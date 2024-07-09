Без Крооса и, возможно, Мюллера и Нойера. Какое будущее ждет сборную Германии?

лежал в своей штрафной,стоял, прислонившись к штанге, а Томас Мюллер, карьера которого приближается к завершению, не мог сдержать слез. Оставшиеся на трибунах болельщики аплодировали своей сборной. Натянутые на лица футболки, руки, державшиеся за голову, — всё указывало на то, что футболисты сборной Германии были не готовы к такому развитию событий.

В раздевалке сборной Германии царила тишина — не было слышно ни звука. Юлиан Нагельсман коротко рассказал о том, что уже удалось сделать, и о том, что только предстоит сделать. Он был ошеломлен реакцией болельщиков — он заплакал в прямом эфире, когда размышлял об атмосфере в стране во время чемпионата Европы.

Это не иллюзия: внутренняя телеаудитория матчей сборной Германии на чемпионате мира в Катаре составила меньше 11 миллионов человек. Во время Евро-2024 за матчами Бундестим одновременно следили от 22 до 25,5 миллиона человек.

Нагельсман и его команда надеялись выиграть это Евро. Но у них была еще одна задача, которая заключалась в том, чтобы восстановить прежний статус немецкой сборной. Эту задачу они выполнили. Можно даже сказать, что они добились даже большего. Вскоре после победы на ЧМ-2014 сборная Германии превратилась в устаревшую токсичную смесь, но этот период теперь уже в прошлом.

Да, Германия не выиграет этот турнир, но теперь есть ощущение, что она обязательно станет победителем крупного турнира в будущем. Сборная Германии снова почувствовала себя серьезной силой в европейском футболе. Они снова стали командой.

Сборная Германии перед матчем с Испанией на Евро-2024 globallookpress.com

Сборная Германии покинула Штутгарт в пятницу поздно вечером, вернувшись на свою базу в Херцогенаурахе. Там их ждали болельщики. Многие футболисты и тренеры не спали до рассвета, обсуждая игру и будущее сборной.

На следующее утро настроение было такое, будто сборная не хочет расходиться, несмотря на то, что турнир для нее завершен. Руди Феллер и Бернд Нойендорф, спортивный директор и президент Немецкой федерации футбола (DFB), выступили перед командой и Нагельсманом.

Некоторые футболисты были чересчур эмоциональны, а кто-то даже плакал. Но в целом атмосфера была бодрой — чувствовалось, что никто не был готов к отпуску.

Футболистам явно понравилось работать под руководством Нагельсмана. Их сразу впечатлил его подход к процессу. Еще одним важным моментом стала тренерская свобода, которой главный тренер сборной Германии наделил своего помощника — Сандро Вагнера.

Незадолго перед воскресной пресс-конференцией взгляды в сборной Германии были устремлены в будущее. Нойендорф и Феллер уже думали только о будущем.

«Мы проиграли, но в то же время это нельзя назвать поражением», — заявил Нойендорф.

Сидевший рядом с ним Феллер отметил улучшение психологического состояния сборной.

«Мы хотели снова стать лучшей командой мира. Этого не произошло сейчас, но этот момент не за горами. Мы показали великолепный футбол в матче с Испанией. Несколько месяцев назад мы бы не смогли правильно отреагировать на пропущенный мяч. У нас хорошее сочетание молодых и опытных игроков. Вчера вечером и сегодня утром мы пришли к выводу, что мы должны продолжать движение в том же направлении», — сказал Феллер.

В тактическом плане сборная Германии определилась со своим курсом. Они отправляются в путешествие, в котором им придется отказаться от некоторых принципов текущего состава.

Тони Кроос завершил карьеру. Хотя Евро-2024 было для него лебединой песней, он по-прежнему оставался игроком, в котором Нагельсманн очень нуждался.

38-летний Мануэль Нойер пока не определился со своим будущим в национальной команде — о его решении мы узнаем в ближайшие недели.

У Томаса Мюллера контракт с «Баварией» до лета 2025 года. Вполне вероятно, что это был его последний матч за сборную.

Нойер — титаническая фигура в немецком футболе. Тем не менее, 32-летний Марк-Андре тер Стеген является одним из лучших вратарей Европы, и нет никаких сомнений в том, что он идеально подходит на роль первого номера Бундестим.

Тони Кроос globallookpress.com

Уход Мюллера тоже не станет серьезной проблемой, несмотря на то, что он имеет огромную репутацию. На Евро-2024 у Томаса была второстепенная роль на поле, но его поведение во время матчей и тренировок вызывало большое восхищение, особенно у более молодых партнеров по команде.

В ситуации с Кроосом всё намного сложнее. Нагельсман прекрасно осознает, что ему будет сложно найти достойную замену.

«Сразу мы точно не сможем заменить его. Если бы это было легко, он не был бы одним из лучших футболистов мира. В лице Александра Павловича и Ангело Штиллера у нас есть игроки, которые способны играть в таком же стиле. То же самое можно сказать и про Паскаля Гросса, хотя ему 33 года. Мы постараемся решить эту проблему», — отметил Нагельсман.

Если бы Павлович не заболел тонзиллитом перед началом турнира, он, скорее всего, получил бы роль сменщика Крооса на этом Евро. В минувшем сезоне Александр провел за «Баварию» менее 20 матчей в Бундеслиге, но уже сейчас выпускник академии мюнхенского клуба демонстрирует очень солидный уровень. Кажется, со временем он сможет повторить многое из того, что делал Кроос.

