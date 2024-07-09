Дневник Евро. Первый финалист, рекорды Ямаля, достижение Испании, селфи с Мбаппе на поле

Во вторник, 9-го июля, на Евро-2024 состоялся первый полуфинальный матч, в котором сборная Испании смогла добыть волевую над Францией со счетом 2:1.

Событие дня

На Евро-2024 осталось провести только два поединка! В Мюнхене состоялся первый полуфинальный матч, в котором сошлись Испания и Франция. Очередная игра, достойная финала. Именно так говорили об этом противостоянии до матча и он получился на славу.

Старт поединка выдался просто фантастическим. Команды уже к 26-й минуте забили три мяча, хотя большинство экспертов ожидали, что игра будет закрытой. Но обо всем по порядку. Первый момент был у испанцев, но Фабиан Руис не смог воспользоваться передачей Ламина Ямаля и пробил мимо ворот. А вот французы ответили на это голом. Килиан Мбаппе сделал отличную подачу с фланга, а Рандаль Коло-Муани выбрал правильную позицию, перепрыгнул всех защитников и вонзил мяч в сетку ворот соперника.

Этот гол дал понять, что скучно точно не будет и игра раскроется. Так оно и вышло. Испанской команде нельзя уже было отсиживаться в обороне и она побежала вперед, что быстро дало свои плоды. Уже спустя 12 минут счет был равным. Все сделал невероятный юноша Ламин Ямаль. Он прекрасно приложился издали и мяч от штанги нырнул в ворота французов — Майк Меньян был бессилен (такие не берутся).

Радость сборной Испании globallookpress.com

Не успела французская сборная отойти от первого пропущенного мяча, как в их воротах побывал и второй мяч. На этот раз постарался один из лучших футболистов турнира Дани Ольмо. Он показал отличный дриблинг, обыграл защитника и пробил. Мяч попал в Жюля Кунде и отлетел в ворота. Сначала думалось, что это автогол, но в УЕФА сделали правильно и переписали это взятие ворот на Ольмо. Заслуженно!

Пожалуй, в первые 26 минут матча было больше событий, чем в оставшиеся 64 минуты. В первом тайме соперники больше не смогли ничего показать в атаке. Оборона с обеих сторон выглядела надежной и не позволяла ничего сделать соперникам, которые явно ждали перерыв.

Но и отдых в 15 минут особо на команды не повлиял. На футбольном поле было много борьбы, но мало зрелища. Казалось бы, французам нужно было переть вперед и отыгрываться, но соперник им этого делать не давал. Испанские футболисты на всех участках поля выглядели прекрасно и не давали французам развернуться. Правда, сами испанцы не имели ни одного момента во второй половине встречи, а их коэффициент ожидаемых голов составил всего 0,02.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

А что Франция? Команда удосужилась создать только несколько моментов, которые нельзя назвать стопроцентными. Сначала мог забивать Орельен Тчуамени, но пробил прямо во вратаря, затем опасный прострел Усмана Дембеле смог прервать Унаи Симон, а потом Дайо Упамекано пробивал, но не попал в створ ворот.

В концовке встречи же Килиан Мбаппе с хорошей позиции зарядил в «небеса», как и Тео Эрнандес, а Антуан Гризманн ударил выше ворот головой в последней атаке французов. В целом игру можно назвать равной, но испанцы лучше использовали свои моменты и победили, с чем их можно только поздравить. Теперь они ожидают соперника по финальному противостоянию, которым станет либо Англия, либо Нидерланды.

Гол дня

Безусловно, это точный удар 16-летнего Ламина Ямаля. Футболист «Барселоны» филигранным ударом издали не оставил шансов вратарю соперника, а мяч от штанги влетел в ворота. Красота! Загляденье!

Гол Ламина Ямаля globallookpress.com

Этот гол получился не только красивейшим, но и важнейшим, поскольку позволил испанцам сравнять счет и перевернуть игру.

Герой дня

Нельзя не отметить автора победного забитого мяча в этой игре Дани Ольмо. Полузащитник «Лейпцига» стал на этом чемпионате Европы настоящим лидером своей команды, а в этой игре он еще раз это доказал.

Дани Ольмо globallookpress.com

К слову, он стал первым футболистом в истории сборной Испании, забившим в трех матчах плей-офф крупного международного турнира кряду. Ранее он забивал в матчах 1/8 финала и 1/4 финала. Ждем гол в финале?

Неудачник дня

Наверное, это Килиан Мбаппе. Не заладился этот турнир у звездного форварда с самого начала и так и продолжился до самого конца. Он вышел на поле без маски, смог отметиться результативной передачей, но в целом выглядел достаточно блекло. От Мбаппе точно не такого ожидали как в этой игре, так и в целом на турнире.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Новичок «Реала» запомнился не столько своей игрой, сколько сломанным носом. А в полуфинале он сделал первое результативное действие с игры на турнире, отдав голевую передачу. До этого у него был только гол с пенальти в ворота поляков на групповом этапе турнира.

Рекорды дня

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории, вышедшим на поле в полуфинале чемпионатов Европы или мира. Он сделал это в возрасте 16 лет и 362 дней и побил рекорд Пеле (17 лет и 244 дня).

Календарь и таблица Евро-2024

Также Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира, побив рекорд того же Пеле.

Уважение дня

Защитник сборной Испании Хесус Навас стал самым возрастным футболистом, вышедшим на поле в полуфинале чемпионата Европы в истории

Фрагмент матча globallookpress.com

38-летний футболист на три дня побил рекорд экс-голкипера сборной Германии Йенса Леманна. На 58-й минуте Навас был заменен на Дани Вивиана, но свою лепту в общую победу, конечно же, внес.

Достижение дня

Сборной Испании покорилось уникальное достижение, которое будет сложно кому-то повторить. Она стала первой команда в истории чемпионатов Европы, которая выиграла шесть матчей на одном турнире. Также она сделала это подряд. Смогут испанцы добыть и седьмую, самую главную, победу?

Также Испания забила уже 13 мячей на Евро-2024, это повторение их рекорда на Евро-2020. Только сборная Франции на Евро-1984 забила больше (14) на одном турнире.

Фото дня

Очередной матч Евро-2024 не обошелся без выбежавшего на поле фаната. На этот раз им оказался поклонник таланта Килиана Мбаппе. В итоге ему удалось сделать селфи с кумиром, после чего он был скручен стюардами.

Селфи с Мбаппе globallookpress.com

Мбаппе с фанатом globallookpress.com