Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте

В Париже завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема». LiveSport.Ru рассказывает о важнейших событиях «Ролан Гаррос».

Алькарас — чемпион «Ролан Гаррос»

Главным событием французского мэйджора стала победа Карлоса Алькараса. Теперь у него есть титулы на всех покрытиях на уровне турниров «Большого шлема»: US Open на харде, Уимблдон на траве и «Ролан Гаррос» на грунте. И этому парню всего лишь 21 год. В финале Карлитос одержал победу над Сашей Зверевым, уйдя с 1-2 по сетам.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Это был абсолютно гениальный матч, в котором Алькарас порой играл на совершенно космическом уровне. Подача, мощный форхэнд, неудобные удары с бекхэнда и укороченные — в его игровом арсенале есть абсолютно всё. Дропшоты — это отдельная тема. В какой-то момент Алькарас просто замучил ими своего соперника. К слову, то же самое было и в полуфинальном матче против Янника Синнера, который тоже вел 2-1 по сетам, но в итоге испанец совершил камбэк. Провалы во второй половине прошлого сезона и на старте текущего, похоже, закалили Алькараса в психологическом плане. Помимо конкретно теннисных моментов, на этом турнире поразило его умение отыгрываться в сложнейших ситуациях. При этом совершенно показательным стал матч против Синнера. Уверенность Алькараса стала проблемой даже для невероятно хладнокровного итальянца. Уже через три недели стартует Уимблдон, и есть подозрение, что там вряд ли кто-то справится с таким Алькарасом.

Зверев проиграл второй финал на «Большом шлеме»

Саша Зверев после поражения от Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»-2024 globallookpress.com

Несмотря на итоговый результат и счет в решающих сетах, Саша Зверев очень достойно провел финал. Кажется, в этом матче, помимо бесконечных дропшотов Алькараса, его еще одной серьезной проблемой стала боязнь ошибиться. В отличие от Карлоса, который регулярно старался буквально вколачивать мяч, немец зачастую действовал чересчур осторожно даже там, где можно было без раздумий пробивать со всего размаха. Но в том числе и благодаря Звереву мы получили четыре с половиной часа шикарного тенниса. Правда, Саше, конечно, от этого не легче. Тем более с учетом того, что в этом матче судья на вышке допустил ошибку, которая серьезно повлияла на ход событий. В пятом сете, когда Зверев мог сделать обратный брейк при 1:2, Рене Лихтенштайн не заметил аут после второй подачи Алькараса. Саша в тот момент вел 40:15. При этом система электронного определения положения мяча зафиксировала аут. Сложно сказать, как бы развивались события дальше, если бы счет стал 2:2. Зверев проиграл второй финал на уровне «Большого шлема». В 2020-м он уступил Доминику Тиму в решающем матче на US Open, хотя вел 2-0 по сетам. Но можно не сомневаться, что у него еще будет возможность выиграть один из самых престижных трофеев.

Свентек — грунтовая королева

Ига Свентек globallookpress.com

Ига Свентек выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд и четвертый в карьере. Когда полька была в шаге от поражения в матче против Наоми Осаки всего лишь во втором раунде, мы успели испытать чувство неловкости из-за того, что за пару дней до начала французского мэйджора назвали ее грунтовой королевой. Но в итоге история завершилась хэппи-эндом. Свентек совершила невероятный камбэк в игре с японкой, после чего просто снесла с кортах остальных соперниц. В следующих пяти матчах Ига отдала в общей сложности лишь 17 геймов. Например, встреча с Анастасией Потаповой в четвертом круге продолжалась лишь 40 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0. В полуфинале Свентек спокойно разобралась с Коко Гауфф, а в решающем матче — с Жасмин Паолини. После столь мощно выступления фраза «Свентек и все остальные» полностью соответствует тому, что происходит в женском туре. Отныне Свентек — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и самая молодая четырехкратная победительница «Ролан Гаррос». Похоже, Ига отправилась в погоню за рекордами Маргарет Корт (24 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде), Серены Уильямс (23) Штеффи Граф (22).

