ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальОт Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024 Нико Уильямс (сборная Испании, в центре)Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров Джейк ГенцелТоп-10 лучших сделок на рынке свободных агентов НХЛ на текущий момент
  • 22:02
    • Стала известна символическая сборная Кубка Америки-2024 по версии WhoScored
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Шанхай Шеньхуа» в 1/4 Кубка Китая?

    «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз (к. 2.10) на чемпионат Китая

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Шанхай Шэньхуа
    Прогноз и ставки на «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий
    17 июля в 5-м раунде Кубка Китая по футболу сыграют «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Кубок 17 Июля 2024 года

    Shenzhen Peng City

  • Китай. Кубок
    •  Shenzhen Peng City 15:00 Шанхай Шэньхуа

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •

    «Шэньчжэнь Пэн Сити»

    Турнирное положение: «Шэньчжэнь Пэн Сити» уже прошел одну стадию Кубка Китая, обыграв в 4-м раунде «Циндао Ред Лайонс».

    Команда находится в нижней половине турнирной таблицы китайской Суперлиги, где занимает 12-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Хэнань» (0:0).

    Эта мировая оформила ничейную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые также пришлись на Суперлигу, «Шэньчжэнь Пэн Сити» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому сопернику будет сложно даже сыграть вничью, не говоря уже о победе.

    Эду Гарсия — лучший бомбардиры команды в лиге с шестью голами.

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» уже прошел одну стадию Кубка Китая, обыграв в 4-м раунде «Фошань Наньши».

    Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. В ее активе 44 забитых мячей, в пассиве — восемь пропущенных.

  • Трансферный дайджест. 2-8 июля
  • Зиркзее переберется в Англию, Хуммельс — в Италию, борьба за Кьезу, Кепа может оказаться в Саудовской Аравии
  • 08/07/2024

    • Последние матчи: подопечные Леонида Слуцкого в прошлом туре на своем поле взяли три очка. Им удалось обыграть «Чанчунь Ятай» (3:2).

    Этот успех продлил победную серию коллектива до пяти поединков, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в 21 последнем матче в разных турнирах «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 17 победах и четырех ничьих.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, который является безоговорочным фаворитом данного противостояния.

    Кефас Малеле — лучший бомбардиры команды в лиге с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Шэньчжэнь Пэн Сити» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из восьми последних матчей «Шэньчжэнь Пэн Сити» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти последних матчах «Шанхай Шеньхуай» выиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Шэньчжэнь Пэн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.55, победа «Шанхай Шеньхуай» — в 2.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.10.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

    В шести из 10 последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Шэньчжэнь Пэн Сити».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Лис — Подороска
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шнайдер — Столлар
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алис — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Надаль — Борг
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кепфер — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зверев — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дардери — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марожан — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Качин — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карбальес- Баэна — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Корпач — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штрикер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Шанхай Шеньхуа» в 1/4 Кубка Китая?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры