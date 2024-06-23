Второй финал Калинской, знаковая победа Синнера, неудачи Медведева и Рублева и травмы Соболенко и Маррея

LiveSport.Ru рассказывает о самых интересных событиях очередной недели теннисного сезона.

Калинская проиграла второй финал в сезоне

Анна Калинская надолго запомнит минувшую неделю. Начнем с того, что она впервые в карьере дошла до финала не на харде. В прошлом году россиянка пропустила серию турниров на траве из-за травмы, а в этом с первой же попытки едва не взяла титул.

Начало было непростым: в первом круге Калинская одержала волевую победу над японкой Нао Хибино. Но после этого удача буквально схватила Анну за руку и до вела аж до полуфинала.

Во втором круге ее соперницей стала Маркета Вондроушова — действующая чемпионка Уимблдона. При счете 5:5 в первом сете чешка снялась из-за травмы.

По этой же причине матч 1/4 финала против Калинской не доиграла и Арина Соболенко. Третья ракетка мира отказалась от продолжения борьбы при счете 1:5 в первой партии.

В полуфинале Анна выиграла у Виктории Азаренко, которая после сложнейшего второго сета почти без борьбы отдала решающий.

К сожалению, в финале Калинская проиграла Джессике Пегуле. В третьем сете американка спасла сразу пять матчболов. То есть поражение максимально обидное.

Джессика Пегула и Анна Калинская globallookpress.com

Примечательно, что Пегула вышла на финал почти сразу после победы над Кори Гауфф в 1/2-й. Американки не успели доиграть свой матч в субботу из-за погодных условий.

Калинская проиграла второй финал в сезоне. В конце февраля она уступила итальянке Жасмин Паолини в решающем матче на «тысячнике» в Дубае. Тогда она не смогла подать на матч в третьем сете, а теперь упустила целую пачку матчболов.

Но в целом для Калинской это серьезный успех. Во-первых, дошла до финала на специфическом покрытии, а во-вторых — наконец-то дебютирует в топ-20. Новую неделю она начнет в статусе 17-й ракетки мира.

Синнер взял титул на дебютном турнире в статусе первого номера

Еще одним важным событием недели стала победа Янника Синнера в немецком Галле.

Итальянец стал чемпионом на дебютном же турнире в статусе первой ракетки мира. При этом до сих пор у него не было титулов на траве.

Хуберт Хуркач и Янник Синнер globallookpress.com

У Синнера было непростое начало недели. Вплоть до полуфинала он дожимал своих соперников (Таллона Грикспора, Фабиана Марожана и Яна-Леннарда Штруффа) только в третьем сете.

В 1/2-й тоже было нервно, но для победы над китайцем Чжичжэнем Чжаном все-таки хватило двух партий.

Финал против Хуберта Хуркача тоже не разочаровал. Янник переиграл одного из лучших своих друзей в туре на двух тай-брейках.

Сразу после решающего матча Синнер вспомнил о своей девушке. Если кто-то не знал, не так давно стало известно, что он встречается с Анной Калинской. Янник явно хотел, чтобы они выиграли турниры на одной неделе: «Моя девушка Анна играла сегодня в Берлине. Она проиграла c шести матчболов (все-таки с пяти — прим.). Так что мне очень ее жаль. Она тоже провела потрясающую неделю».

Ну а Синнер, кажется, четко дал понять, что через несколько недель планирует отобрать у Карлоса Алькараса титул на Уимблдоне. К слову, итальянец увеличил отрыв от испанца в рейтинге почти до двух тысяч очков.

Алькарас не защитил титул в Лондоне

Одним из главных неудачников недели стал Карлос Алькарас, который, кажется, еще не успел прийти в себя после мощнейшего триумфа на «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас globallookpress.com

Испанец не смог защитить титул на турнире в Лондоне. В первом круге Карлитос выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло, но уже в следующем матче его тормознул Джек Дрейпер (6:7, 3:6).

Британец прервал 13-матчевую победную серию Алькараса на траве. Кажется, прошлогодний чемпион был слегка шокирован игрой Джека, который неделей ранее взял выиграл турнир в Штутгарте.

Дрейпер окончательно подтвердил, что отныне он главный теннисист Великобритании. Ну а Карлос, похоже, был не очень сконцентрирован в тот день.

Известно, что Алькарас попросил организаторов поставить его матч с Дрейпером днем, чтобы вечером спокойно посмотреть матч футбольной сборной Испании против Италии на Евро-2024. Футболисты порадовали Карлитоса — «красная фурия» обыграла итальянцев со счетом 1:0.

Остается только добавить, что финал Уимблдона и решающий матч на Евро пройдут в один день — 14 июля. Вполне вероятно, что Испания будет ждать двойного триумфа...

Путинцева выиграла первый турнир с 2021 года

Для Юлии Путинцевой турнир получается чересчур успешным. В подтверждение всего лишь несколько фактов: в январе самая эмоциональная девушка WTA-тура дошла до четвертьфинала в Хобарте, в марте выиграла три матча на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и едва не пробилась в полуфинал в Майами, а в мае — добралась до четвертьфинала на крупном турнире в Мадриде.

