Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой

LiveSport.Ru рассказывает о главных интригах Уимблдона. В понедельник стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема».

Сможет ли Алькарас защитить титул?

В прошлом году Карлос Алькарас положил конец, казалось, бесконечному доминированию Новака Джоковича на Уимблдоне. Испанец, у которого на тот момент был минимальный опыт выступлений на траве, сенсационно остановил серба в финале. Этот пятисетовый матч, абсолютно эпично, с отрывом лучший как минимум в 21 веке. Ну а главный вопрос британского мэйджора теперь заключается в том, сможет ли Алькарас защитить титул?

Карлос Алькарас globallookpress.com

Кто-то напомнит, что Карлитос неудачно провел недавний турнир в Лондоне, проиграл уже во втором круге Джеку Дрейперу, но где-то за месяц до этого он заявил, что ему не надо слишком много соревновательной практики для идеальной подготовки к «Шлему». Свое смелое заявление Алькарас подкрепил триумфом на Ролан Гаррос. На парижском грунте в решающих матчах против Янника Синнера и Саши Зверева трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» показал просто заоблачный уровень.

Возможно, так будет и на Уимблдоне. Вплоть до четвертьфинала у Алькараса не самая сложная сетка, тогда как в 1/2-й его, скорее всего, будет ждать Янник Синнер, а в финале — Новак Джокович.

Синнер улучшит прошлогодний результат?

Янник Синнер globallookpress.com

Янник Синнер проведет дебютный турнир «Большого шлема» в статусе первой ракетки мира. Итальянец возглавил рейтинг по итогам Открытого чемпионата Франции, на котором он дошел до полуфинала. В отличие от Алькараса, которому явно не хватило концентрации в Лондоне (говорят, в день матча с Дрейпером испанец больше думал о том, как не пропустить футбольный матч сборной Испании на Евро-2024), Синнер выиграл турнир в Галле. Победа над Хубертом Хуркачем в финале, а также матчи против Таллона Грикспора и Яна-Леннарда Штруффа подтвердили, что Янник готов к испытаниям на траве. Более того, теперь он главный фаворит по версии букмекеров.

Правда, здесь стоит обратить внимание на одну интересную деталь: уже во втором круге Синнеру, возможно, придется играть с Маттео Берретини, который на этот раз, кажется, смог набрать оптимальную форму к своему любимому турниру. Потенциальная встреча с финалистом Уимблдона-2021 станет для Синнера первым серьезным тестом.

Джокович готов играть с травмой?

Даниил Медведев и Новак Джокович в хорошем настроении перед Уимблдоном globallookpress.com

Кажется, Новак Джокович снова сделал почти невозможное. В начале июня сербский теннисист перенес операцию по поводу травмы колена, но уже в конце того же месяца он тренировался на кортах Уимблдона. «Маловероятно, что он полностью восстановится через три недели», — заявил хирург, делавший Джоковичу операцию на колене. Но, кажется, Новак настолько обеспокоен результатами текущего сезона, что ему просто плевать на все эти предостережения. Провал на Australian Open и неудача на Ролан Гаррос явно намекают, что лучшие спортивные годы Джоковича, похоже, остались в прошлом.

Чтобы доказать обратное, он готов рискнуть даже собственным коленом. На неделе перед Уимблдоном Джокович старался излучать уверенность, много улыбался и даже обыграл в выставочном матче Даниила Медведева, но сейчас все равно нет уверенности, что ему хватит топлива на всю дистанцию. Новак станет главным спортивным героем года, если возьмет кубок на британском мэйджоре даже с поврежденным коленом.

Медведев не готов к борьбе за титул?

Даниил Медведев globallookpress.com

Одни говорят, что Даниил Медведев уже не тот, а вторые в ответ напоминают о его результатах на предыдущих турнирах «Большого шлема». Да, на Ролан Гаррос россиянин действительно выступил неудачно, но перед этим были полуфинал на Уимблдоне-2023 и финал на US Open-2023, а также финал на Australian Open-2024. Не так уж и плохо. С другой стороны, после победы в Риме в мае 2023-го Даниил до сих пор не взял ни одного титула, проиграв сразу пять финалов. Не добавляет оптимизма и поражение от китайца Чжичжэня Чжана во втором круге недавнего турнира в Галле. Но многие, кажется, чересчур рано начали списывать Медведева со счетов. К слову, для него это еще один вызов: своим успешным выступлением на Уимблдоне россиянин напомнит, что в туре есть не только Алькарас, Синнер и Джокович. При удачном стечении обстоятельств первая ракетка России вполне способен как минимум повторить прошлогодний результат.

Рублев снова не справится с эмоциями?

Андрей Рублев globallookpress.com

Андрей Рублев в начале мая выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде, но на Ролан Гаррос его ждало очередное разочарование. В Париже российский теннисист проиграл в третьем круге Маттео Арнальди. Итальянец действительно добился существенного прогресса, но, кажется, главной причиной его успеха в том матче стал эмоциональный срыв соперника. Рублев просто перестал контролировать себя уже после первого сета, когда еще ничего не было потеряно. Для него это норма, но окружающие по-прежнему с удивлением наблюдают за его гневными всплесками. Через несколько недель после провала в столице Франции Рублев проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Галле. Очевидно, что сейчас просто бессмысленно рассуждать о его перспективах на Уимблдоне. В прошлом году Андрей дошел до четвертьфинала, но в этом запросто может сойти с дистанции уже после первых раундов, если снова не справится с эмоциями.

Возможна ли сенсация в мужском турнире?

На самом деле есть как минимум несколько человек, которые могут шокировать даже трио главных фаворитов. Во-первых, это Хуберт Хуркач. Поляк с его максимально неприятной подачей еще три года назад дошел на Уимблдоне до полуфинала (в 1/4-й дерзко переиграл Роджера Федерера — 6:3, 7:6, 6:0), а в 2023-м едва не обыграл в четвертом круге Новака Джоковича.

