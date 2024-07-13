Превью финала Евро-2024: Испания против Англии

После долгого месяца континентальных соревнований, растянувшихся от одного конца Германии до другого, Евро-2024 должен завершиться в воскресенье, 14 июля, в Берлине, где сборная Испании сыграет с командой Англии на Олимпийском стадионе.

Пути, которые эти две команды прошли в столицу Германии, совершенно разные. Испания была фаворитом турнира, единственным тяжеловесом, который постоянно демонстрировал привлекательную игру, придающую их выступлениям стабильность и четко выраженную индивидуальность.

Тем временем Англия в целом выглядела хуже, чем сумма ее частей, но их звездная коллекция игроков сумела найти в себе силы и добиться результатов, необходимых для выхода во второй финал чемпионата Европы подряд.

Кто выйдет победителем в воскресенье? Как будет развиваться матч? ESPN расспросил двух своих журналистов, которые наиболее внимательно следили за этими командами на протяжении всего Евро-2024: Джеймса Олли и Сэма Марсдена.

Почему Англия может победить?

В полуфинале сборная Англия показала свой лучший результат на турнире, причем с некоторым отрывом. Прямо сейчас в их пользу играет ощущение импульса и растущая вера, которая возникает из-за достижения результатов в концовке матчей. Сравнявший счет гол Джуда Беллингема на 95-й минуте матча со Словакией, победа в серии пенальти над Швейцарией и гол Олли Уоткинса, принесший победу над Нидерландами на 90-й минуте, создали ощущение, что Англии каким-то образом суждено завоевать свой первый крупный трофей за 58 лет.

Сборная Англии globallookpress.com

Появились признаки того, что индивидуальные атакующие таланты сборной Англии начали проявлять взаимопонимание, и некоторые комбинации между Кобби Майну, Филом Фоденом и Букайо Сака были особенно захватывающими. Джордан Пикфорд проводит еще один турнир, в котором он вывел свою игру на новый уровень, а Марк Гехи стал главной находкой на позиции центрального защитника.

Вероятное возвращение Люка Шоу к его первому старту на турнире улучшит баланс команды, учитывая, что он прирожденный левоногий футболист, в отличие от Кирана Триппьера, который заменял левого защитника или левого крайнего защитника. После всего хаоса первых раундов тренер Гарет Саутгейт, похоже, нашел некоторую стабильность в своем вероятном составе.

Почему Испания может победить?

Неоспоримо, что Испания была лучшей командой на Евро-2024. Они выиграли все шесть матчей и уже обыграли хозяев турнира Германию и бывшую фаворитом перед турниром Францию ​​в плей-офф. Они добились этого, забив больше всего голов (13), создав больше всего моментов (96) и играя в атакующий футбол.

Большое внимание было уделено вертикальности, которую добавили к команде, ранее ориентированной на владение мячом, вингеры Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Благодаря им испанцы теперь могут быстрее двигаться к воротам и создавать проблемы при переходе, хотя они по-прежнему так хорошо контролируют мяч. Они усердно прессингуют, имеют хороший баланс на флангах, четкое представление о том, как они хотят играть, и Родри может стать лучшим игроком турнира.

Сборная Испании

Разговоры о перспективах получения Золотого мяча полузащитником «Манчестер Сити» нарастают, и есть вероятность, что, если он будет на высоте, Испания победит. Финальное поражение «Сити» в Кубке Англии положило конец серии из 74 игр без поражений для его клуба, но Родри сразу же вернулся к победным привычкам в своей сборной.

Перед турниром Испания считалась аутсайдером, но тихий оптимизм, который исходил от команды с тех пор, как она стартовала победой над Хорватией со счетом 3:0, оказался оправданным. Они выходят в финал как фавориты.

Почему Саутгейт больше заслуживает трофея?

По ряду причин. Во-первых, воскресенье может стать кульминацией восьми лет его работы, в течение которых он изменил культуру сборной Англии и разрушил ряд исторических барьеров. Сейчас он выиграл больше турнирных игр плей-офф, чем любой другой тренер сборной Англии с 1966 года вместе взятый. Он обеспечил два финала Евро, и в эти выходные это будет первый крупный финал сборной Англии за пределами Лондона.

В этих достижениях можно найти изъяны, не в последнюю очередь потому, что этим летом у Англии был значительно более легкий путь к финалу, чем у Испании, и футбол «Трех Львов» в начале турнира действительно был ужасным. Более проактивный тренер мог бы добиться победы в последнем финале Евро против Италии, поскольку Роберто Манчини постепенно отобрал игру у Англии, прежде чем выиграть по пенальти.

У Саутгейта есть свои недостатки, но он на время его руководства пришлось беспрецедентное количество глубоких проходов по турнирным сеткам, причем совсем недавно, из-за чего удивляет резкая реакция со стороны многих людей с короткой памятью. Часть критики была обоснованной, но швыряние пивных стаканов в его сторону и освистывание его имени, когда его зачитывали перед началом матча, не соответствуют ни его послужному списку, ни искреннему желанию прославить свою нацию.

Гарет Саутгейт

И давайте не будем забывать о его карьере игрока: промах в серии пенальти в полуфинальной серии пенальти против Германии на Евро-1996 — это момент, который уже давно грозит определить его судьбу. Какая трансформация была бы, если бы он смог отметить восемь лет и 102 игры в качестве тренера историческим трофеем.

Почему Де ла Фуэнте больше заслуживает трофея?

