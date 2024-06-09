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    Алькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте

    Итоги Открытого чемпионата Франции по теннису

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос ATP WTA Карлос Алькарас Каспер Рууд Александр Зверев Янник Синнер Новак Джокович  Даниил Медведев Алекс де Минор Карен Хачанов Андрей Рублёв Ига Свентек Арина Соболенко Мирра Андреева Жасмин Паолини Елена Рыбакина
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    Карлос Алькарас
    В Париже завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема». LiveSport.Ru рассказывает о важнейших событиях «Ролан Гаррос».

    Алькарас — чемпион «Ролан Гаррос»

    Главным событием французского мэйджора стала победа Карлоса Алькараса. Теперь у него есть титулы на всех покрытиях на уровне турниров «Большого шлема»: US Open на харде, Уимблдон на траве и «Ролан Гаррос» на грунте. И этому парню всего лишь 21 год. В финале Карлитос одержал победу над Сашей Зверевым, уйдя с 1-2 по сетам.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    Это был абсолютно гениальный матч, в котором Алькарас порой играл на совершенно космическом уровне. Подача, мощный форхэнд, неудобные удары с бекхэнда и укороченные — в его игровом арсенале есть абсолютно всё. Дропшоты — это отдельная тема. В какой-то момент Алькарас просто замучил ими своего соперника. К слову, то же самое было и в полуфинальном матче против Янника Синнера, который тоже вел 2-1 по сетам, но в итоге испанец совершил камбэк. Провалы во второй половине прошлого сезона и на старте текущего, похоже, закалили Алькараса в психологическом плане. Помимо конкретно теннисных моментов, на этом турнире поразило его умение отыгрываться в сложнейших ситуациях. При этом совершенно показательным стал матч против Синнера. Уверенность Алькараса стала проблемой даже для невероятно хладнокровного итальянца. Уже через три недели стартует Уимблдон, и есть подозрение, что там вряд ли кто-то справится с таким Алькарасом.

    Зверев проиграл второй финал на «Большом шлеме»

    Саша Зверев после поражения от Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос»-2024
    globallookpress.com

    Несмотря на итоговый результат и счет в решающих сетах, Саша Зверев очень достойно провел финал. Кажется, в этом матче, помимо бесконечных дропшотов Алькараса, его еще одной серьезной проблемой стала боязнь ошибиться. В отличие от Карлоса, который регулярно старался буквально вколачивать мяч, немец зачастую действовал чересчур осторожно даже там, где можно было без раздумий пробивать со всего размаха. Но в том числе и благодаря Звереву мы получили четыре с половиной часа шикарного тенниса. Правда, Саше, конечно, от этого не легче. Тем более с учетом того, что в этом матче судья на вышке допустил ошибку, которая серьезно повлияла на ход событий. В пятом сете, когда Зверев мог сделать обратный брейк при 1:2, Рене Лихтенштайн не заметил аут после второй подачи Алькараса. Саша в тот момент вел 40:15. При этом система электронного определения положения мяча зафиксировала аут. Сложно сказать, как бы развивались события дальше, если бы счет стал 2:2. Зверев проиграл второй финал на уровне «Большого шлема». В 2020-м он уступил Доминику Тиму в решающем матче на US Open, хотя вел 2-0 по сетам. Но можно не сомневаться, что у него еще будет возможность выиграть один из самых престижных трофеев.

    Свентек — грунтовая королева

    Ига Свентек
    globallookpress.com

    Ига Свентек выиграла третий «Ролан Гаррос» подряд и четвертый в карьере. Когда полька была в шаге от поражения в матче против Наоми Осаки всего лишь во втором раунде, мы успели испытать чувство неловкости из-за того, что за пару дней до начала французского мэйджора назвали ее грунтовой королевой. Но в итоге история завершилась хэппи-эндом. Свентек совершила невероятный камбэк в игре с японкой, после чего просто снесла с кортах остальных соперниц. В следующих пяти матчах Ига отдала в общей сложности лишь 17 геймов. Например, встреча с Анастасией Потаповой в четвертом круге продолжалась лишь 40 минут и завершилась со счетом 6:0, 6:0. В полуфинале Свентек спокойно разобралась с Коко Гауфф, а в решающем матче — с Жасмин Паолини. После столь мощно выступления фраза «Свентек и все остальные» полностью соответствует тому, что происходит в женском туре. Отныне Свентек — пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и самая молодая четырехкратная победительница «Ролан Гаррос». Похоже, Ига отправилась в погоню за рекордами Маргарет Корт (24 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде), Серены Уильямс (23) Штеффи Граф (22).