Штиллер — не такой известный, но при этом не менее интересный игрок. Еще один выпускник академии «Баварии», который пошел другим путем. В сезоне-2019/2020 он помог второй команде «Баварии» занять первое место в третьем немецком дивизионе под руководством Себастьяна Хенесса, вместе с которым он позже оказался в «Хоффенхайме», а потом и в «Штутгарте».

Мануэль Нойер globallookpress.com

Штиллера взяли в «Штутгарт» в качестве замены для Ватару Эндо, который прошлым летом перешел в «Ливерпуль». Игра японца была одной из главных причин, почему «швабы» годом ранее смогли избежать вылета из первой Бундеслиги. К тому же, Эндо был важной фигурой в раздевалке.

В минувшей кампании «Штутгарт» добился невероятного прогресса, поднявшись с 16-го места на второе в своем первом полноценном сезоне при Хенессе. Штиллер лишь один из многих героев этой команды, но он, возможно, самая яркая личность в составе «Штутгарта».

Ангело очень часто демонстрирует смелость не только на футбольном поле, но и в общении с журналистами. Слушая его, иногда можно подумать, что он на десять лет старше. Когда команда играет плохо, 23-летний полузащитник не боится высказываться по этому поводу.

В игровом плане он чем-то напоминает Павловича. Он все-таки больше созидатель, а не разрушитель. Штиллер тоже соответствует игровой манере Нагельсмана.

Ангело Штиллер globallookpress.com

Могут ли они играть вместе? На Евро-2024 стало ясно, что Нагельсман умеет лучше управлять составом, чем предполагалось. Он делал изменения на протяжении всего турнира, пытаясь решить различные задачи. Найти полноценную замену для Крооса невозможно, но это можно сделать, объединив усилия нескольких игроков.

Возможно, это станет мантрой для следующего поколения. В немецком футболе много талантливых игроков, но нет по-настоящему громких имен. Нападающий Браян Груда из «Майнца» и полузащитник Рокко Райтц из «Боруссии» Менхенгладбах — два талантливых футболиста, которые тренировались с первой сборной перед турниром. В будущем они станут ее частью.

Также можно отметить 21-летнего Луку Нетца, левого защитника из «Гладбаха», он, скорее всего, в ближайшее время тоже дебютирует в составе Бундестим.

Возможно, Феликс Нмеча станет для дортмундской «Боруссии» новым Нури Шахином. Возможно, то же самое сделает полузащитник Мерлин Рёль из «Фрайбурга». Роберт Вагнер проведет новый сезон в аренде в «Санкт-Паули», и за ним тоже будут внимательно наблюдать.

Нападающий «Хоффенхайма» Макс Байер — уже является частью нынешней сборной Германии. Он отлично проявил себя в матче против Швейцарии. Очевидно, что он пользуется доверием Нагельсмана. В Поиски новой «девятки» продолжались слишком долго. Особенно на фоне беспокойства о том, что в Германии больше нет классных нападающих с бомбардирскими качествами.

Возможно, настал момент рассмотреть эту проблему с другой стороны? Вместо того, чтобы тосковать по игрокам, которые могут самостоятельно определять эпоху, Германии надо целиком рассматривать свой состав. В конце концов, Нагельсманн — классный тренер, и, что более важно, у него есть неоправданная вера в индивидуальный талант.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

За последние восемь лет это было одной из проблем Германии. Вряд ли на горизонте в ближайшее время появятся новые Герд Мюллер или Юрген Клинсман, но уже сейчас есть игроки, которые могут стать ключевыми на ЧМ-2026.

19-летний Нельсон Вайпер из «Майнца» в сентябре 2023 года получил серьезную травму колена, но он снова в оптимальной форме. Его партнер по команде Йонатан Буркардт тоже вернулся после серьезной травмы — он один из тех нападающих, которые соответствуют игровому стилю Нагельсмана.

Это пока не звезды, а всего лишь интересные игроки, которых можно объединить в атакующую группу. Флориану Вирцу и Джамалу Мусиале 21 год. Каю Хаверцу — 25. Крису Фюриху, Лерою Сане и Денизу Ундаву еще нет 30. Несмотря на то, что он 22-летнего Карима Адейеми не взяли на Евро-2024, в будущем на него тоже можно рассчитывать.

Джамал Мусиала и Флориан Виртц globallookpress.com

Но в то же время чуть больше беспокойства вызывают другие позиции в сборной Германии. В каком-то смысле немецкий футбол поплатился за то, что долгое время в стране пытались подготовить универсальных футболистов — таких, как Марио Гетце, Марко Ройс и Кай Хаверц. В связи с этим стало заметно меньше игроков, специализирующихся на одной роли. Например, сейчас сложно сказать, насколько разрушительной окажется потеря 31-летнего Антонио Рюдигера. Пока непонятно, как быстро в Бундестим появится новый элитный центральный защитник.

Тем не менее, Нико Шлоттербек, Джонатан Та и Вальдемар Антон будут готовы сыграть на ЧМ-2026 год. Поэтому пока нет смысла преувеличивать эту проблему.

Особенно сейчас, когда Нагельсман демонстрирует способность решать любую проблему. Решение взять на Евро Макса Миттельштадта, Фюриха, Ундава и Антона только укрепило его мощную репутацию.

В то же время Нагельсман прекрасно общался с представителями СМИ, что говорит о его умении находить общий язык с людьми. Искренность, с которой он отвечал на вопросы журналистов после поражения от Испании, кажется, никого не оставила равнодушным. До этого он всегда создавал впечатление агрессивного тренера-технократа.

Несмотря на итоговый результат, можно сказать, что Евро-2024 станет тем фундаментом, на котором Нагельсман построит новую сборную Германии, главного претендента на победу на всех крупных турнирах. Оптимизм в данном случае вполне обоснован.