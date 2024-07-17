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    «Ульсан Хендэ» не будет медлить с голами

    «Ульсан Хендэ» — «Инчхон Юнайтед». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Кубок Южной Кореи, 17 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Ульсан Хендэ» — «Инчхон Юнайтед»
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    «Ульсан Хендэ»
    17 июля в 1/4 финала Кубка Южной Кореи по футболу сыграют «Ульсан Хендэ» и «Инчхон Юнайтед». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ульсан Хендэ» — «Инчхон Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ульсан Хендэ»

    Турнирное положение: «Ульсан Хендэ» относительно успешно выступает в чемпионате Южной Кореи. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ульсан Хендэ» лишь на один зачетный балл отстает от лидера. Да и забивает команда чаще всех в лиге: 40 мячей в 23 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ульсан Хендэ» минимально переиграл «Сеул».

    Причем до последней коллизии команда уступила «Гвангю» (0:1). Да и ничью с «Сувоном» (1:1) сложно записать в актив.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ульсан Хендэ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нет сомнений, что «Ульсан Хендэ» поборется за оба трофея. Да и пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

    Матчи против «Инчхон Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Ульсан Хендэ» проиграл 2 раза при 3 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Да и впервые за год победить «Инчхон Юнайтед» команда уж точно постарается.

    «Инчхон Юнайтед»

    Турнирное положение: «Инчхон Юнайтед» сражается за попадание в топ-6. Команда ныне расположилась на 9 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Инчхон Юнайтед» имеет проблемы с реализацией. В 23 поединках чемпионата игроки команды настреляли всего 26 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Инчхон Юнайтед» уверенно расправился с «Гвангю» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Тэгу» (0:0). А вот чуть ранее случилась ничья в матче с «Кимчхон Санму» (1:1).

    В пяти последних матчах «Инчхон Юнайтед» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча в ворота соперников при 3 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Инчхон Юнайтед» выглядит не столь мощно. Последняя победа стала первой за 2 месяца.

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    При этом «Инчхон Юнайтед» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках. Хотя в кадровом плане у команды относительная гармония.

    Вот только «Ульсан Хендэ» команда не проигрывает уже больше года. Причем две последних очных встречи завершились вничью.

    И уж точно номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Инчхон Юнайтед» вполне достойно обороняется.

    Статистика для ставок

    • «Инчхон Юнайтед» не пропускал в 2 своих последних выездных поединках

    • «Ульсан Хендэ» больше года не проигрывает «Инчхон Юнайтед»

    • «Инчхон Юнайтед» в среднем забивает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хендэ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.83 и 1.91.

    Прогноз: «Ульсан Хендэ» мотивирован побороться за Кубок Южной Кореи, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Инчхон Юнайтед» не блещет стабильностью результатов, к тому же имеет заметные сложности с реализацией.

    Ставка: Победа «Ульсан Хендэ» в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.98

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    «Ульсан Хендэ» — «Инчхон Юнайтед»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ульсан Хендэ» не будет медлить с голами
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