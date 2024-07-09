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    Мбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас?

    Стоит ли наставнику сборной Франции отказаться от игрока «Реала» в старте на полуфинал Евро-2024 с Испанией?

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    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе
    25-летний игрок сборной Франции был не более чем пассажиром на турнире в Германии , и, возможно, со стороны тренера национальной команды было бы разумно убрать его с линии огня в матче с Испанией, пишет Goal.
    Килиан Мбаппе — самый важный игрок сборной Франции. Он забил 48 голов в 83 матчах за свою сборную, 13 из которых — на крупных турнирах. В глазах многих людей он сейчас лучший игрок в мире.

    К 25 годам он добился большего, чем большинство ведущих игроков за всю свою карьеру. Лучшее, возможно, еще впереди: Мбаппе готов завершить свой долгожданный переход в стан 15-кратных чемпионов Европы мадридского «Реала» после Евро-2024.

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    • Но тот Мбаппе, который вдохновил Францию ​​на победу на чемпионате мира 2018 года в России и четыре года спустя сделал хет-трик в финале против Аргентины в Катаре, этим летом не приехал в Германию. Хотя Франции удалось выйти еще в один полуфинал, Мбаппе забил гол только один раз, и его вклад в общую игру практически нулевой. Это ставит Дидье Дешама перед серьезной дилеммой относительно выбора состава на пути к самому сложному на данный момент тесту «Ле Блю» на Евро.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Когда Мбаппе работает на полную мощность, он является величайшим игроком для больших матчей, что еще раз подчеркивает его статистика, включающая в себя 20 голов в плей-офф Лиги чемпионов, забитых в футболке «Пари Сен-Жермен». Проблема в том, что на этом турнире он даже близко не показал себя на 100 процентов. Испания, конечно, не будет опасаться такой версии Мбаппе, а у Франции, возможно, будет больше шансов огорчить блестящую команду Луиса де ла Фуэнте, если он окажется среди запасных во вторник.

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    Жестокое начало

    Справедливости ради стоит отметить, что его кампания на Евро-2024 могла бы сложиться иначе, если бы ему не был нанесен такой жестокий удар в первом же групповом матче Франции против Австрии. Он получил удар плечом в лицо во время верховой борьбы с австрийским защитником Кевином Дансо на последних минутах, и верхняя часть его белой футболки сборной Франции быстро покраснела, когда из его носа хлынула кровь.

    Мбаппе был доставлен в больницу после матча, выигранного Францией со счетом 1:0, и он получил подтверждение, что у него сломан нос. Затем были подняты вопросы о том, будет ли турнир для него досрочно завершен, но Дешам отмел их, заявив, что его капитану не потребуется немедленная операция, и ему разрешили продолжить игру в специальной маске.

    Килиан Мбаппе

    Франция вымучала ничью 0:0 с Нидерландами без Мбаппе, но он вернулся в своей новой экипировке к матчу против Польши и открыл свой голевой счет с пенальти. Однако он также был виновен в том, что упустил ряд хороших моментов с игры, поскольку основная проблема с маской быстро стала очевидной.

    «В ней действительно сложно играть, потому что она ограничивает ваше зрение и лицо под ней скапливается пот», — сказал Мбаппе после ничьей 1:1, которая вывела Францию ​​в 1/8 финала. «Изначально я чувствовал, что нахожусь в 3D и меня пригласили на Евро в качестве VIP-гостя. Я мог видеть людей, но чувствовал, что играю как будто не я. Это очень раздражает».

    «Больше не мог играть»

    Франция обыграла Бельгию в 1/8 финала, несмотря на еще одно очень неудовлетворительное выступление и крайне беспорядочные и неточные удары Мбаппе. Своим динамичным дриблингом он действительно дал столь необходимую искру в атаке, но все же не был в своем обычном состоянии, и «Ле Блё» не пришлось делать ничего особенного, чтобы одолеть ужасную бельгийскую команду Доминика Тедеско.