Слово «заслуживает» неловкое. Ни одно из этих тренерских назначений в свое время не было особенно интересным, но оба проделали хорошую работу. Легко утверждать, что Саутгейт мог бы стать подходящим победителем, учитывая его траекторию со сборной Англии в качестве игрока и тренера, а также то, что он сделал за последние восемь лет, включая выдерживание резкой критики, которой он временами подвергался во время этого турнира. Однако если говорить только о том, что мы видели в Германии, то Луис де ла Фуэнте побеждает с небольшим преимуществом.

Луис де ла Фуэнте

Действия Испании были узнаваемы и стабильны во всем. Они забирали нити игру у соперников и ни разу не отсиживались в обороне, когда вели в счете. Это продолжение работы, которую Де ла Фуэнте проделал за последнее десятилетие в Испанской федерации футбола. Ранее он выигрывал чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, чемпионат Европы среди юношей до 21 года, серебряные медали на Олимпийских играх и Лигу наций УЕФА прошлым летом.

Календарь и таблица Евро-2024

Многие игроки, выступающие теперь в старшей команде, играли под его руководством на молодежном уровне, в том числе Родри, Дани Ольмо, Марк Кукурелья и Педри, и эти давние отношения в сочетании с его турнирным опытом помогли сборной Испании добиваться успеха в Германии.

Какие слабости Англии могла бы использовать Испания?

Неспособность Англии сохранить владение мячом стала обычной для них проблемой на этом турнире. Хотя под руководством Де ла Фуэнте Испания более прямолинейна, она остается превосходной в этом отношении — Родри является абсолютным мастером диктовать игру — и поэтому битва в полузащите будет иметь жизненно важное значение.

Но в целом, Испания сосредоточится на своих сильных сторонах больше, чем на слабостях Англии. Они будут рассчитывать на Родри и Фабиана Руиса, которые будут руководить игрой, и полагаться на Уильямса и Ямаля в победе над защитниками сборной Англии.

Какие слабости Испании могла бы использовать Англия?

Испания может стать первым соперником сборной Англии, который готов предоставить им пространство для контратак. Если Англия сможет играть через прессинг соперника, то когда англичане выиграют владение мячом, они смогут создать моменты, хотя им нужно будет куда успешнее делать забегания, чем они делали до сих пор — Испания играет с самой высокой защитной линией на турнире.

У вратаря Унаи Симона тоже было несколько неприятных моментов. Его ошибка привела к пенальти, который Хорватия реализовала в первом матче, и на прошлой неделе он почти подарил Германии гол, хотя Кай Хаверц смог лишь забросить мяч над перекладиной.

Гарри Кейн и Джуд Беллингем

Если Англия сможет нащупать свою игру, ее богатый набор атакующих игроков сможет использовать уязвимую на вид оборону Испании, особенно на позиции центрального защитника.

Было бы большим сюрпризом, если бы Гарри Кейн не вышел в стартовом составе — если только удар по его правой ноге, полученный в матче с Нидерландами, не оказался более серьезным, чем предполагалось вначале — но огневая мощь игроков на скамейке запасных также впечатляет.

И Уоткинс, и Айван Тоуни уже вносили свой вклад в ключевые моменты этого турнира, особенно первый, который забил победный гол на 90-й минуте в ворота Нидерландов, воспользовавшись усталостью защиты. Его уверенность будет заоблачной.

Игрок сборной Англии, за которым стоит следить

Букайо Сака. Стабильность и целеустремленность нападающего «Арсенала» настолько непоколебимы, что его легко принять как должное. Сака представлял угрозу в матче со Швейцарией, блестяще сравняв счет как в том четвертьфинале, так и, особенно, в первом тайме против Нидерландов. Но его тактический интеллект также особенно важен для сборной Англии, когда они будут использовать гибридную систему.

Букайо Сака

Англия использовала пятерку защитников, когда не владела мячом, а Сака занял позицию правого крайнего защитника, но с мячом англичане переключились на защиту из четырех человек, и тогда 22-летний игрок двинулся вперед, действуя в качестве более традиционного вингера. С его умением обыгрывать один в один не могут сравниться многие сильные футболисты, и ему понравится борьба против Кукурельи.

Игрок сборной Испании, за которым стоит следить

Дани Ольмо. Очевидно, Родри, Ямаль и, в меньшей степени, Уильямс являются ключевыми игроками для Испании, но Англии также необходимо будет взять верх над Ольмо. Нападающий «РБ Лейпциг» начал турнир на скамейке запасных, но травма Педри дала ему шанс в матче против Германии, когда он забил гол и отдал результативную передачу на победный мяч.

Дани Ольмо

Затем он вышел в старте в матче против Франции и сам забил победный гол. До этого он уже оказывал влияние, выходя на замену. На его счету участие в рекордных для турнира пяти голах — три забитых мяча и две голевых передачи — и ему предоставлена ​​свобода перемещаться между линиями перед Родри и Руисом.

Прогноз счета

Испания — Англия 2:1. Судя по ее форме, Испания заслуживает того, чтобы начать эту игру в качестве фаворита. Англия продолжает искать и находить способы побеждать — и они могут сделать это снова — но это будет самая сложная задача, с которой они столкнулись на этом Евро, а Испания на протяжении всего турнира демонстрировала стабильно более высокий уровень. (Олли)

Прогнозы и ставки на финал Евро-2024

Испания — Англия 3:1. Обе команды успешно реагировали на отставание в счете в плей-офф — Испания против Грузии и Франции, Англия во всех трех матчах — так что не похоже, что первый гол в этом случае станет нокаутирующим ударом. Будет напряженно, но Испания всегда была лучше, и нет никаких оснований полагать, что в воскресенье что-то радикально изменится. Третий гол будет забит на контратаке, когда Англия в концовке матча побежит сравнивать счет. (Марсден)