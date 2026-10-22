прогноз на матч второго круга турнира в Лионе, ставка за 2.03

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против итальянца Флавио Коболли во втором круге турнира ATP 250 в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 октября, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Коболли

Флавио попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Итальянский теннисист начал неделю в статусе шестой ракетки мира.

Однако сейчас надо смотреть, прежде всего, на его недавние результаты, а не на рейтинг.

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Текущая серия поражений Коболли составляет уже четыре матча.

В начале сентября он проиграл бельгийцу Александру Блоксу в третьем круге US Open. Вскоре после этого итальянец уступил американцу Лернеру Тьену в рамках престижного выставочного турнира Кубок Лейвера.

На «пятисотнике» в Пекине Коболли разгромно проиграл россиянину Роману Сафиуллину в первом круге.

Еще одним неприятным сюрпризом стало его поражение от 38-летнего француза Адриана Маннарино в стартовом матче на «Мастерсе» в Шанхае.

В общем, Коболли явно расслабился перед заключительным отрезком сезона.

Вавринка

Стэн в первом круге одержал победу над Мартином Ландалусе.

Швейцарец обыграл 20-летнего испанца в затяжном трехсетовом матче со счетом 6:3, 6:7, 7:6.

Интересно, что 41-летний Вавринка вошел в топ-4 самых возрастных победителей матчей в основном туре.

Также стоит обратить внимание, что Стэн выиграл матч на турнире ATP впервые с 18 мая, когда он одержал победу над Раулем Бранкаччо на грунте в Женеве.

В Лионе Вавринка попал сразу с основную сетку благодаря организаторам турнира, предоставившим ему wild card. Эту неделю он начал в статусе 140-й ракетки мира.

В текущем сезоне у Вавринки отрицательный баланс — лишь десять побед и 20 поражений.

Лучшим результатом Стэна в этом году пока остается выход в третий раунд Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.36, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: Вавринка ранее ни разу не обыгрывал Коболли. Однако их предыдущие матчи получились невероятно напряженными.

В 2024-м Стэн проиграл итальянцу на харде в Шанхае со счетом 7:6, 6:7, 3:6, а в начале 2026-го на United Cup — 4:6, 7:6, 6:7.

Вероятно, Вавринка снова устроит Коболли серьезную проверку на прочность. Но в то же время мы сомневаемся, что он обыграет еще одного молодого соперника.

2.03 Победа Коболли + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Коболли — Вавринка принесёт чистый выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли + тотал геймов больше 20,5 за 2.03.