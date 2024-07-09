Мбаппе тормозит Францию. Не пора ли Дешаму посадить звездного форварда в запас?

Килиан Мбаппе — самый важный игрок сборной Франции. Он забил 48 голов в 83 матчах за свою сборную, 13 из которых — на крупных турнирах. В глазах многих людей он сейчас лучший игрок в мире.

К 25 годам он добился большего, чем большинство ведущих игроков за всю свою карьеру. Лучшее, возможно, еще впереди: Мбаппе готов завершить свой долгожданный переход в стан 15-кратных чемпионов Европы мадридского «Реала» после Евро-2024.

Но тот Мбаппе, который вдохновил Францию ​​на победу на чемпионате мира 2018 года в России и четыре года спустя сделал хет-трик в финале против Аргентины в Катаре, этим летом не приехал в Германию. Хотя Франции удалось выйти еще в один полуфинал, Мбаппе забил гол только один раз, и его вклад в общую игру практически нулевой. Это ставит Дидье Дешама перед серьезной дилеммой относительно выбора состава на пути к самому сложному на данный момент тесту «Ле Блю» на Евро.

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Когда Мбаппе работает на полную мощность, он является величайшим игроком для больших матчей, что еще раз подчеркивает его статистика, включающая в себя 20 голов в плей-офф Лиги чемпионов, забитых в футболке «Пари Сен-Жермен». Проблема в том, что на этом турнире он даже близко не показал себя на 100 процентов. Испания, конечно, не будет опасаться такой версии Мбаппе, а у Франции, возможно, будет больше шансов огорчить блестящую команду Луиса де ла Фуэнте, если он окажется среди запасных во вторник.

Жестокое начало

Справедливости ради стоит отметить, что его кампания на Евро-2024 могла бы сложиться иначе, если бы ему не был нанесен такой жестокий удар в первом же групповом матче Франции против Австрии. Он получил удар плечом в лицо во время верховой борьбы с австрийским защитником Кевином Дансо на последних минутах, и верхняя часть его белой футболки сборной Франции быстро покраснела, когда из его носа хлынула кровь.

Мбаппе был доставлен в больницу после матча, выигранного Францией со счетом 1:0, и он получил подтверждение, что у него сломан нос. Затем были подняты вопросы о том, будет ли турнир для него досрочно завершен, но Дешам отмел их, заявив, что его капитану не потребуется немедленная операция, и ему разрешили продолжить игру в специальной маске.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Франция вымучала ничью 0:0 с Нидерландами без Мбаппе, но он вернулся в своей новой экипировке к матчу против Польши и открыл свой голевой счет с пенальти. Однако он также был виновен в том, что упустил ряд хороших моментов с игры, поскольку основная проблема с маской быстро стала очевидной.

«В ней действительно сложно играть, потому что она ограничивает ваше зрение и лицо под ней скапливается пот», — сказал Мбаппе после ничьей 1:1, которая вывела Францию ​​в 1/8 финала. «Изначально я чувствовал, что нахожусь в 3D и меня пригласили на Евро в качестве VIP-гостя. Я мог видеть людей, но чувствовал, что играю как будто не я. Это очень раздражает».

«Больше не мог играть»

Франция обыграла Бельгию в 1/8 финала, несмотря на еще одно очень неудовлетворительное выступление и крайне беспорядочные и неточные удары Мбаппе. Своим динамичным дриблингом он действительно дал столь необходимую искру в атаке, но все же не был в своем обычном состоянии, и «Ле Блё» не пришлось делать ничего особенного, чтобы одолеть ужасную бельгийскую команду Доминика Тедеско.

Тем не менее, самое тревожное выступление Мбаппе на данный момент произошло в следующем раунде против Португалии, поскольку пятый — и потенциально последний — поединок между ним и Криштиану Роналду закончился вялым провалом. Поскольку на 120-й минуте две команды не поразили ворота друг друга, потребовались пенальти, чтобы решить, кто выйдет в полуфинал, и Франция сохранила самообладание, выиграв серию со счетом 5–3.