Юлия Путинцева globallookpress.com

Конечно, были и неудачи, но этот год определенно уже сейчас можно назвать успешным. Путинцева впервые с 2021-го выиграла турнир.

Три года назад Юлия взяла титул на грунте в Будапеште, а в минувшее воскресенье — на траве в Бирмингеме.

За всю неделю Путинцева отдала лишь сет. В четвертьфинале ей понадобилась дополнительная партия в игре против американки Кэролайн Доулхайд.

В решающем матче представительница Казахстана одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович.

Многие связывают существенный прогресс в игре Путинцевой со сменой тренера. В начале года она начала сотрудничать с Маттео Донати, бывшей 159-й ракеткой мира.

Юлия в одном из интервью тоже подтвердила, что благодаря итальянцу у нее снова появился интерес к тренировочному процессу: «Я очень рада, что Маттео со мной и старается во всем помочь. Когда мы вместе тренируемся, сохраняется соревновательная атмосфера».

Благодаря успеху в Бирмингеме Путинцева поднялась в рейтинге на 34-е место. Но есть ощущение, что этот сезон она завершит еще выше.

Медведев и Рублев снова разочаровали

Для российских теннисистов неделя получилась максимально неудачной. И это касается абсолютно всех.

Карен Хачанов после провала в Хертогенбосе не прошел ни раунда и на турнире в Лондоне. На этот раз он проиграл Себастьяну Корде.

Даниил Медведев globallookpress.com

Роман Сафиуллин уступил венгру Фабиану Марожану на старте турнира в Галле. Это было его седьмое подряд поражение на уровне основной сетки ATP. После прошлогодних успехов сейчас у Сафиуллина просто катастрофический спад.

Но больше всех разочаровали, конечно же, Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Рублев в первом матче после провала на «Ролан Гаррос» проиграл в Галле американцу Маркосу Гирону. По ходу матча Андрей старался контролировать эмоции, но в самом конце все-таки не сдержался и швырнул ракетку в корт. Кто знает, может, это даже хорошо, что у Рублева будет возможность немного отдохнуть перед Уимблдоном.

Медведев начал в Галле с победы над португальцем Нуну Боржешем, но уже в следующем матче сенсационно проиграл китайцу Чжичжэню Чжану, несмотря на то, что в решающем сете вел с брейком. Как и Рублев, Даниил тоже от досады колошматил ракеткой по корту.

Многие уже поспешили сделать вывод, что у Медведева не просто спад. Есть мнение, что с недавних пор он уже не может играть в свой лучший теннис. Но пока что с с этим сложно согласиться.

Год назад он играл в полуфинале Уимблдоне, а потом дошел до финала на US Open. Этот сезон Даниил начал с выхода в финал на Australian Open. Кажется, все в порядке, а непростые периоды бывают у всех. На предстоящем Уимблдоне Медведев точно не будет одним из главных фаворитов, но при этом его очередной успех все равно не станет сенсацией.

Травма Соболенко

Этот сезон превращается для Арины Соболенко в самое настоящее испытание. Хотя после успешной защиты титула на Australian Open почти не было сомнений, что 2024-й будет ее годом.

Арина Соболенко globallookpress.com

Ужасные события в личной жизни, поражения на корте и травмы — нервная система Арины уже несколько месяцев находится в постоянном напряжении.

Очередная неприятность случилась на турнире в Берлине. Соболенко легко выиграла в первом круге у Дарьи Касаткиной, после чего не смогла завершить встречу с Анной Калинской из-за травмы плеча. Белорусская теннисистка отказалась от продолжения борьбы при счете 1:5 в первом сете.

Соболенко впервые в карьере снялась по ходу матча. До старта Уимблдона осталась ровно неделя, и пока не очень понятно, успеет ли Арина восстановиться к главному турниру на траве. Возможно, букмекеры уже что-то знают: у Соболенко, по их мнению, самые высокие шансы на победу на британском «шлеме».

Маррей пропустит Уимблдон

К сожалению, в этом году мы не увидим Энди Маррея на Уимблдоне. Он уже давно ни на что не претендует на крупных турнирах, но без него всё равно будет очень грустно.

Энди Маррей globallookpress.com

На минувшей неделе Энди не смог доиграть из-за болей в спине матч против австралийца Джордана Томпсона на турнире в Лондоне.

В разговоре с журналистами Маррей признался, что его уже давно беспокоит эта проблема. Но, кажется, даже он не подозревал, насколько всё серьезно. В тот момент 37-летний теннисист надеялся, что все-таки поедет и на Уимблдон, и на олимпийский турнир в Париже.

Но уже через несколько дней стало известно, что Маррей перенес операцию по удалению кисты позвоночника, а на восстановление ему потребуется до шести недель. То есть ни о каком Уимблдоне не может быть и речи.

Правда, некоторые британские СМИ (не самые надежные) настаивают на том, что Маррей не намерен отказываться от участия в главном турнире в своей карьере. По правде говоря, с трудом верится, что Энди согласится на такую авантюру.

С другой стороны, ранее Маррей заявил, что предстоящий Уимблдон станет последним в его карьере. Если его главная цель заключается в том, чтобы попрощаться с болельщиками, тогда, возможно, действительно есть смысл рискнуть.