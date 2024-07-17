17 июля в 5-м раунде Кубка Китая по футболу сыграют «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шэньчжэнь Пэн Сити»

Турнирное положение: «Шэньчжэнь Пэн Сити» уже прошел одну стадию Кубка Китая, обыграв в 4-м раунде «Циндао Ред Лайонс».

Команда находится в нижней половине турнирной таблицы китайской Суперлиги, где занимает 12-ю позицию с отрывом в два очка от зоны вылета.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. На своем поле он поделил очки с «Хэнань» (0:0).

Эта мировая оформила ничейную серию коллектива в два поединка, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые также пришлись на Суперлигу, «Шэньчжэнь Пэн Сити» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому сопернику будет сложно даже сыграть вничью, не говоря уже о победе.

Эду Гарсия — лучший бомбардиры команды в лиге с шестью голами.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» уже прошел одну стадию Кубка Китая, обыграв в 4-м раунде «Фошань Наньши».

Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги. В ее активе 44 забитых мячей, в пассиве — восемь пропущенных.

Последние матчи: подопечные Леонида Слуцкого в прошлом туре на своем поле взяли три очка. Им удалось обыграть «Чанчунь Ятай» (3:2).

Этот успех продлил победную серию коллектива до пяти поединков, которые пришлись на высший дивизион чемпионата Китая и кубок страны.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в 21 последнем матче в разных турнирах «Шанхай Шеньхуа» ни разу не проиграл при 17 победах и четырех ничьих.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, который является безоговорочным фаворитом данного противостояния.

Кефас Малеле — лучший бомбардиры команды в лиге с 12 голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Шэньчжэнь Пэн Сити» забивали меньше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Шэньчжэнь Пэн Сити» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Шанхай Шеньхуай» выиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Шэньчжэнь Пэн Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.55, победа «Шанхай Шеньхуай» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.10.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних домашних поединков.

В шести из 10 последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Шэньчжэнь Пэн Сити».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25