При обычных обстоятельствах пятый пенальти, вероятно, достался бы Мбаппе, но Дешам принял неожиданное решение заменить своего звездного форварда в дополнительное время. Однако это не был тактический ход, как позже признался Мбаппе: «Я сказал ему, что больше не могу, что я слишком устал».

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Просьба о замене в такой решающий момент многое говорит о нынешнем физическом и ментальном состоянии Мбаппе. Издание L'Equipe хорошо известно своими жесткими рейтингами игроков, но 2/10, которые они поставили Мбаппе в этом случае, оказались совершенно оправданными. «Хотя он должен был придать игре скорость, он ее замедлил», — констатирует французское издание.

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Мбаппе почти не заходил в штрафную площадь Португалии, избегал поединков один на один, и его передачи были ужасными, как и его общий язык тела. Бывший игрок «ПСЖ» в данный момент не наслаждается футболом, и это должно было стать причиной бессонных ночей Дешама перед полуфиналом против гораздо более опасного соперника.

Мбаппе явно не в форме

В защиту Мбаппе можно сказать, что его могли заменить гораздо раньше. Вторая половина матча с Португалией была приостановлена ​​на длительный период, поскольку Мбаппе потребовалось помощь врачей после мощного удара по маске головой Бернарду Силвы.

Капитан «Синих» явно был в агонии из-за боли, и вызывало уважение, что он смог справиться с этим. Но есть множество элитных игроков, которые продолжают выступать на высоком уровне, несмотря на дискомфорт от маски. Проблемы Мбаппе на самом деле связаны с тем, что он явно не в лучшей форме.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Я не думаю, что мои ноги сейчас полностью готовы. Думаю, мне нужна хорошая предсезонная подготовка», — сказал Мбаппе на прошлой неделе. «Чтобы быть на 100 процентов и достаточно быстрым, мне нужна хорошая физическая подготовка, и я уверен, что после предсезонной подготовки в моем новом клубе все станет лучше».

Должен ли Дешам по прежнему полагаться на игрока, который чувствует, что находится не в оптимальной форме? Также похоже, что его голова уже на «Сантьяго Бернабеу», и что он просто занимается делами своей сборной из-за своих обязанностей капитана.

Из-за травмы колена Мбаппе не смог выйти на финальную разминку сборной Франции против Канады, а также у него были проблемы со спиной перед первым матчем в Германии. Люди также, похоже, забыли, что последние недели Мбаппе в «ПСЖ» тоже были омрачены травмой, а это означает, что у него не было возможности набрать хоть какой-то игровой ритм. Проще говоря: Франция не может ожидать, что Мбаппе изменит ситуацию в его нынешнем состоянии.

Выпускайте Баркола

У Дешама действительно есть много вариантов, когда дело доходит до потенциальной замены Мбаппе. Кингсли Коман, Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле по своей позиции являются правыми вингерами, но при необходимости могут заменить его на левом фланге.

Однако во всех трех есть элемент риска. Коман отлично послужил Дешаму, но пропустил большую часть сезона 2023/24 в мюнхенской «Баварии» из-за травмы и ненадолго покинул сборную Франции из-за рождения четвертого ребенка после победы над Бельгией в 1/8 финала.

Тем временем Коло Муани и Дембеле не оправдали ожиданий в своих дебютных кампаниях за «ПСЖ» и перенесли свою посредственную форму и на международную арену. Если Дешам хочет убрать Мбаппе с линии огня, то это должен сделать другой его бывший партнер по «ПСЖ»: чрезвычайно талантливый Брадли Баркола.