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    • Тем не менее, самое тревожное выступление Мбаппе на данный момент произошло в следующем раунде против Португалии, поскольку пятый — и потенциально последний — поединок между ним и Криштиану Роналду закончился вялым провалом. Поскольку на 120-й минуте две команды не поразили ворота друг друга, потребовались пенальти, чтобы решить, кто выйдет в полуфинал, и Франция сохранила самообладание, выиграв серию со счетом 5–3.

    При обычных обстоятельствах пятый пенальти, вероятно, достался бы Мбаппе, но Дешам принял неожиданное решение заменить своего звездного форварда в дополнительное время. Однако это не был тактический ход, как позже признался Мбаппе: «Я сказал ему, что больше не могу, что я слишком устал».

    Килиан Мбаппе

    Просьба о замене в такой решающий момент многое говорит о нынешнем физическом и ментальном состоянии Мбаппе. Издание L'Equipe хорошо известно своими жесткими рейтингами игроков, но 2/10, которые они поставили Мбаппе в этом случае, оказались совершенно оправданными. «Хотя он должен был придать игре скорость, он ее замедлил», — констатирует французское издание.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Мбаппе почти не заходил в штрафную площадь Португалии, избегал поединков один на один, и его передачи были ужасными, как и его общий язык тела. Бывший игрок «ПСЖ» в данный момент не наслаждается футболом, и это должно было стать причиной бессонных ночей Дешама перед полуфиналом против гораздо более опасного соперника.

    Мбаппе явно не в форме

    В защиту Мбаппе можно сказать, что его могли заменить гораздо раньше. Вторая половина матча с Португалией была приостановлена ​​на длительный период, поскольку Мбаппе потребовалось помощь врачей после мощного удара по маске головой Бернарду Силвы.

    Капитан «Синих» явно был в агонии из-за боли, и вызывало уважение, что он смог справиться с этим. Но есть множество элитных игроков, которые продолжают выступать на высоком уровне, несмотря на дискомфорт от маски. Проблемы Мбаппе на самом деле связаны с тем, что он явно не в лучшей форме.

    Килиан Мбаппе

    «Я не думаю, что мои ноги сейчас полностью готовы. Думаю, мне нужна хорошая предсезонная подготовка», — сказал Мбаппе на прошлой неделе. «Чтобы быть на 100 процентов и достаточно быстрым, мне нужна хорошая физическая подготовка, и я уверен, что после предсезонной подготовки в моем новом клубе все станет лучше».

    Должен ли Дешам по прежнему полагаться на игрока, который чувствует, что находится не в оптимальной форме? Также похоже, что его голова уже на «Сантьяго Бернабеу», и что он просто занимается делами своей сборной из-за своих обязанностей капитана.

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    • Из-за травмы колена Мбаппе не смог выйти на финальную разминку сборной Франции против Канады, а также у него были проблемы со спиной перед первым матчем в Германии. Люди также, похоже, забыли, что последние недели Мбаппе в «ПСЖ» тоже были омрачены травмой, а это означает, что у него не было возможности набрать хоть какой-то игровой ритм. Проще говоря: Франция не может ожидать, что Мбаппе изменит ситуацию в его нынешнем состоянии.

    Выпускайте Баркола

    У Дешама действительно есть много вариантов, когда дело доходит до потенциальной замены Мбаппе. Кингсли Коман, Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле по своей позиции являются правыми вингерами, но при необходимости могут заменить его на левом фланге.

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    • Однако во всех трех есть элемент риска. Коман отлично послужил Дешаму, но пропустил большую часть сезона 2023/24 в мюнхенской «Баварии» из-за травмы и ненадолго покинул сборную Франции из-за рождения четвертого ребенка после победы над Бельгией в 1/8 финала.

    Тем временем Коло Муани и Дембеле не оправдали ожиданий в своих дебютных кампаниях за «ПСЖ» и перенесли свою посредственную форму и на международную арену. Если Дешам хочет убрать Мбаппе с линии огня, то это должен сделать другой его бывший партнер по «ПСЖ»: чрезвычайно талантливый Брадли Баркола.

