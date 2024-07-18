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    «Эльфсборг» и второй раз победит «Пафос»?!

    «Пафос» — «Эльфсборг». Прогноз (к. 2.50) на Лигу Европы

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    «Эльфсборг»
    В ответном матче квалификации Лиги Европы «Пафос» на своем поле примет «Эльфсборг». Встреча пройдет 18 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Пафос

  • Пафос
    •  Пафос 19:00 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
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    «Пафос»

    Положение команды: команда из одноименного города в минувшем сезоне чемпионата Кипра звезд с неба не хватало.

    Коллектив из Пафоса в 36 матчах набрал 62 очка и финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.

    Пафос — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

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    Зато «Пафос» смог выиграть Кубок Кипра, в финале разгромив «Омонию» (3:0), и получил право участвовать в квалификации Лиги Европы.

    Последние матчи: в первом, гостевом матче квалификации киприоты без шансов уступили сопернику со счетом 0:3 и теперь имеют крайне мало шансов на продолжение борьбы в турнире.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    В рамках подготовки к этим матчам подопечные Хуана Карлоса Карседо провели ряд спаррингов. Они победили «Университатю Крайову» (2:1), «Илирию» (5:0) и «Легию» (1:0), а также сыграли вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

    Не сыграют: не сможет выйти на поле в этой игре удаленный в первом матче аргентинец Матиас Герман Меллусо.

    Состояние команды: судя по всему, «Пафос» не смог подойти к матчам во всеоружии, поскольку без шансов уступил в первой игре.

    Чемпионат же на Кипре стартует в конце августа, но «бело-голубым» 17 августа предстоит провести встречу с АПОЭЛом в рамках Суперкубка страны.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: команда из Буроса продолжает борьбу в чемпионате страны, где пройдена ровно половина дистанции.

    «Желтые» в настоящий момент имеют в своем активе 22 очка и располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Мальме» составляет уже 13 баллов.

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    • «Элегантные» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 23 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: на выходных «Эльфсборг» провел очередной матч чемпионата страны и на выезде победил «Хеккен» со счетом 5:3.

    До этого же подопечные Оскара Хильемарка разобрались дома с «Пафосом» (3:0) и практически обеспечили себе выход в следующую стадию квалификации Лиги Европы.

    Перед этим же команда разгромила «Броммапойкарну» (3:0) в рамках шведского чемпионата.

    Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные в команде отсутствуют.

    Состояние команды: нынче у «Эльфсборга» борьба в чемпионате в самом разгаре, а команда в последнее время набрала приличный ход.

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    В Лиге Европы команде еще предстоит длинный путь к групповому этапу. Известно только, что в следующем круге победитель этой пары сыграет против сильнейшего в паре «Шериф» (Молдова) — «Зира» (Азербайджан).

    Статистика для ставок

    • «Эльфсборг» выиграл три последних матча во всех турнирах

    • «Пафос» проиграл только 1 игру из последних 10, включая товарищеские матчи

    • «Эльфсборг» забивал минимум три мяча в каждом из последних трех матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.80, а победа «Пафоса» — в 2.55.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.17.

    Прогноз: «Эльфсборг» уже доказал, что сильнее соперника и находится в потрясающей форме, поэтому вполне может добыть победу и в этой игре.

    Ставка: победа «Эльфсборга» за 2.50.

    Прогноз: «Эльфсборг» играет в последнее время очень результативно, а «Пафос» дома тоже может забить, поэтому поставим, что в этой игре будет минимум три гола.

    Ставка: тотал меньше 3 за 2.10.

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