Синнер стал первой ракеткой мира

Янник Синнер globallookpress.com

Еще одним важнейшим событием стала смена лидера в мужском рейтинге. По итогам «Ролан Гаррос» на вершину поднялся Янник Синнер. Еще весной стало очевидно, что в этом году Новаку Джоковичу, скорее всего, придется подвинуться, но вряд ли кто-то мог предположить, что это произойдет уже в начале июня. Отчасти Синнеру, конечно, повезло: сербский теннисист не смог защитить титула в Париже из-за травмы. Но, с другой стороны, это закономерный итог первой половины сезона. В 2024-м Янник взял титул на Australian Open, выиграл турниры в Роттердаме и Майами, а также дошел до полуфинала на мэйджоре в Париже. Примечательно, что итальянец возглавил мировой рейтинг под руководством Даррена Кейхилла. Ранее этот австралиец вывел на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001 году), Андре Агасси (в 2003-м) и Симону Халеп (в 2017-м). Теперь главная интрига заключается в том, как долго Синнер продержится на первом месте.

Паолини дебютировала в топ-10

Жасмин Паолини globallookpress.com

«Когда я только начала играть в теннис, не мечтала слишком о многом. Никогда не мечтала быть первым номером в мире, выигрывать "Большие шлемы", даже быть в топ-10. Не думала, что это вообще возможно», — призналась Паолини после выхода в финал «Ролан Гаррос». По правде говоря, успехи 28-летней итальянки в этом году стали откровением абсолютно для всех. В январе Жасмин дошла до четвертого раунда на Australian Open. Неплохо, но и чем-то особенным это нельзя назвать. Однако еще через месяц Паолини выиграла «тысячник» в Дубае и поднялась сразу в топ-15. Это была сенсация, после которой она достойно провела еще несколько турниров, но в целом — не показала ничего выдающегося. Поэтому успех Паолини на «Ролан Гаррос» стал еще одним сюрпризом. В финале у Жасмин, конечно, не было ни малейших шансов на победу — Свентек находится на совершенно другом, каком-то заоблачном уровне. Но матчи против Елены Рыбакиной и Мирры Андреевой являются доказательством того, что Паолини все-таки неслучайно добралась до решающего матча, благодаря чему дебютировала в топ-10. Новую неделю она начинает в статусе седьмой ракетки мира.

Черная полоса Джоковича

Новак Джокович globallookpress.com

До сих пор почти все тексты по итогам крупнейших теннисных турниров начинались с рассказа о величии Новака Джоковича, но, как говорится, ничто не вечно под луной. Выступление сербского теннисиста в Париже — самый грустный сюжет «Ролан Гаррос». Новак ни разу не проиграл, но при этом прошел только четыре раунда. На этот раз лучшего в истории остановила травма. В супер напряженном матче против Франсиско Серундоло теперь уже бывшая первая ракетка мира повредил колено. Несмотря на свое состояние, Ноле все равно дожал соперника в пятом сете. После матча Джокович справедливо подверг критике организаторов, которые не смогли нормально подготовить корт: «Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче — не знаю. Это можно было предотвратить». На следующий день Новак прошел обследование, которое выявило разрыв медиального мениска правого колена. Пятого июня, когда он должен был сыграть с Каспером Руудом, Джокович перенес операцию. К сожалению, черная полоса продолжается: после серии неприятных поражений и падения бутылки на голову на «Мастерсе» в Риме 37-летний теннисист получил неприятную травму, которая может перечеркнуть и вторую половину сезона.

Последствия травмы Джоковича

Вот что сказал Новак вскоре после того, как ему прооперировали колено: «Вчера мне пришлось принять сложные решения после повреждения мениска в последнем матче. Я все еще восстанавливаюсь, но я рад сообщить, что операция прошла хорошо. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт».

