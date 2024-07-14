Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров

В финале Евро-2024 сборная Испании смогла вырвать победу у команды Англии и в четвертый раз в истории стала чемпионом Европы.

Событие дня

Главный матч чемпионата Европы сначала разочаровывал, но затем раскочегарился и должен был понравиться всем любителям «ногомяча». В первой половине встречи было только владение мячом и борьба, а до ворот команды практически не добирались. Неудивительно, что первый удар в створ ворот был нанесен только на 45-й минуте, когда Унаи Симон забрал мяч после не сильного «выстрела» Фила Фодена.

Двумя минутами ранее, правда, мог забивать Альваро Мората, но находясь в идеальной позиции не смог ударить. Также в первом тайме можно выделить желтые карточки лидерам команд — Гарри Кейну у англичан и Дани Ольмо у испанцев.

А вот второй тайм стартовал с шокирующей новости для всей Испании. Родри, судя по всему, получил травму в первом тайме и был заменен на Мартина Субименди. Но не успели испанские болельщики расстроится, как им нужно было радоваться. На 47-й минуте встречи Нико Уильямс открыл счет! Он получил пас от Ламина Ямаля и направил мяч в дальний угол ворот англичан — Пикфорд был бессилен.

Сразу же после этого мог удваивать преимущество в счете Дани Ольмо, но с убойной позиции пробил мимо ворот. В эти минуты было полное преимущество на стороне испанцев, а англичане не знали, что им делать. Могли забивать также Мората и Уильямс, но их ударам не хватало то силы, то точности.

Фрагмент матча globallookpress.com

Английская сборная стала огрызаться ближе к середине второго тайма. Первый момент имел Джуд Беллингем, но мяч после его удара улетел мимо ворот. Испанцы ответили на это моментом Ямаля, но в этот раз очень надежно сыграл Пикфорд. А после этого случился гол англичан. Беллингем в касание отдал передачу на только что вышедшего на замену Коула Палмера, который точным ударом поразил цель — 1:1!

После этого команды еще обменялись моментами, но Пикфорд потащил удар Ямаля, а защитники испанцев предотвратили опаснейший прострел от Сака. И следом за этим неожиданно забила Испания. Марк Кукурелья с фланга прострелил в центр штрафной и Микель Оярсабаль на опережение в касание протолкнул мяч в ворота.

У Англии был только один момент, чтобы спастись. Зато какой! Удар Деклана Райса головой отбил Унай Симон, а Марк Гехи добивал казалось бы уже наверняка, но Дани Ольмо (!) вынес мяч головой с ленточки! Спустя некоторое время прозвучал финальный свисток, который констатировал заслуженную победу испанской команды.

Гол дня

Голы Нико Уильямса и Кевина Палмера, конечно, хороши, но точный удар Микеля Оярсабаля стал главным не только в матче, но и на турнире. Получилась неплохая комбинация, которая завершилась прострелом Марка Кукурельи, а Оярсабаль сыграл на опережение и переправил мяч в сетку ворот.

Главный гол Евро-2024 globallookpress.com

Показалось, что мог быть офсайд, но повтор показал, что гол чистый, а защитник англичан буквально на несколько сантиметров был ближе к воротам, чем Микель.

Герой дня

Даже не герой, а герои. Парочка хавбеков испанцев Ламин Ямаль и Нико Уильямс показали всему миру, что они гении. Сегодня они вдвоем смогли соорудить первый гол испанцев и вывести команду вперед, а ранее на турнире также показывали прекрасный футбол.

Ламин Ямаль и Нико Уильямс globallookpress.com

12 июля Нико Уильямс отпраздновал свое 22-летие, 13 июля Ламин Ямаль отпраздновал свое 17-летие, а 14 июля Ямаль ассистировал Уильямсу в финале Евро-2024. Магия цифр!

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К тому же Нико Уильямс признан лучшим игроком финала, а Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком всего турнира. Лучшего игрока турнира же отдали Родри.

