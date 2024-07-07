Провал Мирры Андреевой, позор Рублева, травма Соболенко и сенсация от Путинцевой

LiveSport.Ru зафиксировал главные события первой части Уимблдона. Для многих российских теннисистов турнир «Большого шлема» на траве превратился в настоящую катастрофу.

Мирра Андреева не прошла даже первый круг

Сможет ли Мирра дойти до финала? Ну или хотя бы до полуфинала? Возможно, сможет, но уже не в этом году, если мы говорим про Уимблдон.

Выступление Андреевой — одно из главных разочарований британского мэйджора. Перед началом турнира букмекеры отправили ее в топ-10 фаворитов, но в итоге россиянка не прошла даже первый круг.

Мирра проиграла своей ровеснице — Бренде Фрухвиртовой. Чешка с недавних пор тоже входит в топ-100, но у нее пока и близко нет успехов, которыми может похвастаться юная Андреева.

Сложно сказать, что пошло не так, почему случился такой сбой, особенно с учетом того, что Мирра легко взяла первый сет и вела с брейком во втором.

Примечательно, что по ходу матча, когда счет был 6:1, 3:0 в пользу Андреевой, на победу Бренды предлагали поставить за 101.00. Возможно, в тот день кто-то разбогател.

Мирра Андреева globallookpress.com

Это первый случай, когда Мирра не смогла пройти стартовый раунд на турнире «Большого шлема». Для 17-летней теннисистки это точно не катастрофа, но она наверняка мечтала повторить подвиг Марии Шараповой, которая выиграла Уимблдон, когда ей было 17 лет.

Ну и на фоне недавнего выхода в полуфинал Ролан Гаррос результат на травяном «Шлеме», конечно же, воспринимается как провал.

Зато теперь у Мирры есть возможность как можно лучше подготовиться к олимпийскому турниру в Париже. Андреева вошла в список российских спортсменов, которые выстуят на Играх в нейтральном статусе.

Капитуляция Рублева

В мужском турнире главной сенсацией стало поражение Андрея Рублева. Мы догадывались, что он не повторит прошлогодний результат, но при этом совсем не ожидали, что один из лучших российских теннисистов, шестая ракетка мира, не пройдет даже первый круг.

Андрей Рублев globallookpress.com

Рублев проиграл Франсиско Комесане. Во-первых, для начала надо разобраться, кто такой этот Комесана? На Уимблдон аргентинец приехал в статусе 122-й ракетки мира, до встречи с Андреем у него был лишь один в карьере матч на траве.

Несмотря на отсутствие опыта на самом специфическом покрытии, Комесана уверенно переиграл Рублева, который в очередной раз дал волю эмоциям. В третьем сете Андрей разбил себе ракеткой колено — до крови.

Позже Рублев объяснил, почему треснул себя ракеткой: «Я бы не стал этого делать, если бы мог ударить ракеткой об корт. Но нам не позволяют бить по траве, так что не знаю... В тот момент я уже не мог терпеть, надо было выплеснуть эмоции».

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников был шокирован, когда узнал результат матч, и отметил, что «если Андрей проигрывает южноамериканцу на траве, то сложно сказать, что ему дальше делать».

Почти катастрофический спад Рублева начался сразу после турнира в Дубае, где его дисквалифицировали после гневной реплики в адрес линейного судьи в полуфинальном матче с Александром Бубликом.

С тех пор он выиграл больше одного матча только на двух турнирах. Правда, на одном из них, на «Мастерсе» в Мадриде, Рублев взял титул, но сейчас на фоне всех неудач этот успех вызывает, в первую очередь, приятное недоумение.

Кто-то советует Рублеву поменять тренера, другие говорят, что пора сделать перерыв и воспользоваться услугами психолога или психотерапевта. Но, возможно, надо просто принять ситуация и вспомнить, что у любого топового спортсмена бывают спады.

Впереди еще половина сезона, за это время многое может поменяться, в том числе в лучшую сторону.

Черная полоса Соболенко продолжается

Главная претендентка на титул в женском турнире была вынуждена сняться в день первого матча. К сожалению, Арина Соболенко не успела восстановиться после травмы плеча, полученной на июньском турнире в Берлине.

Арина Соболенко globallookpress.com

Всё оказалось настолько сложно, что белоруска пришла к выводу, что лучшим решением будет отказ от участия в британском мэйджоре, на котором она в двух предыдущих сезонах дошла до полуфинала.

За пару дней до встречи с Эминой Бекташ третья ракетка мира призналась, что далека от оптимальной формы, но, похоже, она тоже до последнего верила, что сыграет на Уимблдоне.

Вполне вероятно, что Арина поступила максимально мудро в этой ситуации. Усугубить травму и перечеркнуть всю вторую половину сезона — это гораздо хуже, чем пропустить один турнир, пусть и такой важный для нее.

Больше всех решение Соболенко обрадовало Мирру Андрееву, которая должна была встретиться с белоруской в четвертом круге, а также ее сестру Эрику — она после этого попала в основную сетку как лаки-лузер. Правда, радовались сёстры недолго: Мирра не прошла первый круг, а Эрика уступила во втором хорватке Донне Векич.

Путинцева «вынесла» Свентек

Главным фаворитом женского турнира после отказа Соболенко стала Ига Свентек. Но в этом статусе полька продержалась лишь до конца первой недели.

Гром грянул в субботу — первая ракетка мира проиграла Юлии Путинцевой. Это было что-то с чем-то, представительница Казахстана совершила один из самых эффектных камбэков сезона — 3:6, 6:1, 6:2.