Сразу несколько источников сообщили, что на восстановление Джоковичу понадобится не менее трех недель. К сожалению, это означает, что ему придется пропустить Уимблдон. Но при этом у него есть шанс выступить на олимпийском турнире в Париже. Будет, конечно, эпично, если Джокович вернется в столицу Франции и выиграет здесь золотую медаль. Но пока об этом слишком рано рассуждать. Остается только надеяться, что Новак найдет в себе силы вернуться на свой прежний уровень. Даже конкуренты не скрывают, что отсутствие Джоковича будет огромной потерей для предстоящего Уимблдона.

Невезение Соболенко и Рууда

Арина Соболенко globallookpress.com

Новак Джокович не единственный, кому не самые приятные обстоятельства помешали достичь цели. Арину Соболенко ждали в финале, но в итоге главная соперница Свентек проиграла в 1/4-й Мирре Андреевой (7:6, 4:6, 4:6). В таланте юной россиянки вообще нет никаких сомнений, но все-таки главной причиной ее успеха стали проблемы соперницы. Белорусская теннисистка не могла играть в полную силу из-за проблем с желудком. Это был ключевой момент женского турнира: остановить Свентек могла только Соболенко, которая в итоге не попала даже в полуфинал и опустилась в рейтинге на третье место.

С такой же проблемой столкнулся и Каспер Рууд. Норвежцу не пришлось играть с Джоковичем, но дополнительный выходной все равно никак не помог — как раз перед встречей с Сашей Зверевым в полуфинале у него тоже начались проблемы с желудком. Каспер здорово провел первый сет, но на остальные у него банально не хватило сил. Рууд не скрывал своего разочарования, остановившись в шаге от третьего подряд финала на «Ролан Гаррос»: «Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?». Действительно не повезло.

Мирра Андреева дошла до полуфинала, но осталась недовольна

Мирра Андреева globallookpress.com

И Мирру можно понять, потому что после победы над Соболенко она без шансов проиграла Жасмин Паолини, взяв лишь четыре гейма. На фоне ожиданий (кажется, ни у кого не было сомнений в том, что россиянка сыграет в финале), этот результат стал громом среди ясного неба. Но в тот день, надо признать, у Андреевой вообще ничего не получалось. Похоже, соперница застала ее врасплох со своим планом на этот матч. Частично Мирра подтвердила это: «Она играла очень неудобно для меня, с тренером мы уже немного об этом поговорили. Правда, я ничего особо и не сказала, в основном ее монолог был». Неприятно, но, с другой стороны, для 17-летней теннисистки это просто невероятный успех, благодаря которому она заработала 800 тысяч долларов и поднялась в рейтинге на 23-ю строчку. У Андреевой осталось еще три попытки повторить достижение Марии Шараповой, которая выиграла свой первый турнир «Большого шлема» до 18 лет. Будет очень символично, если Мирра сделает это на Уимблдоне. В 2004-м 17-летняя Шарапова сокрушила в финале главного турнира на траве американку Серену Уильямс.

Медведев — лучший среди россиян в мужском турнире

Даниил Медведев globallookpress.com

Выступление российских теннисистов в Париже в целом получилось максимально неудачным. Роман Сафиуллин и Аслан Карацев проиграли на старте турнира, Карен Хачанов вылетел после второго раунда, Андрей Рублев — после третьего, а Даниил Медведев уступил в 1/8 финала Алексу Де Минору. Этот «Ролан Гаррос» подтвердил, что, в отличие от главных конкурентов, Медведеву сложно демонстрировать свой лучший теннис на всех покрытиях. Грунт — его главная проблема. Говорит, что на нем вряд ли входит в десятку лучших: «Я на грунте себя отношу к топ-10 или может к топ-15». Чересчур самокритично, но очень похоже на правду. В матче с Де Минором лучший российский теннисист неплохо играл в первом сете, но потом просто капитулировал. Медведев, как и Джокович, до сих пор не выиграл ни одного турнира в этом году. Свой последний на данный момент титул он взяла в мае 2023-го, когда стал сенсационно стал чемпионом в Риме. С тех пор у него было пять финалов, но при этом ни одной победы.