Неудачник дня

Безусловно, это Гарри Кейн. Он снова не смог добыть титул и проиграл шестой финал в карьере. Ранее 30-летний англичанин проигрывал в финале Кубка английской лиги (2015, 2021), Лиги чемпионов (2019), Евро (2021) и Суперкубке Германии (2023).

Гарри Кейн globallookpress.com

Форварда «Баварии» даже заменили в этой игре. Это помогло англичанам сравнять счет, но не выиграть.

Сэйв дня

Джордан Пикфорд и Унай Симон, конечно, совершили несколько сэйвов, но главный сэйв, возможно, не только дня, а и турнира совершил Дани Ольмо. Полузащитник смог вынести мяч с линии ворот головой после удара Гехи на 89-й минуте матча. Если бы не он, то были бы 2:2 и дополнительное время.

Сэйв турнира от Дани Ольмо globallookpress.com

Диллема дня

Сразу шесть футболистов стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы.

Жорж Микаутадзе забивает один из мячей globallookpress.com

По три забитых мяча в активе Коди Гакпо (Нидерланды), Гарри Кейна (Англия), Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалы (Германия), Дани Ольмо (Испания) и Ивана Шранца (Словакия).

А «Золотая бутса» всего одна!

Несвершившийся джокер дня

Защитник сборной Англии Люк Шоу впервые на Евро-2024 вышел в стартовом составе своей команды. Это достаточно редкое явление.

Люк Шоу globallookpress.com

Последний игрок, сыгравший свой первый матч в основе на Евро сразу в финале — итальянец Марко Дельвеккио в 2000 году. Он, кстати, забил в том финале.

А Шоу был единственным футболистов из стартовых составов Англии и Испании, уже забивавшим в финале крупного турнира (Евро-2020).

Рекорд дня

Ламин Ямаль продолжает бить рекорды! Он стал самым молодым игроком в истории в финале чемпионатов Европы и мира.

Ямалю 13 июля исполнилось 17 лет и он смог побить рекорд Пеле образца 1958 года (17 лет и 249 дней).

Ламин Ямаль globallookpress.com

Помимо этого, полузащитник «Барселоны» стал первым игроком в истории с результативным действием (голом или ассистом) в четвертьфинале, полуфинале и финале на одном Евро.

Ассистент дня

И снова Ламин Ямаль! 17-летний футболист «Барселоны» сделал результативную передачу на Нико Уильямса. Она стала для него четвертой на данном турнире. Полузащитник смог не только выиграть ассистентскую гонку, а и повторил рекорд. Никому не удавалось сделать более четырех ассистов за один Евро.

Календарь и таблица Евро-2024

Ранее столько же было только у Стивена Цубера (Швейцария, Евро-2020), Аарона Рэмзи (Уэльс, Евро-2016), Эдена Азара (Бельгия, Евро-2016) и Любинко Друловича (Сербия, Евро-2000).

Достижение дня

Капитан сборной Испании Альваро Мората вышел в стартовом составе своей команды на матч с Англией и установил национальный рекорд.

Альваро Мората globallookpress.com

Форвард вышел на первое место в истории сборной Испании по количеству сыгранных матчей на чемпионатах Европы — 17 встреч.

Итоги дня

Испания в четвертый раз выиграла Евро, что является рекордом среди всех сборных. Ранее она побеждала в 1964, 2008, 2012 годах. Второе место по этому показателю занимает сборная Германии, которая побеждала в турнире три раза.

Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро, а сборная Англии стала первой сборной истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. На Евро-2020 Англия уступила Италии в серии пенальти (1:1, 2:3 пен.).

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Испания выиграла все семь матчей на Евро-2024 и сделала это первой в истории. Только Бразилия на ЧМ-2002 выигрывала семь матчей на одном ЧМ или Евро.

Радость сборной Испании globallookpress.com

Испания установила рекорд по забитым голам на одном Евро — 15. Ранее рекорд принадлежал Франции — 14.