Юлия Путинцева globallookpress.com

Безусловно, это сенсация, которая, впрочем, вряд ли застала кого-то врасплох. Мы еще перед началом турнира рассуждали о том, сможет ли Свентек пройти первый круг.

Отчасти это было похоже на провокацию, но, с другой стороны, многое изначально указывало на не самый бодрый настрой лучшей теннисистки мира.

Свентек не провела ни одного матча на траве перед Уимблдоном, который как минимум до следующего сезона останется единственным турниром «Большого шлема», где она до сих пор ни разу не выигрывала больше четырех матчей. Кажется, Ига изначально была готова к тому, что и на этот раз она сойдет с дистанции до полуфинала.

Между тем, победа Путинцевой — это отдельная история, которая началась за неделю до Уимблдона, когда она выиграла травяной турнир в Бирмингеме.

Тогда же мы рассказывали о том, что внезапный ренесанс эмоциональной теннисистки связан со сменой тренера. В начале сезона она начала сотрудничать с Маттео Донати, бывшей 159-й ракеткой мира. Это было, возможно, лучшее решение в ее карьере.

Теперь дошло до того, что Путинцева обыгрывает первую ракетку мира, которая до встречи с ней выдала 21-матчевую серию побед.

После матча 29-летняя теннисистка призналась, что у нее был четкий план на матч со Свентек: «Ощущения отличные, просто замечательные. Не знаю, я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро и не давать ей времени. У меня получилось — в этом и причина».

Путинцева выиграла восьмой матч подряд, впереди — встреча с Аленой Остапенко. Кажется, Юлия готова удивить еще одну серьезную соперницу.

Маррей попрощался с Уимблдоном

Всё, Энди Маррей больше не сыграет на Уимблдоне. В минувший понедельник он попрощался с главным турниром в своей карьере. Без сомнений, это самый грустный момент всего теннисного сезона.

За неделю до домашнего мэйджора Маррею пришлось перенести операцию по удалению кисты позвоночника. Даже после этого он рвался на корт, но в день стартового матча все-таки отказался от участия в одиночном разряде.

Энди Маррей globallookpress.com

Зато вместе с братом Джейми он провел один матч в парном турнире. Маррей последний раз сыграл перед публикой, для которой он почти два десятилетия был главным героем.

После матча, в котором Марреи проиграли Джону Пирсу и Ринки Хиджикате, Энди признался, что его тело больше не готово к физическим нагрузкам и добавил: «Я не хочу заканчивать. Поэтому мне тяжело».

Именно по этой причине, чтобы не впадать в депрессию (а это часто случается с профессиональными спортсменами после завершения карьеры), Маррей, похоже, уже в ближайшее время начнет другую карьеру — тренерскую.

«Я точно еще вернусь. Люблю теннис, постоянно его смотрю. И мне, наверное, будет комфортнее в тренерской ложе, чем где-нибудь еще», — сообщил 37-летний британец после своего последнего матча на Уимблдоне.

Пока нет понимания, когда Маррей планирует объявить о завершении карьеры, но, скорее всего, это случится в ближайшие несколько месяцев. Такой вывод напрашивается после ироничного рассказа Энди о знакомстве с женой: «К сожалению, через пару месяцев ей придется видеть меня каждый день. Так что возможны проблемы — но надеюсь, мы их преодолеем».

Не сомневаемся, Энди точно справится, ведь он настоящий боец. Но, по правде говоря, его очень будет не хватать в туре.

Удивительный путь будущей звезды из Франции

Впервые с 2006 году во вторую неделю мужского турнира на Уимблдоне вышли сразу семь игроков в возрасте до 23 лет.

Один из них — Джованни Мпетши-Перрикар. Этот француз в текущем сезоне уже успел взять титул на домашнем турнире в Лионе и закрепиться в топ-100.

Джованни Мпетши-Перрикар globallookpress.com

На Уимблдоне 20-летний Мпетши-Перрикар изначально не прошел квалификацию. В решающем раунде высоченный теннисист (рост — 203 см) сенсационно проиграл 225-й ракетке мира Максиму Жанвье. Но судьба, похоже, почувствовала, что это как-то неправильно — Джованни попал в основную сетку как лаки-лузер.

Ну и после этого началось самое интересное. Мпетши-Перрикар переиграл Себастьяна Корду, Есихито Нисиоку и Эмиля Руусувуори — и стал первым за 29 лет лаки-лузер, которому удалось выйти во вторую неделю Уимблдону.

Главная фишка Мпетши-Перрикара — подача, очень неприятная первая подача. В первых трех раундах Джованни выполнил в общей сложности 105 эйсов (51 против Корды и по 27 в матчах с Нисиокой и Руусувуори). Похоже, у Джона Изнера и Иво Карловича наконец-то появился достойный преемник.

Камбэки и пятисетовики

Только за первую неделю на Уимблдоне был установлен новый рекорд по количеству камбэков с 0-2 по сетам.

Десятый, рекордный камбэк на текущем турнире, состоялся в мачте третьего круга между Хольгером Руне и Кентеном Алисом — датчанин чудом ушел с 0-2 по партиям.

Если же говорить про все турниры «Большого шлема», то на данный момент самое большое количество камбэков было на Открытом чемпионате Австралии в 2002 году — 14.

По десять камбэков ранее было на Ролан Гаррос (1976, 1992) и US Open (2012, 2021).

А еще на этом Уимблдоне было сыграно уже 34 пятисетовых матча — это повторение рекорда, который был установлен в 1969.

Всё это свидетельствует о том, что британский мэйджор в этом году с первого дня держит болельщиков в напряжении. Разумеется, в хорошем смысле.