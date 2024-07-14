Эпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева

LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях самого престижного турнира на траве. В это воскресенье в Лондоне завершился Уимблдон.

Алькарас защитил титул и начал новую главу в мужском теннисе

Главным событием Уимблдона стала убедительная победа Карлоса Алькараса, которая, похоже, ознаменовала долгожданный переход к новой главе в мужском теннисе.

Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что это начало эпохи Алькараса, который, как и в 2023-м, обыграл в финале Новака Джоковича.

Но между двумя этими матчами есть важнейшее отличие: в финале прошлогоднего Уимблдона Карлитос был аутсайдером, тогда как теперь он подтвердил статус фаворита.

Победа Алькараса над Джоковичем получилась чересчур убедительной: первые два сета превратились в избиение, в третьем испанец сначала не реализовал тройной матчбол, но в итоге переиграл Ноле на тай-брейке — интрига просуществовала около десяти минут.

Джоковичу не повезло — именно в финале его соперник показал абсолютно идеальный теннис. Единственным исключением стал десятый гейм третьего сета, когда Алькарас действительно перенервничал, подавая на матч.

Карлос Алькарас и Новак Джокович globallookpress.com

У Алькараса было не очень много стрессовых ситуаций на этом турнире, но, когда они возникали, он легко находил решения. Пожалуй, самым показательным в этом плане стал матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге: проигрывая 1-2 по сетам, четвертый Карлос забрал на тай-брейке, а в пятом отдал американцу лишь два гейма.

В полуфинале против Даниила Медведева чемпион невыразительно провел три сета, но следующие три больше напоминали мастер-класс в исполнении Алькараса.

Всего лишь в 21 год Карлос Алькарас уже четырехкратный победитель турниров «Большого шлема». Он четвертый после Бориса Бекккера, Бьорна Борга и Матса Виландера, кому удалось сделать это до 22 лет.

До рекорда Джоковича (24 титула на «Шлемах») и достижений Рафаэля Надаля (22) и Роджера Федерера (20) еще далеко, но теперь уже нет ни малейших сомнений в том, что погоня Алькараса может оказаться успешной.

Подвиг Джоковича

Это действительно была смена эпохи, но поражение Джоковича в решающем матче все равно не хочется называть капитуляция. Сам факт его участия в этом турнире уже можно считать подвигом.

Новак вышел на корт менее чем через месяц после операции на мениске. Кажется, только легендарный серб способен даже в такой ситуации бороться за титул.

Где-то, конечно, Джоковичу повезло — не самая сложная сетка, плюс его соперник по четвертьфиналу Алекс Де Минор снялся с матча из-за травмы.

Новак Джокович globallookpress.com

Но с учетом всех обстоятельств Новак действительно совершил подвиг, в очередной раз продемонстрировав свою уникальную способность восстанавливаться в кротчайшие сроки.

Другой вопрос, что время никого не жалеет. Абсолютно нормально, что в 37 лет Джокович проигрывает гораздо более молодому и тем более очень талантливому сопернику.

Впрочем, Джокович наверняка не согласен со всеми этими рассуждениями и выводами. Уже на олимпийском турнире в Париже, а потом и на US Open он постарается доказать, что он по-прежнему не подвластен времени, а всё, что случилось ранее в этом сезоне, — всего лишь неудачное стечение обстоятельств.

Сенсационная победа Крейчиковой

Триумф Барборы Крейчиковой — главная сенсация Уимблдона. Как и в прошлом году, легендарный турнир снова выиграла теннисистка из Чехии. Как и победа Маркеты Вондроушовой, успех Крейчиковой тоже застал врасплох даже самых внимательных любителей этого вида спорта.

Несмотря на то, что в 2021-м Барбора стал чемпионкой Ролан Гаррос и какое-то время провела на второй строчке рейтинга, сложно было предположить, что однажды она выиграет Уимблдон, в том числе в этом году.

Барбора Крейчикова globallookpress.com

В первую очередь из-за того, что всю первую половину сезона чешка боролась с различными травмами, которые стали причиной провальных результатов на грунте.

Но победа Крейчиковой на Уимблдоне стала очередным напоминанием, что в женском теннисе может произойти все что угодно.

