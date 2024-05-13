Джокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры

LiveSport.Ru зафиксировал главные события очередной недели теннисного сезона. На этот раз всё внимание приковано к грунтовым турнирам в Риме.

Джокович снова без титула

Главным событием минувшей недели стало сенсационное поражение Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Первая ракетка мира не выстоял в матче против Алехандро Табило. В этом году чилиец действительно вышел на новый уровень, но его победа над лучшим в истории все равно слегка шокировала.

Джокович взял лишь пять геймов, а матч продолжался 67 минут — 2:6, 3:6. Это самое быстрое поражение серба на грунте, ничего подобного в его карьере ранее не случалось.

Ну а Табило впервые выиграл у соперника из топ-10, но это, конечно, мало кого интересует. Все хотят понять, что случилось с Новаком, почему он до сих пор в этом сезоне не выиграл ни одного турнира.

Новак Джокович globallookpress.com

Более того, в 2024-м Джокович еще ни разу не играл в финале. Неужели начал сказываться возраст? Можно долго восхищаться его спортивным долголетием, но при этом важно понимать, что Ноле вскоре исполнится 37.

Но пока наверное стоит воздержаться от заявлений, что «Джокович уже не тот». Даже сейчас легко поверить в то, что в июне Новак выиграет «Ролан Гаррос», а потом возьмет титул на Уимблдоне и станет победителем олимпийского турнира.

У Джоковича уже были подобные периоды в карьере, после которых он играл еще лучше. История может повториться.

Джокович получил бутылкой по голове

Турнир в Риме запомнится сразу двумя неприятными моментами с участием Джоковича.

Первый случился сразу после матча с Корентеном Муте. Когда Новак раздавал автографы, один из болельщиков уронил бутылку, которая упала прямо на голову серба.

Джокович сразу упал на землю и смог подняться только с помощью находившейся рядом охраны, которая помогла ему уйти в подтрибунное помещение.

Как потом выяснилось, это было ужасное стечение обстоятельств: из рюкзака одного из болельщиков, который наклонился, чтобы передать Джоковичу блокнот для автографа, выпала алюминиевая бутылка с водой. И прилетела точно в голову Новака...

К счастью, вскоре стало известно, что с Джоковичем всё хорошо. Как говорится, отделался испугом.

Новак самостоятельно всех успокоил небольшим сообщением в соцсетях: «Спасибо за сообщения и беспокойство. Это был несчастный случай, я в порядке и отдыхаю в отеле с пакетом льда на голове. Увидимся в воскресенье».

Новак Джокович globallookpress.com

Уже на следующий день, сразу после тренировки, Джокович снова подошел к болельщикам, но только на этот раз в велосипедном шлеме. «Сегодня я подготовился», — не без иронии отметил сербский теннисист.

Сложно сказать, повлиял ли момент с бутылкой на его действия в матче с Табило, но играл он действительно плохо.

По словам Джоковича, у него внезапно возникли проблемы с координацией: «Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой — не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад. Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит».

Завершение недели получилось для Джоковича просто ужасным. Теперь у него есть две недели для подготовки к французскому мэйджору. Прежде всего, надо убедиться, что после удара по голове с ним точно всё в порядке.

Но в любом случае в этом году Новака ни в коем случае нельзя назвать главным фаворитом «Ролан Гаррос».

Тяжелое поражения Надаля

Рафаэль Надаль, как и обещал, поехал в Рим, но ничего хорошего из этого не получилось.

Вполне вероятно, что пару недель назад грунтовый король окончательно убедился, что его шансы взять титул на «Ролан Гаррос» равны нулю.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Проблемы начались уже в первом матче. Надаль с трудом обыграл 108-ю ракетку мира Зизу Бергса — для победы над бельгийцем понадобилось почти три часа.

Ну а в следующем раунде Рафа проиграл Хуберту Хуркачу — 1:6, 3:6. Просто без шансов. Хотя можно встретить мнение, что счет не по игре, на самом же деле — очень даже по игре.

У Надаля были брейк-пойнты, но он так и не взял на приеме хотя бы гейм. Тогда как поляк воспользовался своими шансами.

Важный нюанс: Рафа проиграл сопернику из топ-10, для которого грунт все-таки далеко не основное покрытие. Свой лучший теннис Хуркач демонстрирует, в первую очередь, на харде и на траве.

Вскоре после поражения от Хуби многие поспешили написать, что Надаль провел свой последний матч в Риме. В принципе, это был логичный вывод после недавних заявлений испанца в Мадриде.

Однако вскоре Надаль опроверг эту информацию: «Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я не уверен на 100%». Ничего не понятно, но очень интересно.

Но сейчас всех больше волнует другая история — поедет ли Рафа на «Ролан Гаррос»?

Окончательного решения до сих пор нет, но при этом Надаль не скрывает, что склоняется к тому, чтобы сыграть в Париже, хотя и понимает, что вряд ли сможет бороться за титул.

