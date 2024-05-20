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    Доминирование Свентек, сюрприз от Зверева, почти чилийское чудо и неприятная традиция Медведева

    В Риме завершились последние крупные турниры перед «Ролан Гаррос»

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    Ига Свентек
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    Ига Свентек
    LiveSport.Ru зафиксировал главные события очередной недели теннисного сезона. На этот раз основное внимание было приковано к турнирам в Риме.

    Свентек выиграла десятый «тысячник»

    Одним из главных событий минувшей недели стала победа Иги Свентек на турнире в Риме.

    Свентек выиграла очередной титул — уже 21-й в карьере и десятый на уровне WTA 1000. Отныне она — самая молодая теннисистка с десятью победами на «тысячниках».

    Успехи Свентек, возможно, уже никого не удивляют, но в случае с теннисисткой, которой всего лишь 22 года, это все равно впечатляет.

    В отличие от недавнего турнира в Мадриде, в Риме Ига вообще ни с кем не церемонилась. Соперницам так и не удалось взять у нее хотя бы сет.

    Главным разочарованием в этом плане стал финал — Свентек выиграла у Арины Соболенко со счетом 6:2, 6:3.

    После самого настоящего триллера в Мадриде на этот раз 22-летняя полька чересчур уверенно разобралась с главной конкуренткой.

    Небольшую интригу можно было наблюдать разве что во второй партии: у Арины было семь брейк-пойнтов, но ни один из них она так и не реализовала, тогда как соперница продолжала брать геймы не только на подаче, но и на приеме.

    Ига Свентек
    globallookpress.com

    Все недавние события в женском туре четко указывают на доминирование Свентек. Во всяком случае, на грунте ей сейчас точно нет равных (обидное поражение от Елены Рыбакиной в Штутгарте теперь больше похоже на досадное недоразумение).

    В связи с этим главная интрига женского турнира на «Ролан Гаррос» заключается в том, удастся ли кому-нибудь остановить лучшую теннисистку мира.

    Интересно, что ранее только Серена Уильямс смогла в одном сезоне выиграть турниры в Риме и Мадриде, а также «Ролан Гаррос». Кажется, Ига готова повторить это достижение легендарной американки.

    Зверев выиграл первый крупный турнир после травмы

    Мужской турнир в Риме, в отличие от женского, порадовал сенсациями. Главным сюрпризом стала, конечно же, победа Александра Зверева.

    Немецкий теннисист провалил предыдущие несколько турниров, поэтому его успех в Вечном городе действительно получился неожиданным.

    Разумеется, Зверев идеально воспользовался отсутствием Карлоса Алькараса и Янника Синнера, не приехавших в Рим из-за травм, а также ранним вылетом Новака Джоковича.

    Но это все равно не повод думать, что у него не было опасных соперников. Например, в четвертьфинале Саша красиво разобрался с Тейлором Фрицем (6:4, 6:3), который в этом сезоне на грунте играет не хуже, чем на любимом харде.

    В полуфинале Зверев с трудом остановил Алехандро Табило (1:6, 7:6, 6:2), который просто смял Джоковича.

    Александр Зверев
    globallookpress.com

    Но больше всего Зверев порадовал своей игрой в финальном матче против Николаса Харри (6:4, 7:5). У чилийца вообще не было шансов на приеме — немец забрал 37 из 39 очков на первой подаче и 7 из 10 на второй.

    Харри после матча признал, что оппонент играл чересчур хорошо: «У Зверева был очень высокий процент первой подачи. Я чувствовал, что у меня мало шансов».

    Для Саши это пока что главная победа после серьезной травмы голеностопа, которую он получил в июне 2022-го во время матча против Рафы Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос».

    Зверев вспомнил об этом сразу после финала: «Последние два года после травмы были очень тяжелыми. Я не знал, буду ли стоять на этой сцене — неважно, с титулом или без него. Для меня это особенный момент, и в первую очередь я хочу поблагодарить свою команду. Без них я бы точно не стал снова чемпионом».

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    • Что интересно, Саша взял второй титул в Риме. Первый он выиграл еще в 2017 году, когда ему было всего лишь 20 лет. В то время наверное никто не поверил бы, что спустя семь лет у него не будет ни одной победы на турнирах «Большого шлема».

    Возможно, это наконец-то случится в текущем сезоне, потому что по игре Зверев готов конкурировать с любым соперником, в том числе с Алькарасом и Синнером, не говоря уже про заметно сдавшего Джоковича.

    Еще одним важным итогом римского «Мастерса» стали изменения в рейтинге. Зверев подвинул Даниила Медведева и поднялся на четвертое место. Впереди теперь только Джокович, Синнер и Алькарас.

    Чилийский прорыв

    В топ главных звезд мужского турнира в Риме попали сразу два чилийца — Николас Харри и Алехандро Табило.

    Харри впервые в карьере добрался до финала на «Мастерсе». Для него это действительно большое событие, поэтому неудивительно, что он даже расплакался после поражения от Зверева.

    При этом Николас стал первым с 2007 года чилийцем, которому удалось дойти до финала на «тысячнике»: 17 лет назад Фернандо Гонсалес проиграл в решающем матче Рафе Надалю. Кстати, тоже в Риме.

    Главным же сюрпризом стала победа Харри над Стефаносом Циципасом (3:6, 7:5, 6:4) в четвертьфинале. После матча грек не скрывал своего разочарования: «Я сам отдал ему матч, но такое чувство, будто меня обокрали». Это правда — в решающей партии Харри совершил очень эффектный камбэк.

