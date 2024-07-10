Мбаппе — главное разочарование Евро-2024. И дело не в маске и сломанном носе

На 86-й минуте у Мбаппе наконец-то появился реальный шанс забить. Он ждал этого весь матч. На самом деле — весь турнир.

Мбаппе устремился к испанским воротам, убегая от вышедшего на замену Дани Вивиана. Перед ним долгожданное свободное пространство. В тот момент Франция уступала со счетом 1:2, но во втором тайме она действительно играла лучше — у Испании после перерыва было всего лишь одно касание в штрафной соперника.

И вот Мбаппе получил возможность сравнять счет и перевести игру в дополнительное время.

В сборной Франции любой готов отдать мяч Мбаппе, потому что ни у кого нет сомнений в том, что он обязательно забьет, а особенно в такой ситуации. Как он обычно это делает: забег по левому флангу (с мячом), резкое движение вправо, выход на небольшое свободное пространство, а потом классный удар — иногда в ближний, иногда в дальний.

Мбаппе проделывал это бесчисленное количество раз. Это именно то, что он делает лучше всего. В такой ситуации он напоминает робота, который просто не умеет ошибаться.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Кстати, Килиан вышел на матч с Испанией без маски, в которой ему пришлось провести несколько игр из-за перелома носа. Несмотря на все риски, это было его решение после консультаций с врачом.

«С меня хватит. В этой маске я не мог нормально видеть. Я не жалею о том, что решил играть без нее. Я принял решение как мужчина», — сказал Килиан после игры.

Без этой защиты лица он действительно выглядит не таким скованным.

Уже на девятой минуте Мбаппе выполнил навес в штрафную, после которого Рандаль Коло-Муани классно пробил головой и открыл счет. Правда, потом в его игре наступило затишье.

Но в конце основного времени у Мбаппе был почти идеальный момент, но, как ни странно, после его удара мяч пролетел над перекладиной.

«Это суровая реальность футбола. Я должен был забить, ну или хотя бы попасть в створ, но вместо этого мяч пролетел выше перекладины», — сказал Мбаппе, комментируя этот эпизод.

Есть ощущение, что он искренне расстроен из-за этого промаха. Это, без сомнений, был один из ключевых моментов чемпионата Европы.

Мбаппе должен был стать главным героем Евро-2024. Он был лицом турнира, самым статусным среди всех, кто играл здесь. Многие были уверены, что Килиан выиграет «Золотую бутсу» и получит приз лучшему игроку Евро.

Но вместо всего этого — провал. Франция отправляется домой поле поражения от Испании (1:2) в полуфинале.

Мбаппе не понадобится слишком много времени, чтобы проанализировать свое выступление на Евро-2024: один гол (с пенальти), одна результативная передача, один навес, после которого соперник поразил собственные ворота, сломанный нос и ощущение того, что на этот раз он не совсем вписывался в игру сборной Франции.

Килиан Мбаппе на фоне Ламина Ямаля — главного героя Евро-2024 globallookpress.com

В его сознании, когда он будет думать об этом турнире, всегда будет всплывать «а что, если».

Конечно, на его игру и настрой повлиял перелом носа. В какой-то момент были опасения, что ему, возможно, придется досрочно покинуть расположение сборной. К счастью, операция не понадобилась и он остался в команде, но при этом так и не смог привыкнуть к маске.

Однако история провала Франции на Евро-2024 — это не история про маску, которая мешала Мбаппе играть в свой лучший футбол. Главная проблема французов в том, что Мбаппе больше напоминал тень самого себя на этом турнире.

«У меня были амбиции стать чемпионом Европы, провести хороший турнир, но я не сделал ни того, ни другого. Я разочарован. Сейчас мне нужно отправиться в отпуск и хорошо отдохнуть. Важно вернуться свежим к новому сезону», — добавил Мбаппе.

Чемпионат Европы по-прежнему остается самым непростым для него турниром, в отличие от чемпионата мира. Евро-2020 получился провальным для Мбаппе, а Евро-2024 — кошмарным.

На своем первом крупном турнире в качестве капитана национальной команды у Мбаппе была возможность повторить достижения Мишеля Платини и Зинедина Зидана, которые в разные годы привели Францию к победе на Евро. Это остается его мечтой с тех пор, как в 2018-м Килиан стал чемпионом мира.

Отчаянный болельщик делает селфи с Килианом Мбаппе во время матча Франции против Испании globallookpress.com

Но пока его мечта так и не осуществилась. Вторая половина минувшего сезона получилась проблемной на фоне непростых отношений с руководством «Пари Сен-Жермен». В том числе по этой причине ему урезали игровое время, что в итоге существенно сказалось на его действиях в матчах за сборную Франции. Кажется, Килиан был не в лучшей физической форме.

«Мои игроки были не в идеальном состоянии. Для того, чтобы побеждать такую сборную Испании, надо иметь возможность демонстрировать свой лучший футбол», — заключил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Дешам не произнес вслух фамилию Мбаппе, но ни для кого не секрет, о ком он говорил.

Сборная Франции, как и Мбаппе, во вторник была не в лучшей форме. То же самое можно сказать и про остальные матчи Les Bleus на этом турнире.

Эти матчи подтвердили сильную зависимость Франции от состояния и настроения Мбаппе.

Теперь Мбаппе придется ждать еще четыре года, прежде чем у него появится новая возможность выиграть Евро. К слову, к тому времени ему будет уже 29 лет. Возможно, Евро-2028 станет его последним шансом завоевать кубок.