    Брадли Баркола

    21-летний игрок стартовал слева в матче против Польши на групповом этапе, когда Мбаппе был переведен на позицию центрфорварда, и наблюдать за ним было одно удовольствие. Все хорошее во Франции проистекало из его креативности и бесстрашия в обращении с мячом, что чаще всего сочеталось с правильным финальным пасом, и «Ле Блю» ушли бы с поля с победой, если бы Мбаппе меньше транжирил моменты.

    Дешам слишком поторопился с заменой Баркола на исходе часа, но он произвел впечатление, а также впечатлил, выйдя вместо Мбаппе в дополнительное время против Португалии. Франция увидела, что их самое мощное оружие притупилось, но Баркола — следующий лучший игрок, и легко представить, как он вьет веревки из 39-летнего Хесуса Наваса, если получит место в составе на встречу с Испанией.

    Баланс отсутствует

    Следует также отметить, что бессвязные выступления сборной Франции на Евро-2024 связаны не только с Мбаппе. Дешам с первых же минут не смог добиться правильного баланса в полузащите, выбрав неработающий ромб в матче с Австрией и Нидерландами, а затем переключился на схему 4-3-3, в которой звезда «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн выглядел тенью самого себя.

    Гризманн, по понятным причинам, изо всех сил пытался проявить себя на незнакомой позиции на правом фланге в матче с Бельгией, но даже после того, как он вернулся на позицию «десятки» в четвертьфинале, он все еще не мог дирижировать игрой команды, как он это часто делал в прошлом. 33-летний футболист, похоже, утратил свою креативную остроту, и в результате Франция не может преодолеть низкий блок соперников, о чем свидетельствует тот факт, что они еще не забили с игры в Германии, не считая автоголов.

    Антуан Гризманн

    Это в некоторой степени объясняет, почему Мбаппе был менее эффективен, помимо его физического состояния. Новичок «Реала» не тратит столько энергии, потому что он не доверяет своей группе поддержки, в который больше не входит Поль Погба, поскольку плеймейкер «Ювентуса» в настоящее время отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.

    «Почему я больше не делаю забеганий? Это зависит от команды», — признался Мбаппе перед матчем с Португалией. «Например, когда у нас был Погба, я мог просто вслепую бежать, и он меня находил пасом. Теперь мне нужно адаптироваться к другой ситуации».

    «Хочет снова сотворить историю»

    Единственная причина, по которой сборная Франции попала в четверку финалистов очередного крупного турнира, — это ее почти непробиваемая защита. Уильям Салиба, несомненно, был их самым выдающимся игроком, а вратарь «Милана» Майк Меньян был воплощением хладнокровия и надежности в рамке.

    Скорее всего, Дешам продолжит делать ставку на Мбаппе, и в этом случае Франция все еще может пробиться к титулу. Они находятся на пороге своего третьего финала крупного турнира из четырех последних, что дает им преимущество над Испанией в опыте, и это может стать решающим фактором.

    Килиан Мбаппе

    Критика, направленная на Мбаппе на протяжении всего турнира не понравилась Дешаму. На выходных он сказал Telefoot: «Разве вы не думаете, что он уже вошел в историю тем, что сделал до сих пор? Он хочет снова сотворить ее. Даже если он не готов на 100%, его присутствие все равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это».

    Мбаппе также пользуется большим уважением, чем кто-либо другой в раздевалке, а Коло Муани утверждает, что «он рожден для того, чтобы вести команду вперед». Франция построена вокруг Мбаппе, и Дешам, вероятно, не рискнет нарушить эту гармонию на «Альянц Арене».

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    • Но его включение в стартовый состав гарантирует болельщикам еще один долгий вечер. Бывший нападающий Премьер-лиги Крис Саттон охарактеризовал игру «Ле Блю» как «средний уровень» в матче с Португалией, прежде чем добавить в интервью BBC Sport: «Если бы они играли в саду за домом, я бы задернул шторы».

    Если сборная Франции выполнит свою работу, это не будет иметь значения. Но если Испания забьет быстрый гол и почувствует запах крови, Дешам вполне может пожалеть, что выбрал затупившийся инструмент на острие атаки.

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