Вот его слова по этому поводу: «У меня есть кое-какие физические проблемы, но, наверное, пока не настолько серьезные, чтобы пропустить самый важный турнир в моей карьере».

Очевидно, что Надаль очень хочет сыграть в столице Франции, но при этом можно было легко заметить, как сильно у него испортилось настроение после матча с Хуркачем.

Мирра Андреева не выиграла ни одного матча

Одной из главных неудачниц женского турнира в Риме стала Мирра Андреева.

В отличие от «тысячника» в Мадриде, на котором она добралась до четвертьфинала, на этот раз она не прошла даже первый раунд.

Мирра проиграла Пауле Бадосе со счетом 2:6, 3:6.

Интересно, что перед матчем 17-летняя теннисистка была максимально воодушевлена: «Я хотела сыграть с Бадосой, и я с ней сыграю! Она потрясающая теннисистка».

Мирра Андреева globallookpress.com

В итоге испанская теннисистка спокойно разобралась с талантливой россиянкой. Так совпало, что свою первую за год победу над соперницей из топ-40 Бадоса одержала сразу после расставания со Стефаносом Циципасом. Да, они больше не пара.

Несмотря на то, что все были уверены, что это любовь на всю жизнь, Паула честно призналась, что сейчас хочет думать только о теннисе.

Судя по результатам, решение было правильным. Бадоса впервые в сезоне выиграла три матча подряд и находится в шаге от повторения прошлогоднего результата в Риме. В третьем круге бывшая вторая ракетка мира выиграла у Дианы Шнайдер (5:7, 6:4, 6:4).

Мирра третий раз в сезоне не прошла ни раунда. Но это совсем не значит, что она не готова к чему-то серьезному. Как известно, на больших турнирах очень часто случаются самые невероятные события. Одним из таких в ближайшее время может стать победа Андреевой в Париже.

Карацев выиграл первый матч в сезоне

На самом деле правильно будет сказать так: Аслан Карацев выиграл первый матч после травмы.

По сути, сезон для российского теннисиста начался только в конце апреля. До этого момента он восстанавливался после операции на колене.

Карацев получил неприятную травму еще второго января в матче против австралийца Джейсона Кублера.

Аслан Карацев globallookpress.com

Вопреки ожиданиями, бывшая 14-я ракетка мира вернулся на корт через три с половиной месяца. Хотя обычно после таких травм на восстановление уходит не менее шести месяцев.

В Мадриде, куда он поехал защищать очки за прошлогодний полуфинал, Карацев проиграл в первом матче Фабиану Марожану на двух тай-брейках.

На «тысячнике» в Риме Аслан начал с волевой победы над Маккензи Макдональдом (4:6, 6:3, 6:4), после чего проиграл Томми Полу (4:6, 2:6).

По всей видимости, впереди у Карацева непростая борьба (не факт, что успешная) за возвращение в топ-50. По-прежнему есть ощущение, что ему надо было потерпеть и потратить на восстановление еще как минимум месяц.

Тим объявил о завершении карьеры в конце сезона

Доминик Тим на прошлой неделе подтвердил, что проводит последний сезон в карьере.

К сожалению, австриец окончательно признал, что не в состоянии вернуться на прежний уровень после неприятной травмы запястья.

Доминик Тим globallookpress.com

Заявление Тима на фоне его недавних рассуждений ни для кого не стало сюрпризом. Чемпион US Open-2020 в какой-то момент признался, что перестал тренироваться, как раньше. В том числе из-за вернувшихся болевых ощущений в запястье.

«Причин несколько. Во-первых, конечно, мое запястье. Оно не в том состоянии, в котором должно быть. Вторая причина — мое внутреннее ощущение: я очень долго и тщательно обдумывал это решение», — сказал бывшая третья ракетка мира.

Несмотря на все усилия, Тиму так и не удалось закрепиться даже в топ-50, а сейчас он и вовсе находится за пределами первой сотни рейтинга.

В отличие от Энди Маррея, который продолжает играть даже после замены тазобедренного сустава, при этом понимая, что уже не сможет бороться за титулы на главных турнирах, Тим явно устал от такой перспективы.

Тим уходит из тенниса в 30 лет, то есть очень рано. Но его запястье действительно больше не готово к серьезным нагрузкам.

По этому поводу высказался даже Даниил Медведев: «Немного тяжело наблюдать за тем, как такой человек заканчивает карьеру. Мы пережили вместе потрясающие моменты. Мне больше всего запомнился полуфинал US Open и финал итогового в Лондоне. Жаль видеть проблемы Доминика после травмы и его неудачные попытки вернуться на прежний уровень».

Ну а мы просто напомним, что Доминик Тим — победитель 17-ти турниров ATP, в том числе US Open-2020, а также финалист Australian Open и «Ролан Гаррос» (дважды). Многим остается только мечтать о таких достижениях.