Брадли Баркола globallookpress.com

21-летний игрок стартовал слева в матче против Польши на групповом этапе, когда Мбаппе был переведен на позицию центрфорварда, и наблюдать за ним было одно удовольствие. Все хорошее во Франции проистекало из его креативности и бесстрашия в обращении с мячом, что чаще всего сочеталось с правильным финальным пасом, и «Ле Блю» ушли бы с поля с победой, если бы Мбаппе меньше транжирил моменты.

Дешам слишком поторопился с заменой Баркола на исходе часа, но он произвел впечатление, а также впечатлил, выйдя вместо Мбаппе в дополнительное время против Португалии. Франция увидела, что их самое мощное оружие притупилось, но Баркола — следующий лучший игрок, и легко представить, как он вьет веревки из 39-летнего Хесуса Наваса, если получит место в составе на встречу с Испанией.

Баланс отсутствует

Следует также отметить, что бессвязные выступления сборной Франции на Евро-2024 связаны не только с Мбаппе. Дешам с первых же минут не смог добиться правильного баланса в полузащите, выбрав неработающий ромб в матче с Австрией и Нидерландами, а затем переключился на схему 4-3-3, в которой звезда «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн выглядел тенью самого себя.

Гризманн, по понятным причинам, изо всех сил пытался проявить себя на незнакомой позиции на правом фланге в матче с Бельгией, но даже после того, как он вернулся на позицию «десятки» в четвертьфинале, он все еще не мог дирижировать игрой команды, как он это часто делал в прошлом. 33-летний футболист, похоже, утратил свою креативную остроту, и в результате Франция не может преодолеть низкий блок соперников, о чем свидетельствует тот факт, что они еще не забили с игры в Германии, не считая автоголов.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Это в некоторой степени объясняет, почему Мбаппе был менее эффективен, помимо его физического состояния. Новичок «Реала» не тратит столько энергии, потому что он не доверяет своей группе поддержки, в который больше не входит Поль Погба, поскольку плеймейкер «Ювентуса» в настоящее время отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Почему я больше не делаю забеганий? Это зависит от команды», — признался Мбаппе перед матчем с Португалией. «Например, когда у нас был Погба, я мог просто вслепую бежать, и он меня находил пасом. Теперь мне нужно адаптироваться к другой ситуации».

«Хочет снова сотворить историю»

Единственная причина, по которой сборная Франции попала в четверку финалистов очередного крупного турнира, — это ее почти непробиваемая защита. Уильям Салиба, несомненно, был их самым выдающимся игроком, а вратарь «Милана» Майк Меньян был воплощением хладнокровия и надежности в рамке.

Скорее всего, Дешам продолжит делать ставку на Мбаппе, и в этом случае Франция все еще может пробиться к титулу. Они находятся на пороге своего третьего финала крупного турнира из четырех последних, что дает им преимущество над Испанией в опыте, и это может стать решающим фактором.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Критика, направленная на Мбаппе на протяжении всего турнира не понравилась Дешаму. На выходных он сказал Telefoot: «Разве вы не думаете, что он уже вошел в историю тем, что сделал до сих пор? Он хочет снова сотворить ее. Даже если он не готов на 100%, его присутствие все равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это».

Мбаппе также пользуется большим уважением, чем кто-либо другой в раздевалке, а Коло Муани утверждает, что «он рожден для того, чтобы вести команду вперед». Франция построена вокруг Мбаппе, и Дешам, вероятно, не рискнет нарушить эту гармонию на «Альянц Арене».

Но его включение в стартовый состав гарантирует болельщикам еще один долгий вечер. Бывший нападающий Премьер-лиги Крис Саттон охарактеризовал игру «Ле Блю» как «средний уровень» в матче с Португалией, прежде чем добавить в интервью BBC Sport: «Если бы они играли в саду за домом, я бы задернул шторы».

Если сборная Франции выполнит свою работу, это не будет иметь значения. Но если Испания забьет быстрый гол и почувствует запах крови, Дешам вполне может пожалеть, что выбрал затупившийся инструмент на острие атаки.