Тейлор Фриц — этот американец отправился на Уимблдон после третьей в карьере победе на турнире в Истборне. Как и Хуркач, он тоже отлично подает первым мячом, а это, как известно, имеет огромное значение на траве.

Саша Зверев до сих пор ни разу не выигрывал на Уимблдоне больше трех матчей, но в его случае многое зависит от психологического состояния. В остальном он точно не уступает ни Хуркачу, ни Фрицу.

И назовем здесь еще одну фамилию. Джек Дрейпер — отныне главная теннисная надежда Великобритании. В середине июня этот 22-летний британец взял титул в Штутгарте, победив в финале Маттео Берреттини. Вскоре после этого Джек уверенно обыграл Карлоса Алькараса на турнире в Лондоне. Почему-то есть ощущение, что на предстоящем Уимблдоне о нем с какого-то момента будут говорить не меньше, чем чем о Карлосе и Яннике.

Свентек не пройдет даже первый круг?

Ига Свентек globallookpress.com

Вопрос слегка провокационный, но при этом надо не забывать, что Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», на котором Ига Свентек пока ни разу не проходила дальше четвертьфинала. В прошлом году польская теннисистка с трудом выиграла в четвертом круге у Белинды Бенчич, после чего уступила украинке Элине Свитолиной. А в 2022-м Ига не прошла даже третий раунд, сенсационно проиграв Ализе Корне. На этот раз Свентек уже на старте турнира ждет встреча с Софией Кенин. Упертая американка слабо проводит сезон, но на траве может произойти все что угодно, даже в матче с участием первой ракетки мира. К слову, еще один аргумент: Свентек перед Уимблдоном не провела ни одного матча на траве. К своему любимому Ролан Гаррос она готовится совершенно иначе. В общем, есть подозрение, что Свентек проиграет до полуфинала и поедет готовиться к олимпийскому турниру в Париже.

Соболенко не успела восстановиться?

Арина Соболенко globallookpress.com

Арина Соболенко — главный фаворит женского турнира. Букмекеры упорно не хотят замечать травму, которую белорусская теннисистка получила на турнире в Берлине буквально за неделю до Уимблдона. В матче против Анны Калинской она была вынуждена сняться из-за неприятной боли в плече. За пару дней до первого матча Соболенко призналась, что по-прежнему чувствует боль: «Если дать мне вес, я его подниму. Но если скажете выполнить подачу, то подам через боль. Я очень расстроена. Больше всего раздражает, что я могу делать все — тренироваться, бить удары с отскока. Но с подачей проблемы, и это расстраивает». Лучшим результатом Арины на Уимблдоне пока остается полуфинал: в 2021-м и 2023-м она лишь из-за собственных ошибок упустила возможность побороться за титул. На этот раз ей придется сильно постараться, чтобы попасть в четверку лучших. Не факт, что ей удастcя контролировать мощные удары и подачу с больным плечом.

Мирра Андреева повторит достижение Шараповой?

Мирра Андреева globallookpress.com

Мирра Андреева входит в топ-10 главных фаворитов, но букмекеры пока почему-то больше намекают на то, что юная теннисистка вряд ли выиграет кубок и повторит достижение Марии Шараповой. Звездная соотечественница Мирры в 2004 году завоевала титул на Уимблдоне в 17-летнем возрасте. Эти сравнения, возможно, уже утомили, но Андреева наверняка мечтает сделать то же самое. В прошлом году Мирра прошла квалификацию и выиграла три матча в основной сетке. Важный момент: до этого она ни разу не выступала на траве. Поэтому вряд ли стоит сильно переживать по поводу того, что в своем единственном в этом сезоне матче на траве она уступила украинке Даяне Ястремской на старте турнира в Бад-Хомбурге. Сейчас уместно напомнить, что Мирра в начале июня обыграла Арину Соболенко и дошла до полуфинала на Ролан Гаррос. На этот раз Мирра может встретиься с белорусской уже в четвертом круге. Теперь в этом противостоянии уже не всё не так однозначно, как раньше.

В женском турнире снова будет новая чемпионка?

Людмила Самсонова в середине июня выиграла турнир в Хертогенбосе globallookpress.com

После Серены Уильямс еще не выигрывал женский Уимблдон два раза подряд. В 2017-м чемпионкой стала Гарбин Мугуруса (в этом году завершила карьеру), в 2018-м — Анжелика Кербер, в 2019-м — Симона Халеп, в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии, в 2021-м кубок выиграла Эшли Барти (завершила карьеру два года назад), а в 2022-м — Елена Рыбакина, а в 2023-м всех шокировала Маркета Вондроушова.

Действующая чемпионка, как и Соболенко, десять дней назад получила травму на турнире в Берлине. Неприятность случилась в матче с Калинской — чешка повредила мышцы бедра. Кажется к защите титула Вондроушова сейчас просто не готова. Финалистка двух предыдущих розыгрышей Уимблдона Онс Жабер по-прежнему находится в разобранном состоянии из-за постоянных травм. В этом году теннисистка из Туниса до сих пор выиграла лишь 14 матчей. Рыбакина явно не справляется с нагрузками: в Берлине она кое-как обыграла Веронику Кудерметову, после чего не смогла завершить матч с Викторией Азаренко из-за проблем со здоровьем.

Скорее всего, на женском Уимблдоне снова будет новая чемпионка. Здесь нельзя исключать даже самый сенсационный вариант. Например, победу Людмилы Самсоновой или Наоми Осаки. Просто напомним, что до прошлогоднего триумфа Вондроушва выиграла на траве в общей сложности лишь пять матчей.