    Синнер стал первой ракеткой мира

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    Еще одним важнейшим событием стала смена лидера в мужском рейтинге. По итогам «Ролан Гаррос» на вершину поднялся Янник Синнер. Еще весной стало очевидно, что в этом году Новаку Джоковичу, скорее всего, придется подвинуться, но вряд ли кто-то мог предположить, что это произойдет уже в начале июня. Отчасти Синнеру, конечно, повезло: сербский теннисист не смог защитить титула в Париже из-за травмы. Но, с другой стороны, это закономерный итог первой половины сезона. В 2024-м Янник взял титул на Australian Open, выиграл турниры в Роттердаме и Майами, а также дошел до полуфинала на мэйджоре в Париже. Примечательно, что итальянец возглавил мировой рейтинг под руководством Даррена Кейхилла. Ранее этот австралиец вывел на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001 году), Андре Агасси (в 2003-м) и Симону Халеп (в 2017-м). Теперь главная интрига заключается в том, как долго Синнер продержится на первом месте.

    Паолини дебютировала в топ-10

    Жасмин Паолини
    globallookpress.com

    «Когда я только начала играть в теннис, не мечтала слишком о многом. Никогда не мечтала быть первым номером в мире, выигрывать "Большие шлемы", даже быть в топ-10. Не думала, что это вообще возможно», — призналась Паолини после выхода в финал «Ролан Гаррос». По правде говоря, успехи 28-летней итальянки в этом году стали откровением абсолютно для всех. В январе Жасмин дошла до четвертого раунда на Australian Open. Неплохо, но и чем-то особенным это нельзя назвать. Однако еще через месяц Паолини выиграла «тысячник» в Дубае и поднялась сразу в топ-15. Это была сенсация, после которой она достойно провела еще несколько турниров, но в целом — не показала ничего выдающегося. Поэтому успех Паолини на «Ролан Гаррос» стал еще одним сюрпризом. В финале у Жасмин, конечно, не было ни малейших шансов на победу — Свентек находится на совершенно другом, каком-то заоблачном уровне. Но матчи против Елены Рыбакиной и Мирры Андреевой являются доказательством того, что Паолини все-таки неслучайно добралась до решающего матча, благодаря чему дебютировала в топ-10. Новую неделю она начинает в статусе седьмой ракетки мира.

    Черная полоса Джоковича

    Новак Джокович
    globallookpress.com

    До сих пор почти все тексты по итогам крупнейших теннисных турниров начинались с рассказа о величии Новака Джоковича, но, как говорится, ничто не вечно под луной. Выступление сербского теннисиста в Париже — самый грустный сюжет «Ролан Гаррос». Новак ни разу не проиграл, но при этом прошел только четыре раунда. На этот раз лучшего в истории остановила травма. В супер напряженном матче против Франсиско Серундоло теперь уже бывшая первая ракетка мира повредил колено. Несмотря на свое состояние, Ноле все равно дожал соперника в пятом сете. После матча Джокович справедливо подверг критике организаторов, которые не смогли нормально подготовить корт: «Я получил травму. Смог выиграть, но сыграю ли в следующем матче — не знаю. Это можно было предотвратить». На следующий день Новак прошел обследование, которое выявило разрыв медиального мениска правого колена. Пятого июня, когда он должен был сыграть с Каспером Руудом, Джокович перенес операцию. К сожалению, черная полоса продолжается: после серии неприятных поражений и падения бутылки на голову на «Мастерсе» в Риме 37-летний теннисист получил неприятную травму, которая может перечеркнуть и вторую половину сезона.

    Последствия травмы Джоковича

    Вот что сказал Новак вскоре после того, как ему прооперировали колено: «Вчера мне пришлось принять сложные решения после повреждения мениска в последнем матче. Я все еще восстанавливаюсь, но я рад сообщить, что операция прошла хорошо. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть здоровым и в хорошей форме, чтобы вернуться на корт».

