и тем более очень талантливому сопернику.

    Впрочем, Джокович наверняка не согласен со всеми этими рассуждениями и выводами. Уже на олимпийском турнире в Париже, а потом и на US Open он постарается доказать, что он по-прежнему не подвластен времени, а всё, что случилось ранее в этом сезоне, — всего лишь неудачное стечение обстоятельств.

    Сенсационная победа Крейчиковой

    Триумф Барборы Крейчиковой — главная сенсация Уимблдона. Как и в прошлом году, легендарный турнир снова выиграла теннисистка из Чехии. Как и победа Маркеты Вондроушовой, успех Крейчиковой тоже застал врасплох даже самых внимательных любителей этого вида спорта.

    Несмотря на то, что в 2021-м Барбора стал чемпионкой Ролан Гаррос и какое-то время провела на второй строчке рейтинга, сложно было предположить, что однажды она выиграет Уимблдон, в том числе в этом году.

    Барбора Крейчикова
    globallookpress.com

    В первую очередь из-за того, что всю первую половину сезона чешка боролась с различными травмами, которые стали причиной провальных результатов на грунте.

    Но победа Крейчиковой на Уимблдоне стала очередным напоминанием, что в женском теннисе может произойти все что угодно.

    С другой стороны, ни о каком везении не может быть и речи. Уже в первом круге Барбора с трудом выиграла у Вероники Кудерметовой. Потом был матч с двумя тай-брейками против Кэти Волынец.

    Но самое интересное началось уже после третьего круга. В 1/8 финала Крейчикова остановила американку Даниэль Коллинз, в четвертьфинале — Алену Остапенко, в полуфинале — Елену Рыбакину, а в решающем матче — Жасмин Паолини.

    Возможно, единственное везение заключается в том, что Арина Соболенко снялась с турнира еще перед первым матчем, а Ига Свентек сошла с дистанции после третьего круга, проиграв Юлии Путинцевой.

  • Провал Мирры Андреевой, позор Рублева, травма Соболенко и сенсация от Путинцевой
  • Первая неделя Уимблдона получилась максимально напряженной
  • 07/07/2024

    • Крейчикова заработала три с половиной миллиона долларов и вернулась в топ-10. Отныне она девятая за последние десять лет теннисистка, которая выиграла больше одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

    Интересно также, что впервые в Открытой эре восемь Уимблдонов подряд выиграли разные теннисистки.

    Крейчикова повторила достижение Яны Новотной

    Самым трогательным моментом женского финала стала речь Крейчиковой. После матча с Паолини она вспомнила о Яне Новотной — бывшей второй ракетке мира, которая стала победительницей Уимблдона в 1998 году.

    Яна Новотна
    globallookpress.com

    Новотна была тренером Крейчиковой, именно она посоветовала Барборе не бросать теннис. В ноябре 2017-го Яна умерла от онкологического заболевания.

    «Момент, когда я пришла к Яне, постучала в дверь, обратилась к ней, изменил мою жизнь. Именно Яна сказала, что у меня есть потенциал и что я обязательно должна стать профессионалом и попробовать пробиться.

    Я даже не мечтала, что однажды выиграю тот же трофей, что и Яна в 1998-м», — сказала Крейчикова после своей сенсационной победы.

    Барбора также призналась, что в детстве мечтала выиграть Ролан Гаррос, тогда как подобных мыслей о британском мэйджоре у нее не было. Многое изменилось после знакомства с Новотной: «Мне кажется, с тех пор я стала считать Уимблдон главным турниром в мире».

    Удивительно, что теперь у Крейчиковой есть победа и на Ролан Гаррос, и на Уимблдоне. Встреча с Новотной оказалась для нее по-настоящему судьбоносной.

    Феномен Паолини

    В 2019-м году Жасмин Паолини приблизилась к топ-100, в 2020-м дебютировала там, в 2021-м и 2022-м пыталась прорваться в топ-50 — и в 2023-м наконец-то оказалась там. Ну а новую неделю миниатюрная итальянка начнет в статусе пятой ракетки мира. Этот прорыв одно из главных событий женского сезона.

    Паолини вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» подряд. Через месяц после поражения от Иги Свентек в решающем матче на Ролан Гаррос 28-летняя теннисистка остановилась в шага от завоевания титула на Уимблдоне.

    Жасмин Паолини
    globallookpress.com

    Паолини, кажется, шокирована не меньше, чем все остальные: «В детстве я смотрела финалы "Уимблдона". Я наслаждаюсь тем, что есть, и живу настоящим. Но последние месяцы получились просто сумасшедшими».

    Примечательно, что Паолини — первая после Серены Уильямс теннисистка, дошедшая до финала Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Как и в случае с Крейчиковой, у Жасмин тоже была сложная сетка. Да, в начале обыграла Сару Соррибес-Тормо и Грэт Миннен, но дальше были матчи против Бьянки Андрееску, Мэдисон Киз, Эммы Наварро и Донны Векич.

    В 1/2 финала Паолини переиграла Векич на решающем тай-брейке. Их матч, продолжавшийся 2 часа 51 минуту, стал самым длинным полуфиналом в истории женского Уимблдона.

