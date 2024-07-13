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    Испания — самая зрелищная сборная Евро-2024. Де ла Фуэнте правильно отреагировал на критику

    Сборная Испании снова нашла ключ к успеху

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    Ламин Ямаль и Нико Уильямс
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    Ламин Ямаль и Нико Уильямс
    ESPN рассказывает, благодаря чему сборная Испании снова близка к победе на крупном турнире.
    Нико Уильямс и Ламин Ямаль отлично провели время этим летом. После разгромной победы над Грузией (4:1) в 1/8 финала Евро-2024 они веселились, играя в «камень, ножницы, бумага». Не менее приподнятое настроение было и после победы над Германией в четвертьфинале — сразу после матча они пустились в пляс перед болельщиками сборной Испании.

    Пожалуй, больше удовольствия получают только те, кто с первых дней чемпионата Европы внимательно наблюдал за игрой команды Луиса де ла Фуэнте. Накануне финального матча с Англией вряд ли кто-то станет отрицать, что у испанцев лучшая и самая зрелищная команда на этом турнире.

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    • В то время как некоторые фавориты столкнулись с серьезными проблемами даже на групповом этапе, Испания выиграла все шесть предыдущих матчей и забила 13 мячей, пр этом создав рекордные для турнира 96 моментов.

    Между тем, Португалия (5), Франция (4), Италия (3) и Бельгия (2) забили на четверых всего лишь на один гол больше, чем Испания.

    Правда, с тех пор, как с 2008 по 2012-й она дважды выиграла Евро и стала чемпионом мира, Испания далеко не всегда могла похвастаться такой результативностью. Порой всё было очень плохо в этом плане. Достаточно вспомнить два предыдущих чемпионата мира — в 2018-м испанцы проиграли в серии пенальти сборной России, а в 2022-м — марокканцам. На фоне этих провалов началась дискуссия по поводу того, что Испании пора задуматься об эффективности ее футбола: есть ли смысл в этом тотальном контроле мяча? Успех на Евро в Германии дал четкий ответ на этот вопрос.

    Сборная Испании перед матчем с Францией на Евро-2024
    globallookpress.com

    На этот раз Испания в некоторых ситуациях была только рада отказаться от постоянного владения мячом. В стартовом матче Евро-2024 против Хорватии (3:0) «красная фурия» впервые за 136 официальных матчей (эта серия началась с победы над Германией в финале Евро-2008) владела мячом реже, соперник. То же самое случилось в матче против Германии в 1/4 финала текущего турнира.

    «Возможно, в других случаях владение мячом могло гарантировать результат. Но теперь мы способны удивлять соперников. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы наши действия с мячом были максимально осмысленными, в том числе в последней трети. Не обязательно иметь внушительное превосходство во владении мячом», — сказал де ла Фуэнте после победы над хорватами.

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    • Это почти сразу определило сюжет турнира: главными действующими лицами моментально стали шустрые вингеры Уильямс и Ямаль. Нико блистал в матче против Италии (1:0), в котором Испания должна была побеждать со счетом 5:0. Но самое главное, что оба здорово играли в плей-офф. Ямаль в четвертьфинале против Германии стал автором паса на решающий гол, а в игре с французами забил роскошным ударом из-за пределов штрафной.

    Этим летом броманс Уильямса и Ямаля вышел на новый уровень. По словам Родри, они играют так, будто находятся на футбольной площадке в своем районе — никакого давления, несмотря на то, что за ними следит вся страна.

    Луис де ла Фуэнте
    globallookpress.com

    Уильямсу в пятницу 12 июля исполнилось 22 года, а Ямаль 13 июля отмечает своё 17-й день рождения. Несмотря на возраст, есть ощущение, что их невозможно остановить.

    Ямаль стал самым молодым футболистом, сыгравшим и забившим в финальной части Евро. Кажется, его вообще не беспокоит всё происходящее вокруг. Сумасшедший гол в матче с Францией — почти копия гола против французов на юношеском Евро в прошлом году. Возможно, это поворотный момент в его карьере.

    Ламин на этом Евро стал не только автором гола, но еще и трех результативных передач. Кроме того, он лидер по количеству созданных моментов (16). По количеству обыгрышей (34) он уступает только Уильямсу (35), немцу Джамалу Мусиале (35) и бельгийцу Жереми Доку (39).

    Но его партнеры в сборной Испании и «Барселоне» отмечают, прежде всего, удивительную не по годам способность принимать верные решения.

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    Даже Адриен Рабьо не смог сбить его с толку. Француз перед матчем заявил, что на этот раз Ямалю придется очень постараться, чтобы выйти в финал. В итоге Ламин поставил на место Рабьо, который не успел помешать ему поразить французские ворота. «Поговори теперь», — выкрикнул Ямаль во время матча. «Шах и мат» написал испанец в соцсетях уже после игры.

