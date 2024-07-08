Трансферный дайджест. 2 — 8 июля

Джошуа Зиркзее

«Болонья», нападающий, 23 года

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее близок к смене клубной прописки и тому, чтобы перебраться в Англию.

По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» достиг соглашение с нападающим сборной Нидерландов. Англичане должны выкупить контракта 23-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Ранее была информация, что в услугах Зиркзее также были заинтересованы «Милан» и «Ювентус», но «Манчестер Юнайтед» выиграл борьбу за футболиста.

Джошуа Зиркзее globallookpress.com

В минувшем сезоне Зиркзее провел за «Болонью» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Наш прогноз: Зиркзее перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Федерико Кьеза

«Ювентус», полузащитник, 26 лет

Хавбек «Ювентуса» Федерико Кьеза с высокой долей вероятности сменит клубную прописку этим летом.

По информации Calciomercato, 26-летний уроженец Генуи может покинуть коллектив во время летнего трансферного окна.

Сообщается, что туринцы намерены продать полузащитника для того, чтобы подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Ранее была информация, что «Бавария», «Наполи» и «Рома» были бы не против видеть футболиста в своих рядах.

Федерико Кьеза globallookpress.com

В минувшем сезоне Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

Наш прогноз: Кьеза покинет «Ювентус».

Кепа Аррисабалага

«Челси», вратарь, 29 лет

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, который в минувшем сезоне защищал цвета мадридского «Реала», скорее всего, не останется в лондонском клубе.

По информации Marca, к 29-летнему голкиперу есть интерес из Саудовской Аравии. Стража ворот хочет подписать «Аль-Иттихад».

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

Сообщается, что команда, за которую выступают Нголо Канте и Карим Бензема, хотят усилить вратарскую позицию и именно Кепа является главным кандидатом на этот пост.

В «Челси», как и в «Реале» Аррисабалага уже не нужен.

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В прошлом сезоне вратарь сыграл 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустил 18 голов и 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Наш прогноз: Кепа точно будет в новой команде.

Ансу Фати

«Барселона», нападающий, 21 год

Форвард «Барселоны» Ансу Фати, арендованный «Брайтоном», может снова сменить клубную прописку.

По информации Marca, 21-летнего нападающего хотят видеть в «Фенербахче». В игроке заинтересован лично наставник команды Жозе Моуринью.

Сообщается, что «Барселона» не против продать нападающего, а вот «Фенербахче» готов взять футболиста в аренду.

Ранее была информация, что Фати может отправиться в «Атлетико» в обмен на Жоау Феликса.

Ансу Фати globallookpress.com

В тоже время, в «Брайтоне» приняли окончательное решение не продлевать аренду и не выкупать контракт Фати.

Ансу провел в прошлом сезоне за «Брайтон» 27 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Ансу Фати точно не будет выступать в «Барселоне».

Паскаль Гросс

«Брайтон», полузащитник, 33 года

Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, судя по всему, этим летом вернется на родину.

33-летний немецкий футболист должен стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Sport Germany. Стороны уже полностью согласовали трансфер уроженца Мангейма.

Паскаль Гросс globallookpress.com

Сообщается, что дортмундцы заплатят за хавбека от 7 до 10 миллионов евро.

Прогнозы и ставки на футбол

В минувшем сезоне Гросс провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал 13 результативных передач.

Наш прогноз: Гросс перейдет в «Боруссию».

Матс Хуммельс

свободный агент, защитник, 35 лет

Немецкий защитник Матс Хуммельс продолжает поиски нового места работы после ухода из дортмундской «Боруссии».

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах футболиста заинтересована «Болонья», которая ищет замену Рикардо Калафьори.

Матс Хуммельс globallookpress.com

В ближайшее время «Болонья» может начать переговоры по поводу трансфера 35-летнего футболист.

Ранее была информация, что Хуммельсом также интересовались «Милан» и «Рома».

В прошедшем сезоне Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию», где провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Хуммельс продолжит карьеру в Серии А.

Филипе Коутинью

«Астон Вилла», полузащитник, 32 года

Полузащитник «Астон Виллы» Филипе Коутинью, который минувший сезон провел в катарском «Аль-Духаиле», вновь сменит команду.

Филипе Коутинью globallookpress.com

По информации Birmingham Live, 32-летний бразилец должен расторгнуть трудовой договор с бирмингемским коллективом.

Хавбек с большой долей вероятности будет выступать на родине за «Васко да Гаму», воспитанником которой является.

В прошлом сезоне Коутинью принял участие в 22 матчах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Наш прогноз: Коутинью перейдет в «Васко да Гаму».