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    Трансферный дайджест. 2 — 8 июля

    Зиркзее переберется в Англию, Хуммельс — в Италию, борьба за Кьезу, Кепа может оказаться в Саудовской Аравии

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джошуа Зиркзее

    «Болонья», нападающий, 23 года

    Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее близок к смене клубной прописки и тому, чтобы перебраться в Англию.

    По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» достиг соглашение с нападающим сборной Нидерландов. Англичане должны выкупить контракта 23-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

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    • Ранее была информация, что в услугах Зиркзее также были заинтересованы «Милан» и «Ювентус», но «Манчестер Юнайтед» выиграл борьбу за футболиста.

    Джошуа Зиркзее
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Зиркзее провел за «Болонью» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

    Наш прогноз: Зиркзее перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    Федерико Кьеза

    «Ювентус», полузащитник, 26 лет

    Хавбек «Ювентуса» Федерико Кьеза с высокой долей вероятности сменит клубную прописку этим летом.

    По информации Calciomercato, 26-летний уроженец Генуи может покинуть коллектив во время летнего трансферного окна.

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    • Сообщается, что туринцы намерены продать полузащитника для того, чтобы подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

    Ранее была информация, что «Бавария», «Наполи» и «Рома» были бы не против видеть футболиста в своих рядах.

    Федерико Кьеза
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

    Наш прогноз: Кьеза покинет «Ювентус».

    Кепа Аррисабалага

    «Челси», вратарь, 29 лет

    Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, который в минувшем сезоне защищал цвета мадридского «Реала», скорее всего, не останется в лондонском клубе.

    По информации Marca, к 29-летнему голкиперу есть интерес из Саудовской Аравии. Стража ворот хочет подписать «Аль-Иттихад».

    Кепа Аррисабалага
    globallookpress.com

    Сообщается, что команда, за которую выступают Нголо Канте и Карим Бензема, хотят усилить вратарскую позицию и именно Кепа является главным кандидатом на этот пост.

    В «Челси», как и в «Реале» Аррисабалага уже не нужен.

    Все футбольные трансферы

    В прошлом сезоне вратарь сыграл 20 матчей за «Реал» во всех турнирах, пропустил 18 голов и 9 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Наш прогноз: Кепа точно будет в новой команде.

    Ансу Фати

    «Барселона», нападающий, 21 год

    Форвард «Барселоны» Ансу Фати, арендованный «Брайтоном», может снова сменить клубную прописку.

    По информации Marca, 21-летнего нападающего хотят видеть в «Фенербахче». В игроке заинтересован лично наставник команды Жозе Моуринью.

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    • Сообщается, что «Барселона» не против продать нападающего, а вот «Фенербахче» готов взять футболиста в аренду.

    Ранее была информация, что Фати может отправиться в «Атлетико» в обмен на Жоау Феликса.

    Ансу Фати
    globallookpress.com

    В тоже время, в «Брайтоне» приняли окончательное решение не продлевать аренду и не выкупать контракт Фати.

    Ансу провел в прошлом сезоне за «Брайтон» 27 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

    Наш прогноз: Ансу Фати точно не будет выступать в «Барселоне».

    Паскаль Гросс

    «Брайтон», полузащитник, 33 года

    Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, судя по всему, этим летом вернется на родину.

    33-летний немецкий футболист должен стать игроком дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Sport Germany. Стороны уже полностью согласовали трансфер уроженца Мангейма.

    Паскаль Гросс
    globallookpress.com

    Сообщается, что дортмундцы заплатят за хавбека от 7 до 10 миллионов евро.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В минувшем сезоне Гросс провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал 13 результативных передач.

    Наш прогноз: Гросс перейдет в «Боруссию».

    Матс Хуммельс

    свободный агент, защитник, 35 лет

    Немецкий защитник Матс Хуммельс продолжает поиски нового места работы после ухода из дортмундской «Боруссии».

    По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах футболиста заинтересована «Болонья», которая ищет замену Рикардо Калафьори.

    Матс Хуммельс
    globallookpress.com

    В ближайшее время «Болонья» может начать переговоры по поводу трансфера 35-летнего футболист.

    Ранее была информация, что Хуммельсом также интересовались «Милан» и «Рома».

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    • В прошедшем сезоне Хуммельс выступал за дортмундскую «Боруссию», где провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Хуммельс продолжит карьеру в Серии А.

    Филипе Коутинью

    «Астон Вилла», полузащитник, 32 года

    Полузащитник «Астон Виллы» Филипе Коутинью, который минувший сезон провел в катарском «Аль-Духаиле», вновь сменит команду.

    Филипе Коутинью
    globallookpress.com

    По информации Birmingham Live, 32-летний бразилец должен расторгнуть трудовой договор с бирмингемским коллективом.

    Хавбек с большой долей вероятности будет выступать на родине за «Васко да Гаму», воспитанником которой является.

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    В прошлом сезоне Коутинью принял участие в 22 матчах, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

    Наш прогноз: Коутинью перейдет в «Васко да Гаму».

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