С другой стороны, ни о каком везении не может быть и речи. Уже в первом круге Барбора с трудом выиграла у Вероники Кудерметовой. Потом был матч с двумя тай-брейками против Кэти Волынец.

Но самое интересное началось уже после третьего круга. В 1/8 финала Крейчикова остановила американку Даниэль Коллинз, в четвертьфинале — Алену Остапенко, в полуфинале — Елену Рыбакину, а в решающем матче — Жасмин Паолини.

Возможно, единственное везение заключается в том, что Арина Соболенко снялась с турнира еще перед первым матчем, а Ига Свентек сошла с дистанции после третьего круга, проиграв Юлии Путинцевой.

Крейчикова заработала три с половиной миллиона долларов и вернулась в топ-10. Отныне она девятая за последние десять лет теннисистка, которая выиграла больше одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Интересно также, что впервые в Открытой эре восемь Уимблдонов подряд выиграли разные теннисистки.

Крейчикова повторила достижение Яны Новотной

Самым трогательным моментом женского финала стала речь Крейчиковой. После матча с Паолини она вспомнила о Яне Новотной — бывшей второй ракетке мира, которая стала победительницей Уимблдона в 1998 году.

Яна Новотна globallookpress.com

Новотна была тренером Крейчиковой, именно она посоветовала Барборе не бросать теннис. В ноябре 2017-го Яна умерла от онкологического заболевания.

«Момент, когда я пришла к Яне, постучала в дверь, обратилась к ней, изменил мою жизнь. Именно Яна сказала, что у меня есть потенциал и что я обязательно должна стать профессионалом и попробовать пробиться.

Я даже не мечтала, что однажды выиграю тот же трофей, что и Яна в 1998-м», — сказала Крейчикова после своей сенсационной победы.

Барбора также призналась, что в детстве мечтала выиграть Ролан Гаррос, тогда как подобных мыслей о британском мэйджоре у нее не было. Многое изменилось после знакомства с Новотной: «Мне кажется, с тех пор я стала считать Уимблдон главным турниром в мире».

Удивительно, что теперь у Крейчиковой есть победа и на Ролан Гаррос, и на Уимблдоне. Встреча с Новотной оказалась для нее по-настоящему судьбоносной.

Феномен Паолини

В 2019-м году Жасмин Паолини приблизилась к топ-100, в 2020-м дебютировала там, в 2021-м и 2022-м пыталась прорваться в топ-50 — и в 2023-м наконец-то оказалась там. Ну а новую неделю миниатюрная итальянка начнет в статусе пятой ракетки мира. Этот прорыв одно из главных событий женского сезона.

Паолини вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» подряд. Через месяц после поражения от Иги Свентек в решающем матче на Ролан Гаррос 28-летняя теннисистка остановилась в шага от завоевания титула на Уимблдоне.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Паолини, кажется, шокирована не меньше, чем все остальные: «В детстве я смотрела финалы "Уимблдона". Я наслаждаюсь тем, что есть, и живу настоящим. Но последние месяцы получились просто сумасшедшими».

Примечательно, что Паолини — первая после Серены Уильямс теннисистка, дошедшая до финала Ролан Гаррос и Уимблдона в одном сезоне.

Как и в случае с Крейчиковой, у Жасмин тоже была сложная сетка. Да, в начале обыграла Сару Соррибес-Тормо и Грэт Миннен, но дальше были матчи против Бьянки Андрееску, Мэдисон Киз, Эммы Наварро и Донны Векич.

В 1/2 финала Паолини переиграла Векич на решающем тай-брейке. Их матч, продолжавшийся 2 часа 51 минуту, стал самым длинным полуфиналом в истории женского Уимблдона.

Паолини проиграла в двух престижных финалах подряд, но ее прогресс все равно впечатляет. Для нее это просто невероятный год. Теперь уже точно ни у кого нет сомнений, что ее победа на февральском «тысячнике» в Дубае не была случайной.

Безусловно, очень интересно, как долго Паолини сможет оставаться на этом уровне. Но есть подозрение, что этот сезон так и останется лушим в ее карьере.

Медведев не выиграл титул, но развеял неприятные сомнения

На этом Уимблдоне у России было чересчур много представителей, но успеха добился только один — Даниил Медведев.