    Паолини проиграла в двух престижных финалах подряд, но ее прогресс все равно впечатляет. Для нее это просто невероятный год. Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что ее победа на февральском «тысячнике» в Дубае не была случайной.

    Безусловно, очень интересно, как долго Паолини сможет оставаться на этом уровне. Но есть подозрение, что этот сезон так и останется лушим в ее карьере.

    Медведев не выиграл титул, но развеял неприятные сомнения

    На этом Уимблдоне у России было чересчур много представителей, но успеха добился только один — Даниил Медведев.

    Свой единственный турнир перед британским мэйджором Медведев провалил, проиграв китайцу Чжичжэню Чжану во втором круге в немецком Галле. Многие тут же поспешили сделать вывод, что Даниил «уже не тот». Ситуацию усугублял и результат на Ролан Гаррос — здесь россиянин уступил в четвертом круге Алексу Де Минору.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Выход в полуфинал Уимблдона — достойный ответ всем критикам. Медведев второй год подряд остановился в шаге от финала. Как и в 2023-м, он проиграл Карлосу Алькарасу.

    Снова почти без шансов. На этот раз Алькарас не очень удачно провел первый сет, но потом его доминирование не оставило ни малейших сомнений — на данный момент он просто лучше. Критиковать Даниила просто бессмысленно в этой ситуации.

    Зато перед этим Медведев обыграл Янника Синнера. Их пятисетовый матч в четвертьфинале стал самым настоящим украшением. Ну и, возможно, это был ключевой момент всего турнира: Алькарас наверняка обрадовался, когда узнал, что ему не придется играть с итальянцем.

    Интересно, что для Синнера это поражение стало самым ранним в текущем сезоне. До сих пор в 2024-м он еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала.

  • Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте
  • Итоги Открытого чемпионата Франции по теннису
  • 09/06/2024

    • Медведев — всего лишь четвертый действующий игрок, побеждавший первую ракетку мира на «Больших шлемах» три раза или больше. Даниил теперь в элитной компании Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Стэна Вавринки.

    Очевидно, что Медведев тоже чем-то недоволен (после «Мастерса» в Риме в мае 2023-го он не выиграл ни одного турнира), но пока преждевременно говорить о том, что он уже не в состоянии конкурировать с лучшими. Даниил еще неоднократно напомнит о себе в текущем сезоне, в том числе на US Open.

    Прорыв Музетти

    Еще одним героем Уимблдона стал Лоренцо Музетти. Никто и не сомневался, что у Италии будет свой представитель как минимум в полуфинале мужского турнира, но вряд ли кто-то предполагал, что им станет Музетти, а не Янник Синнер.

    Чего-то подобного от Лоренцо ждали на Ролан Гаррос, но в Париже его лучшим результатом пока остается четвертый круг, тогда как на Уимблдоне он остановился в шаге от финала.

    Лоренцо Музетти
    globallookpress.com

    С одной стороны, это сенсация, но при этом Музетти подтвердил, что на траве ему так же комфортно, как и на грунте. В июне итальянец дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне.

    Музетти действительно досталась не самая сложная сетка, но это точно далеко не самая главная причина его успеха. К тому же, в четвертьфинале он выиграл у Тейлора Фрица, сумев приспособиться к очень неприятной первой подаче американца.

  • Драма Надаля, провал Рублева, супер камбэк Свентек и худшие 40 минут в карьере Потаповой
  • Позади самая дождливая неделя теннисного сезона
  • 03/06/2024

    • Несмотря на поражение, в полуфинальном матче против Новака Джоковича 22-летний теннисист тоже продемонстрировал достойный уровень.

    Возможно, эти две недели станут переломным моментом в карьере Музетти. Такой уверенности в своих силах, как сейчас, у него раньше точно не было: «Я возвращаюсь домой с мыслью, что могу победить почти любого».

    Невезучий Зверев

    Казалось бы, у Саши Зверева есть абсолютно всё, чтобы бороться на Уимблдоне за титул, но этот турнир «Большого шлема» по-прежнему остается для него самым неуспешным.

    На всех остальных он уже успел добраться минимум до полуфинала, а на британском никак не может пройти даже четвертый круг.

    Саша Зверев
    globallookpress.com

    В этом году Зверев был максимально близок к тому, чтобы улучшить результат, но в какой-то что-то снова пошло не так.

    Саша вел 2-0 по сетам в матче четвертого круга против Тейлора Фрица, но американец совершил камбэк в ситуации, которая в его случае выглядела абсолютно безнадежной.

    Зверев назвал причиной поражения повреждение колена. В матче против Кэмерона Норри он действительно неприятно упал на колено, но проблема, похоже, была не в другом.

    После четвертого сета немец явно занервничал. Психологическая уязвимость остается его главным препятствием на пути к титулу на «Большом шлеме».

    К слову, через пару дней после поражения от Фрица стало известно, что с коленом у Зверева всё в порядке. Теперь он может сконцентрироваться на подготовке к олимпийскому турниру. Три года назад он выиграл золото на Играх в Токио.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  7.20
  • Прогноз на матч Испания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 15 июля
  • Завтра в 21:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хальмстад — АИК
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сантос — Итуано
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Качин — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мартинес — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры