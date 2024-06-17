Титул Самсоновой, новая надежда Великобритании, топовый Де Минор и планы Надаля

LiveSport.Ru зафиксировал самые интересные и важные события очередной недели теннисного сезона.

Неожиданная победа Самсоновой

Одним из главных событий минувшей недели стала победа Людмилы Самсоновой на турнире в Хертогенбосе. После всех неудач и провалов в первой половине сезона россиянка наконец-то пришла в себя.

В каком-то смысле даже символично, что первый титул в сезона она взяла именно на траве. Впервые по-настоящему Людмила заявила о себе три года назад, когда сенсационно выиграла турнир в Берлине.

Сейчас ее победу уже нельзя назвать сюрпризом, но после всех неудач и провалов в первой половине сезона это максимально важный результат для 15-й ракетки мира.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Самсонова уверенно прошла первые три раунда, после чего выиграла в полуфинале у прошлогодней чемпионки Хертогенбоса Екатерины Александровой. В решающем матче 25-летняя теннисистка одержала волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира Бьянкой Андрееску, для которой это был всего лишь второй турнир в сезоне после очередной травмы.

Самсонова выиграла пятый титул в карьере и наконец-то напомнила, что она все-таки неслучайно находится в топ-20.

Дрейпер выиграл первый турнир в карьере

В мужском туре самым значимым событием стала победа Джека Дрейпера на турнире в Штутгарте.

Британец взял первый титул в карьере. Примечательно, что в решающем матче Джек одержал волевую победу над двухкратным чемпионом Штутгарте Маттео Берреттини.

Джек Дрейпер globallookpress.com

Дрейпер в течение всего турнира демонстрировал прекрасную игру на подаче, и финал в этом плане не стал исключением. Итальянец взял первый сет, но в остальных партиях его 22-летний соперник почти не ошибался.

Еще одним показательным результатом стала победа Дрейпера над прошлогодним чемпионом турнира в Штутгарте Фрэнсисом Тиафо.

Благодаря этому успеху Дрейпер обновил личный рекорд, поднявшись в рейтинге на 31-ю строчку. А еще с этой недели он первая ракетка Великобритании.

Похоже, в этом году у теннисной Англии будет новый герой на Уимблдоне. С такой игрой Дрейпер может преподнести сенсацию и на главном турнире на траве.

То же самое можно сказать и про Берреттини, который на первом же турнире за два месяца добрался до финала. Весной финалист Уимблдона-2021 вместо того, чтобы играть на грунте, готовился к серии турниров на траве. Похоже, это было максимально правильное решение.

Де Минор закрепился в топ-10

Алекс Де Минор отныне входит в небольшую группу игроков, которые спокойно демонстрируют свой лучший теннис на любом покрытии.

В начале июня австралиец дошел до четвертьфинала на «Ролан Гаррос», а уже в середине месяца представитель Зеленого континента выиграл турнир в Хертогенбосе.

Алекс Де Минор globallookpress.com

Для Де Минора вообще не стала проблемой смена покрытия. Больше всего, конечно, удивила его уверенная победа над Себастьяном Кордой (6:2, 6:4) в финале. Американец перед этим уверенно выиграл у Томми Пола и прошлогоднего чемпиона в Хертогенбосе Таллона Грикспора, но в решающем матче он просто капитулировал.

По итогам недели Де Минор поднялся в рейтинге на две позиции — теперь он седьмая ракетка мира. Позади теперь и Каспер Рууд, и Хуберт Хуркач, и Стефанос Циципас, и Хольгер Руне, который относительно не так давно был в топ-5, а теперь 15-й.

Интересно, что Де Минор второй раз в сезоне взял титул в один день со своей девушкой Кэти Болтер, которая в минувшее воскресенье выиграла турнир в Ноттингеме. Третьего марта, когда британка стала победительницей турнира в Сан-Диего, Алекс стал чемпионом в Акапулько.

Хачанов неудачно вернулся на траву

В отличие от девушек, представители России в мужском туре слабо провели прошлую неделю.

Главным разочарованием стало выступление Карена Хачанова, который в прошлом году не выступал на травяном покрытии из-за неприятной травмы. К сожалению, россиянин не прошел ни раунда на турнире в Хертогенбосе, проиграв в первом же матче австралийцу Александру Вукичу. Позже появилась информация, что Карена беспокоит повреждение паха. Возможно, именно по этой причине он не лучшим образом провел недавние матчи, по итогам которых оказался за пределами топ-20.

Карен Хачанов globallookpress.com

Роман Сафиуллин на этот раз провалил турнир в Штутгарте. Правда, здесь к нему вряд ли могут быть претензии — далеко не каждый сможет обыграть Маттео Берреттини на траве. При этом российский теннисист был близок к успеху, но в конце решающего сета итальянец сыграл чуть лучше. После матча Берреттини признался, что не ожидал такого сопротивления: «У меня вообще не осталось энергии. Первый матч за несколько месяцев — я надеялся на что-то полегче». Между тем, серия поражений Сафиуллина на уровне основной сетки ATP достигла уже шести матчей. Такими темпами Роман ближе к осени снова свалится в конец первой сотни рейтинга.

Аслан Карацев не поехал ни в Хертогенбос, ни в Штутгарт, но зато попробовал попасть в основную сетку турнира в Галле. Ничего хорошего из этого не получилось: полуфиналист Australian Open-2021 проиграл в первом раунде квалификации австралийцу Джеймсу Дакворту. Карацев выиграл лишь один матч с тех пор, как вернулся в тур после травмы колена.

Россияне сыграют на олимпийском турнире

Решение принято: российские теннисисты смогут выступить на олимпийском турнире в Париже.

Все подробности рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет».

В одиночном разряде на олимпийском турнире смогут выступить по четыре человека и в женской сетке, и в мужской.

Уже известно, что Людмила Самсонова, Андрей Рублев и Карен Хачанов решили пропустить Игры в Париже, чтобы как можно лучше подготовиться к серии турниров в Северной Америке.

«Андрей не поедет на Олимпиаду в Париж. Думаю, это связано со здоровьем», — сообщила мама Рублева.

Кроме того, от участия в Олимпиаде могут отказаться Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Самсонова ранее призналась, что ей не нравится нейтральный статус: «Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет. Я пока не разбиралась в деталях, но мне игроки говорили, что нам нельзя будет там находиться. Очень много деталей таких... Я думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой — с флагом и так далее».

Тарпищев также добавил, что на «мы сможем выступить на Олимпиаде в Париже и в парах, и в миксте. Никаких препятствий нет».

Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.

Надаль не поедет на Уимблдон, но сыграет на Олимпиаде

Рафаэль Надаль, как и ожидалось, решил пропустить Уимблдон. Впервые с 1999 года турнир «Большого шлема» пройдет без игроков Большой тройки.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Естественно, эта новость не стала сюрпризом. Вместо того, чтобы менять покрытие, 22-кратный чемпион «Больших шлемов» сконцентрируется на подготовке к олимпийскому турниру.

Более того, стало известно, что Надаль планирует сыграть и в одиночном разряде, и в парном.

По словам Рафы, он был очень рад, когда узнал, что Карлос Алькарас хочет сыграть с ним в паре на Олимпиаде: «Конечно, я был в восторге! Лучшего партнера невозможно представить. Если Карлос сможет и я буду в хорошей форме, мне кажется, было бы интересно вместе потренироваться за неделю до Олимпиады».

Перед Играми в Париже Надаль выступит на грунтовом турнире в шведском Бостаде, на который также заявились Андрей Рублев, Янник Синнер и Каспер Рууд.

К слову, есть подозрение, что Надаль решил не завершать карьеру в конце текущего сезона. Свой отказ от участия в Уимблдоне он объяснил тем, что «в этом году считает лучшим решением не менять покрытие». То есть можно предположить, что в следующем году будет иначе.

Похоже, Рафе совсем не понравилось недавнее возвращение на «Ролан Гаррос». Поражение от Александра Зверева в первом круге — это явно не то, на что он рассчитывал. Грунтовый король явно настроен иначе попрощаться со своим любимым турниром.