Свой единственный турнир перед британским мэйджором Медведев провалил, проиграв китайцу Чжичжэню Чжану во втором круге в немецком Галле. Многие тут же поспешили сделать вывод, что Даниил «уже не тот». Ситуацию усугублял и результат на Ролан Гаррос — здесь россиянин уступил в четвертом круге Алексу Де Минору.

Даниил Медведев globallookpress.com

Выход в полуфинал Уимблдона — достойный ответ всем критикам. Медведев второй год подряд остановился в шаге от финала. Как и в 2023-м, он проиграл Карлосу Алькарасу.

Снова почти без шансов. На этот раз Алькарас не очень удачно провел первый сет, но потом его доминирование не оставило ни малейших сомнений — на данный момент он просто лучше. Критиковать Даниила просто бессмысленно в этой ситуации.

Зато перед этим Медведев обыграл Янника Синнера. Их пятисетовый матч в четвертьфинале стал самым настоящим украшением. Ну и, возможно, это был ключевой момент всего турнира: Алькарас наверняка обрадовался, когда узнал, что ему не придется играть с итальянцем.

Интересно, что для Синнера это поражение стало самым ранним в текущем сезоне. До сих пор в 2024-м он еще ни разу не проигрывал раньше полуфинала.

Медведев — всего лишь четвертый действующий игрок, побеждавший первую ракетку мира на «Больших шлемах» три раза или больше. Даниил теперь в элитной компании Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Стэна Вавринки.

Очевидно, что Медведев тоже чем-то недоволен (после «Мастерса» в Риме в мае 2023-го он не выиграл ни одного турнира), но пока преждевременно говорить о том, что он уже не в состоянии конкурировать с лучшими. Даниил еще неоднократно напомнит о себе в текущем сезоне, в том числе на US Open.

Прорыв Музетти

Еще одним героем Уимблдона стал Лоренцо Музетти. Никто и не сомневался, что у Италии будет свой представитель как минимум в полуфинале мужского турнира, но вряд ли кто-то предполагал, что им станет Музетти, а не Янник Синнер.

Чего-то подобного от Лоренцо ждали на Ролан Гаррос, но в Париже его лучшим результатом пока остается четвертый круг, тогда как на Уимблдоне он остановился в шаге от финала.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

С одной стороны, это сенсация, но при этом Музетти подтвердил, что на траве ему так же комфортно, как и на грунте. В июне итальянец дошел до полуфинала в Штутгарте и до финала в Лондоне.

Музетти действительно досталась не самая сложная сетка, но это точно далеко не самая главная причина его успеха. К тому же, в четвертьфинале он выиграл у Тейлора Фрица, сумев приспособиться к очень неприятной первой подаче американца.

Несмотря на поражение, в полуфинальном матче против Новака Джоковича 22-летний теннисист тоже продемонстрировал достойный уровень.

Возможно, эти две недели станут переломным моментом в карьере Музетти. Такой уверенности в своих силах, как сейчас, у него раньше точно не было: «Я возвращаюсь домой с мыслью, что могу победить почти любого».

Невезучий Зверев

Казалось бы, у Саши Зверева есть абсолютно всё, чтобы бороться на Уимблдоне за титул, но этот турнир «Большого шлема» по-прежнему остается для него самым неуспешным.

На всех остальных он уже успел добраться минимум до полуфинала, а на британском никак не может пройти даже четвертый круг.

Саша Зверев globallookpress.com

В этом году Зверев был максимально близок к тому, чтобы улучшить результат, но в какой-то что-то снова пошло не так.

Саша вел 2-0 по сетам в матче четвертого круга против Тейлора Фрица, но американец совершил камбэк в ситуации, которая в его случае выглядела абсолютно безнадежной.

Зверев назвал причиной поражения повреждение колена. В матче против Кэмерона Норри он действительно неприятно упал на колено, но проблема, похоже, была не в другом.

После четвертого сета немец явно занервничал. Психологическая уязвимость остается его главным препятствием на пути к титулу на «Большом шлеме».

К слову, через пару дней после поражения от Фрица стало известно, что с коленом у Зверева всё в порядке. Теперь он может сконцентрироваться на подготовке к олимпийскому турниру. Три года назад он выиграл золото на Играх в Токио.