    Николас Харри
    globallookpress.com

    Благодаря успешному выступлению в Риме Харри обновил свой лучший рейтинг — теперь он 17-я ракетка мира.

    Но настоящим открытием стала игра Алехандро Табило, который как раз перед римским «Мастерсом» прекратил сотрудничество с тренером.

    О самом нашумевшем матче с участием 26-летнего чилийца мы уже рассказывали. В третьем круге он снес с корта Джоковича (6:2, 6:3).

    После этого у Табило был тяжелейший матч с двумя тай-брейками против Карена Хачанова. Встреча с китайцем Чжичжэнем Чжаном (6:3, 6:4) в четвертьфинале получилась куда менее эмоциональной.

    Возможно, главная драма случилась в полуфинале. Табило был очень близок к победе над Зверевым: первый сет Алехандро забрал со счетом 6:1, а во втором уступил только на тай-брейке, и это, по всей видимости, стало для него серьезным эмоциональным ударом — решающая партия прошла почти без борьбы.

    По итогам турнира Табило дебютировал в топ-30 — новую неделю он начал в статусе 25-й ракетке мира.

    Есть подозрение, что один из этих чилийцев точно пошумит на «Ролан Гаррос». Никто не будет рад встрече ни с Харри, ни с Табило.

    Медведев снова не защитил титул

    Одним из главных неудачников недели стал Даниил Медведев.

    После прошлогоднего триумфа в Риме на этот раз россиянин не дошел даже до четвертьфинала.

    Медведев проиграл в четвертом круге Томми Полу. По сути, без шансов — 1:6, 4:6. С одной стороны, это можно назвать сенсация, но также надо учитывать, что проблемы начались гораздо раньше.

    В первом матче Медведев уверенно разобрался с британцем Джеком Дрейпером, после чего почти три часа мучился с Хамадом Медьедовичем.

    Серб подсветил все слабые стороны в игре Даниила на грунте. Очень точно по этому поводу высказался президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Медведев еле уполз, но земля есть земля. Чем медленнее корт, тем нашим сложнее».

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    В общем, грунт это явно не то покрытие, где Медведев способен стабильно показывать свой уровне, несмотря на все старания и мотивацию.

    Ну и, конечно, все снова обратили внимание на то, что Даниил в очередной раз не смог защитить титул. Сейчас у него 20 побед — все на разных турнирах.

    Поражение от Пола, кажется, стало для Медведева небольшим потрясением, этому сопернику он точно не собирался проигрывать: «Если честно, я разочарован. Я хотел выступить лучше, но даже не приблизился к защите титула».

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    • В 2023-м Медведев отправился в Париже после шикарной победы в Риме, на фоне которой от него ждали мощного выступления и на «Ролан Гаррос», но лучший теннисист России в итоге не прошел даже первый раунд. В этом году от Даниила ничего не ждут, но в его случае это даже хорошо.

    Рублев зря поехал в Рим

    Возможно, Андрей Рублев наконец-то понял, что ему пора начать прислушиваться к собственном телу.

    В начале мая Рублев сенсационно выиграл «Мастерс» в Мадриде, но турнир получился тяжелейшим — играть пришлось на фоне болезни (по всей видимости, вирус), о чем россиянин рассказал уже после победы над Феликсом Оже-Альяссимом в финале.

    Времени на лечение и восстановление почти не было, но Андрей все равно поехал в Рим.

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Уже в первом матче стало ясно, что этого не стоило делать. Рублев с трудом выиграл у Маркоса Гирона: в решающей партии американец при счете 5:4 не смог подать на матч.

    Несмотря на камбэк, позитива было немного: «Я был очень зол на себя из-за того, что выплеснул много эмоций. Думал, что это конец и что я заслужил поражение».

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    • Последние сомнения развеял матч против Александра Мюллера. Рублев бодро начал, взял первый сет, но на что-то большее у него в тот день не было сил — ни физических, ни моральных. Француз, приехавший в Рим в статусе 109-й ракетки мира, легко забрал следующие две партии.

    В каком-то смысле Рублеву надо учиться у Алькараса и Синнера, которые ни в коем случае не поедут даже на крупный турнир, если понимают, что тело в этот момент просто не готово к серьезным нагрузкам. Андрей же вообще отказывается отдыхать и реагировать на усталость, и пока что это его главная проблема.

    Шнайдер дебютировала в топ-50

    О Диане Шнайдер вспоминают и говорят не так часто, как о Мирре Андреевой, и это наверное не очень справедливо, учитывая ее результаты и прогресс, пусть и не такой стремительный, как у 17-летней соотечественницы.

    Диана Шнайдер
    globallookpress.com

    По итогам прошлой недели Шнайдер дебютировала в топ-50 и теперь занимает в рейтинге 47-е место.

    В минувшее воскресенье Диана взяла титул на в Париже. Да, это всего лишь турнир категории WTA 125, но зато здесь собрался очень солидный состав участниц.

    В финале Шнайдер одержала победу над Эммой Наварро (6:2, 3:6, 6:4), которая не так давно была в топ-20 и обыгрывала Арину Соболенко.

    Кроме того, 20-летняя россиянка выиграла у Грэт Миннен, Эльзы Жакмо, Эрики Андреевой и Варвары Грачевой.

    Для Шнайдер это уже второй титул в сезоне. В начале года она выиграла турнир в Хуахине (Таиланд). Кроме того, в середине март Диана добралась до финала в Чарльстоне. При этом на крупных турнирах ей пока сложно, но всему свое время.

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