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    • Сразу несколько источников сообщили, что на восстановление Джоковичу понадобится не менее трех недель. К сожалению, это означает, что ему придется пропустить Уимблдон. Но при этом у него есть шанс выступить на олимпийском турнире в Париже. Будет, конечно, эпично, если Джокович вернется в столицу Франции и выиграет здесь золотую медаль. Но пока об этом слишком рано рассуждать. Остается только надеяться, что Новак найдет в себе силы вернуться на свой прежний уровень. Даже конкуренты не скрывают, что отсутствие Джоковича будет огромной потерей для предстоящего Уимблдона.

    Невезение Соболенко и Рууда

    Арина Соболенко
    globallookpress.com

    Новак Джокович не единственный, кому не самые приятные обстоятельства помешали достичь цели. Арину Соболенко ждали в финале, но в итоге главная соперница Свентек проиграла в 1/4-й Мирре Андреевой (7:6, 4:6, 4:6). В таланте юной россиянки вообще нет никаких сомнений, но все-таки главной причиной ее успеха стали проблемы соперницы. Белорусская теннисистка не могла играть в полную силу из-за проблем с желудком. Это был ключевой момент женского турнира: остановить Свентек могла только Соболенко, которая в итоге не попала даже в полуфинал и опустилась в рейтинге на третье место.

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    С такой же проблемой столкнулся и Каспер Рууд. Норвежцу не пришлось играть с Джоковичем, но дополнительный выходной все равно никак не помог — как раз перед встречей с Сашей Зверевым в полуфинале у него тоже начались проблемы с желудком. Каспер здорово провел первый сет, но на остальные у него банально не хватило сил. Рууд не скрывал своего разочарования, остановившись в шаге от третьего подряд финала на «Ролан Гаррос»: «Почему это не могло произойти вчера или позавчера, когда у меня было три выходных?». Действительно не повезло.

    Мирра Андреева дошла до полуфинала, но осталась недовольна

    Мирра Андреева
    globallookpress.com

    И Мирру можно понять, потому что после победы над Соболенко она без шансов проиграла Жасмин Паолини, взяв лишь четыре гейма. На фоне ожиданий (кажется, ни у кого не было сомнений в том, что россиянка сыграет в финале), этот результат стал громом среди ясного неба. Но в тот день, надо признать, у Андреевой вообще ничего не получалось. Похоже, соперница застала ее врасплох со своим планом на этот матч. Частично Мирра подтвердила это: «Она играла очень неудобно для меня, с тренером мы уже немного об этом поговорили. Правда, я ничего особо и не сказала, в основном ее монолог был». Неприятно, но, с другой стороны, для 17-летней теннисистки это просто невероятный успех, благодаря которому она заработала 800 тысяч долларов и поднялась в рейтинге на 23-ю строчку. У Андреевой осталось еще три попытки повторить достижение Марии Шараповой, которая выиграла свой первый турнир «Большого шлема» до 18 лет. Будет очень символично, если Мирра сделает это на Уимблдоне. В 2004-м 17-летняя Шарапова сокрушила в финале главного турнира на траве американку Серену Уильямс.

    Медведев — лучший среди россиян в мужском турнире

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Выступление российских теннисистов в Париже в целом получилось максимально неудачным. Роман Сафиуллин и Аслан Карацев проиграли на старте турнира, Карен Хачанов вылетел после второго раунда, Андрей Рублев — после третьего, а Даниил Медведев уступил в 1/8 финала Алексу Де Минору. Этот «Ролан Гаррос» подтвердил, что, в отличие от главных конкурентов, Медведеву сложно демонстрировать свой лучший теннис на всех покрытиях. Грунт — его главная проблема. Говорит, что на нем вряд ли входит в десятку лучших: «Я на грунте себя отношу к топ-10 или может к топ-15». Чересчур самокритично, но очень похоже на правду. В матче с Де Минором лучший российский теннисист неплохо играл в первом сете, но потом просто капитулировал. Медведев, как и Джокович, до сих пор не выиграл ни одного турнира в этом году. Свой последний на данный момент титул он взяла в мае 2023-го, когда стал сенсационно стал чемпионом в Риме. С тех пор у него было пять финалов, но при этом ни одной победы.

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