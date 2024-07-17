«Ульсан Хендэ»
Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» относительно успешно выступает в чемпионате Южной Кореи. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ульсан Хендэ» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Да и забивает команда чаще всех в лиге: 40 мячей в 23 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ульсан Хендэ» минимально переиграл «Сеул».
Причем до последней коллизии команда уступила «Гвангю» (0:1). Да и ничью с «Сувоном» (1:1) сложно записать в актив.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хендэ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Нет сомнений, что «Ульсан Хендэ» поборется за оба трофея. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
Матчи против «Инчхон Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ульсан Хендэ» проиграл 2 раза при 3 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и впервые за год победить «Инчхон Юнайтед» команда уж точно постарается.
«Инчхон Юнайтед»
Турнирное положение: «Инчхон Юнайтед» сражается за попадание в топ-6. Команда ныне расположилась на 9 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Инчхон Юнайтед» имеет проблемы с реализацией. В 23 поединках чемпионата игроки команды настреляли всего 26 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Инчхон Юнайтед» уверенно расправился с «Гвангю» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Тэгу» (0:0). А вот чуть ранее случилась ничья в матче с «Кимчхон Санму» (1:1).
В пяти последних матчах «Инчхон Юнайтед» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инчхон Юнайтед» выглядит не столь мощно. Последняя победа стала первой за 2 месяца.
При этом «Инчхон Юнайтед» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках. Хотя в кадровом плане у команды относительная гармония.
Вот только «Ульсан Хендэ» команда не проигрывает уже больше года. Причем две последних очных встречи завершились вничью.
И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Инчхон Юнайтед» вполне достойно обороняется.
Статистика для ставок
- «Инчхон Юнайтед» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках
- «Ульсан Хендэ» больше года не проигрывает «Инчхон Юнайтед»
- «Инчхон Юнайтед» в среднем забивает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хендэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.91.
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Прогноз: «Ульсан Хендэ» мотивирован побороться за Кубок Южной Кореи, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.
«Инчхон Юнайтед» не блещет стабильностью результатов, к тому же имеет заметные сложности с реализацией.
Ставка: Победа «Ульсан Хендэ» в 1 тайме за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.98