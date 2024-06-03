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    Драма Надаля, провал Рублева, супер камбэк Свентек и худшие 40 минут в карьере Потаповой

    Позади самая дождливая неделя теннисного сезона

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    Рафаэль Надаль
    LiveSport.Ru зафиксировал главные события первой недели Открытого чемпионата Франции по теннису.

    Драма Надаля

    К сожалению, чуда не случилось: возвращение Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» получилось максимально грустным.

    Грунтовый король уже в первом раунде проиграл Саше Звереву. Без шансов. Да, во второй партии он вел с брейком, но даже в этот момент было понятно, что Рафе тяжело и такого соперника он не обыграет.

    Надалю жестко не повезло с жеребьевкой, это факт. Кто знает, как сложился бы матч против того же Зверева, если бы они встретились, например, в четвертом круге. Но теперь уже нет смысла об этом думать.

    Рафа наверняка рассчитывал, что в первом и во втором раундах у него будут соперники попроще, будет возможность почувствовать игровой ритм, но вместо этого пришлось сразу играть против одного из главных фаворитов.

    Самое печальное в этой истории заключается в том, как многие восприняли поражение экс-первой ракетки мира: 37-летний Надаль больше не в состоянии конкурировать с лучшими. Приблизительно так.

    Но здесь важно понимать, что Зверев в тот день мог точно так же победить абсолютно кого угодно, в том числе любого из топ-5, но им, в отличие от Надаля, если и придется с ним играть, то явно не раньше 1/4 финала.

    Рафаэль Надаль
    globallookpress.com

    К слову, про некоторых из топ-3. На матч Надаля и Зверева пришли Карлос Алькарас и Новак Джокович. В случае с Карлитосом всё понятно — он действительно искренне переживал за своего легендарного соотечественника. Но Новак...Перед началом турнира, когда серба попросили назвать главного претендента на титул в Париже, он без колебаний ответил «Надаль — главный фаворит». Если Ноле искренне верил в это, зачем он пришел на матч первого круга с участием Рафы?

    Джокович, похоже, был уверен, что Надаль после матча со Зверевым попрощается с главным турниром в своей карьере. Правда, так думал не только он. Но этого не случилось. Рафа был ужасно разочарован, но, кажется, еще до встречи со Зверевым решил, что с анонсом о завершении карьеры лучше повременить.

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    • «Высока вероятность, что я больше не вернусь на "Ролан Гаррос". Но я не могу сказать на 100%», — сказал 14-кратный чемпион французского мэйджора.

    Похоже, этот сезон не станет для него последним. К слову, Джокович тоже так думает: «Мы все хотели проникнуться атмосферой его последнего выступления. Но, похоже, это не так».

    Надаль явно настроен иначе попрощаться с «Ролан Гаррос». Другой вопрос, изменится ли что-то через год в лучшую сторону. Есть подозрение, что Рафа и через два, и через три года будет в состоянии эпизодически показывать свой лучший теннис, но на регулярной основе — точно нет.

    Но об этом пока рано думать. Через два месяца стартует Олимпиада в Париже, и уже известно, что Надаль едет туда — теннисный турнир пройдет на его любимых кортах «Ролан Гаррос». Кто знает, вдруг Рафа выиграет золотую медаль и поймет, что пока рано уходить. Продолжаем верить в чудо.

    Камбэчище Свентек

    Через день после грустного матча Надаля на «Ролан Гаррос» едва не разыгралась еще одна драма.

    Ига Свентек, главная фаворитка и действующая чемпионка женского турнира, была в шаге от поражения в матче второго круга против Наоми Осаки.

    Игра японской теннисистки, которая даже в лучшие годы своей карьеры не любила выступать на грунте, стала настоящим откровением.

    Ига Свентек после матча с Наоми Осакой
    globallookpress.com

    Осака не реализовала сетбол в первой партии, разгромила Игу во второй, а в решающем сете вела 5:2 и упустила матчбол при 5:4.

    Всё изменилось после того, как Свентек сделала обратный брейк, а потом взяла свою подачу и сравняла счет. Но до этого момента наверное ни у кого не было сомнений в том, что Наоми преподнесет главную сенсацию французского мэйджора.

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    • В этой ситуации уместно сказать, что это был не просто камбэк, а самый настоящий камбэчище. И здесь дело точно не в везении: Свентек невероятно прибавила в психологическом плане, даже в столь сложный момент, она продолжала бороться и в итоге добилась своего.

    При этом надо отдать должное и Осаке. Если у нее по-прежнему есть мотивация, с таким теннисом она запросто вернется в топ-10. Скорее всего, бывшая первая ракетка мира еще напомним о себе в августе во время североамериканской серии турниров, а потом и на US Open.

    Срыв Рублева

    Одним из главных неудачников первой недели стал Андрей Рублев. Сколько было ожиданий и разговоров, а в итоге — поражение уже в третьем круге.

    Рублев снова поплатился за свою несдержанность и пугающую эмоциональность. На этот раз он перестал контролировать себя в матче против Маттео Арнальди.

    Ключевым моментом в этой нервной истории был тай-брейк первого сет, когда итальянец просто невероятным образом отыграл сетбол. После этого Андрей окончательно вышел из себя.

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Во втором сете, всего лишь при счете 2:2, Рублев начал спорить с судьей на вышке, доказывая, что мяч после удара Арнальди ушел в аут. Ну а дальше зрители наблюдали, как он колотит скамейку, бьет самого себя, гневно орет и швыряет ракетку.

    Всё это уже приходилось наблюдать не один раз, но при каждом новом подобном эмоциональном всплеске все равно возникает удивление — зачем он так психует?

