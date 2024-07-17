17 июля в 1/4 финала Кубка Южной Кореи по футболу сыграют «Ульсан Хендэ» и «Инчхон Юнайтед». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хендэ» — «Инчхон Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ульсан Хендэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» относительно успешно выступает в чемпионате Южной Кореи. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ульсан Хендэ» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Да и забивает команда чаще всех в лиге: 40 мячей в 23 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ульсан Хендэ» минимально переиграл «Сеул».

Причем до последней коллизии команда уступила «Гвангю» (0:1). Да и ничью с «Сувоном» (1:1) сложно записать в актив.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хендэ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нет сомнений, что «Ульсан Хендэ» поборется за оба трофея. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Матчи против «Инчхон Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ульсан Хендэ» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и впервые за год победить «Инчхон Юнайтед» команда уж точно постарается.

«Инчхон Юнайтед»

Турнирное положение: «Инчхон Юнайтед» сражается за попадание в топ-6. Команда ныне расположилась на 9 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Инчхон Юнайтед» имеет проблемы с реализацией. В 23 поединках чемпионата игроки команды настреляли всего 26 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Инчхон Юнайтед» уверенно расправился с «Гвангю» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Тэгу» (0:0). А вот чуть ранее случилась ничья в матче с «Кимчхон Санму» (1:1).

В пяти последних матчах «Инчхон Юнайтед» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инчхон Юнайтед» выглядит не столь мощно. Последняя победа стала первой за 2 месяца.

При этом «Инчхон Юнайтед» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках. Хотя в кадровом плане у команды относительная гармония.

Вот только «Ульсан Хендэ» команда не проигрывает уже больше года. Причем две последних очных встречи завершились вничью.

И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Инчхон Юнайтед» вполне достойно обороняется.

Статистика для ставок

«Инчхон Юнайтед» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках

«Ульсан Хендэ» больше года не проигрывает «Инчхон Юнайтед»

«Инчхон Юнайтед» в среднем забивает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хендэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.91.

Прогноз: «Ульсан Хендэ» мотивирован побороться за Кубок Южной Кореи, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

«Инчхон Юнайтед» не блещет стабильностью результатов, к тому же имеет заметные сложности с реализацией.

Ставка: Победа «Ульсан Хендэ» в 1 тайме за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.98