    Однако здесь важно не забывать также про важность Родри. Примечательно, что в свои 28 лет он впервые играет в сборной на своей любимой позиции в центре полузащиты. На Евро-2020 он был всего лишь резервным вариантом, а на ЧМ-2022 играл в центре защиты.

    Ламин Ямаль и Нико Уильямс
    globallookpress.com

    В нынешней команде Родри на ведущих ролях: никто в сборной Испании на этом турнире не сделал больше касаний (465) и не выполнил больше передач (378), чем он.

    Результаты Испании зависят от Родри не меньше, чем от Ямаля и Уильямса. Более того, он один из немногих, кто практически не ошибается. Он всегда знает, в чем нуждается команда. В матче с Грузией, когда испанцы уступали 0:1, Родри остановился с мячом в центре поля, выждал несколько секунд и дал несколько указаний. Еще через несколько минут он сравнял счет, а Испания в итоге выиграла — 4:1.

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    • «Иногда есть смысл остановиться и сказать партнерам команде "Успокойтесь!". Порой это действительно лучше, чем бездумно нестись вперед», — сказал Родри после победы над Грузией.

    По мнению нападающего сборной Испании Хоселу, Родри сейчас «самый важный игрок в мире». В команде уверены, что он должен стать обладателем «Золотого мяча».

    «Он должен был выиграть "Золотой мяч" еще в прошлом году, когда стал победителем Лиги чемпионов и забил единственный гол в финале», — отметил защитник сборной Испании Дани Вивиан.

    Присутствие Родри также является признаком того, что эта сборная Испании способна играть в тот футбол, который демонстрировала «красная фурия» в период с 2008 по 2012 год.

    Родри
    globallookpress.com

    На Евро-2024 испанцы занимают четвертое место по владению мячом, уступая только Португалии, Франции и Англии. Ну и, пожалуй, у них лучший прессинг. Дело не только в непредсказуемых действиях вингеров.

    Успех Испании на Евро в Германии стал неожиданностью. По словам Марка Кукурельи, разговоры о том, что они неспособны выиграть турниры, еще больше мотивировали их. Но также стоит отметить, что это была справедливая оценка.

    В финале против Англии в стартовом составе Испании, скорее всего, будут игроки из десяти разных клубов. Времена, когда базовыми клубами сборной были «Реал» и «Барселона», остались в прошлом.

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    • Только Родри, Альваро Мората и Хесус Навас сыграли за национальную команду более 50 матчей. Удивительно, что для Дани Карвахаля это первый чемпионат Европы. При этом он единственный представитель «Рела» в сборной Испании на этом турнире. Начо и Хоселу уже не являются игроками «Мадрида». Среди игроков стартового состава всего лишь один представитель и у «Барсы» — это Ямаль.

    Трудно было понять, чего ожидать от Испании, но оказалось, у де ла Фуэнте был отличный план. Его назначение изначально не впечатлило, что теперь он выглядит максимально логичным. Ранее де ла Фуэнте успешно возглавлял молодежные сборные Испании, а также выиграл серебряную медаль с олимпийской командой на Играх в Токио. Девять футболистов нынешнего состава ранее играли под его руководством на различных турнирах.

    Ламин Ямаль и Нико Уильямс быстро стали новыми кумирами болельщиков сборной Испании
    globallookpress.com

    Прошлым летом де ла Фуэнте привел сборную Испании к победе в Лиге наций, уже после которой в команде появились Ямаль и Нико Уильямс.

    По мнению де ла Фуэнте, ключевой в построении команды стала разгромная победа над Грузией в сентябре прошлого года в рамках квалификации Евро. В тот день Испания выиграла 7:1, а в ее составе дебютировали Ямаль и Уильямс.

    Испания четко знает, в какой футбол она хочет играть, у нее максимально сбалансированная команда, в которой каждый понимает свою роль. Большинство решений де ла Фуэнте оказались удачными, в том числе выбор Кукурельи основным левым защитником. Фабиан Руис отлично взаимодействует с Родри в центре поля, а Дани Ольмо, забивший три гола и сделавший две результативные передачи, заставил забыть о травме Педри.

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    • Сборная Испании чувствует себя как дома в своем роскошном отеле в Германии. Карвахаль доволен непринужденной атмосферой в команде — сейчас она мене строгая, чем в эпоху Луиса Энрике. По-прежнему есть штрафы за определенные проступки, но всё это можно будет простить, что Испания выиграет Евро.

    Теперь на их пути стоит Англия. Игра в «камень, ножницы, бумага» здесь точно не поможет определить победителя, но вполне вероятно, что ключевым моментом будет магия Ямаля и Уильямса. Это не единственная угроза для сборной Англии, но очевидно, что Нико и Ламин самые опасные в испанской команде. К тому же, они наверняка хотят сделать себе подарок на день рождения, пусть и с небольшим опозданием.

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