    Буквально месяц назад, когда Рублев сенсационно выиграл «Мастерс» в Мадриде, показалось (да, именно показалось), что он наконец-то понял, что все эти эмоциональные фейерверки — возможно, единственное, что мешает ему регулярно бороться за титулы на крупных турнирах. Там россиянина словно подменили (в хорошем смысле): полная концентрация на процессе, никаких криков и споров с судьями — просто идеальное поведение.

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    • Увы, это было всего лишь приятное исключение. Рублев не меняется. Лучше всех по этому поводу высказался австралийский теннисист Ник Кирьос: «Забавно, как [журналисты] выбирают формулировки "мы видели ваши эмоции и то, как много они для вас значат" вместо "позор" (неуважение)». Тут и добавить нечего.

    Катастрофа Хачанова

    Как жаль, что сетка Карена Хачанова не досталась Рафе Надаль. Первый круг — матч против Сумита Нагала. Россиянин разгромил теннисиста из Индии со счетом 6:2, 6:0, 7:6.

    Второй круг — матч с Йозефом Коваликом. К слову, а кто это? Словацкий теннисист, который до встречи с Кареном ни разу не выигрывал на уровне основной сетки на турнирах «Большого шлема». Как говорится, повезло с соперником.

    Карен Хачанов
    globallookpress.com

    Но начало действительно было многообещающим. Хачанов взял первые два сета, вел с брейком в третьем, но в итоге — проиграл.

    Что случилось? Может, травма? Слово Карену Хачанову: «Можно ли объяснить, что пошло не так? Нельзя. Мысли вперемешку, особенно сейчас. Неприятно, 2:0 вел, вроде бы все в порядке было, хоть что-то и не получалось. В голове сейчас тотальный бардак». Ни слова о травме.

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    Год назад Хачанов достойно противостоял Новаку Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а теперь проиграл 145-й ракетке мира. Но в этом точно нет никакой закономерности. Подобные сбои могут случиться у любого теннисиста. Тот же Джокович ранее в этом сезоне проигрывал сопернику из второй сотни рейтинга. Но Карену точно понадобится время, прежде чем он придет в себя.

    К слову, это не единственный неприятный момент: Хачанов не смог защитить 310 очков и по итогам турнира выпадет из топ-20.

    Мирра Андреева в шаге от первого четвертьфинала на «Большом шлеме»

    Мирра Андреева дошла до четвертого круга и повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема».

    На старте турнира 17-летняя теннисиста спокойно обыграла Эмину Бекташ, после чего ее ждала первая серьезная проверка — встреча с Викторией Азаренко (6:3, 3:6, 7:5).

    Мирра Андреева
    globallookpress.com

    Из-за ужасной парижской погоды, постоянных дождей и переносов россиянке и белоруске пришлось играть чуть ли не до глубокой ночи.

    Матч запомнился, в первую очередь, бесконечными ошибками — и Мирра, и Виктория ужасно играли на своей подаче.

    В решающей партии Андреева взяла на приеме четыре гейма — это единственное, в чем она хотя бы немного превзошла свою соперницу.

    Сразу после этой победы Мирра вошла в пятерку главных фавориток турнира. Перед игрой с Варварой Грачевой в 1/8 финала выше стоят только Свентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Кори Гауфф.

    Очень похоже на то, что Андреева впервые в карьере выйдет в четвертьфинал на «Большом шлеме», где ее, скорее всего, будет ждать Соболенко. Как известно, у нее остались не самые приятные воспоминания после предыдущих встреч с белорусской теннисисткой.

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    • Возможно, с третьей попытки Мирра все-таки шокирует Арину. Правда, для начала ей надо обыграть Варвару Грачеву, для которой это первый «Ролан Гаррос» в качестве французской теннисистки.

    Как ни странно, в четвертьфинал может выйти еще одна россиянка, от которой вообще ничего не ждали. Элина Аванесян в прошлом году дошла в Париже до четвертого круга, но почти ни у кого не было сомнений, что она не сможет повторить этот результат.

    Элина красиво ответила все скептикам и экспертам. Она снова в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Аванесян начал с победы над Линь Чжу, потом разгромила Анну Блинкову, а в третьем круге остановила Циньвэнь Чжэн (3:6, 6:3, 7:6). Примечательно, что для 21-летней россиянки это третья в карьере победа над соперницей из топ-10. Впереди четвертый круг и матч против итальянки Жасмин Паолини. Кажется, Аванесян готов удивить еще раз.

    Разгром недели

    41 минуту продолжался матч между Анастасией Потаповой и Игой Свентек в четвертом круге.

    Для российской теннисистки в этой истории есть только один положительный момент: хорошо, что этот кошмар завершился так быстро.

    Свентек выиграла у Потаповой с самым неприятным счетом — 6:0, 6:0. При этом она отдала россиянке лишь десять очков.

    Анастасия Потапова
    globallookpress.com

    Полька пятый раз в карьере повесила сопернице две баранки, тогда как Настя впервые не взяла ни гейма.

    «Я была очень сосредоточенной и включенной. Не обращала внимания на счет, просто играла в свой теннис. Все прошло довольно быстро и довольно странно», — отметила Свентек.

    А еще Ига вспомнила, что по юниорам она постоянно проигрывала Насте, которая, в свою очередь, заявила, что «последние пару дней чувствовала себя не очень — и физически, и ментально. Я не спала всю ночь по какой-то причине». Пусть это и звучит максимально банально, но, похоже, Потапова конкретно переволновалась.

    Самая оригинальная реакция на этот результат была у бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова: «Свентек никогда так быстро не зарабатывала €150 000!».

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