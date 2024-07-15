Трансферный дайджест. 9-15 июля

Альваро Мората

«Атлетико», нападающий, 31 год

Итальянский «Милан» спешит подписать капитана сборной Испании Альваро Морату и готов оформить трансфер на этой неделе.

«Россонери» готовы заплатить за 31-летнего нападающего мадридского «Атлетико» 15 млн евро, а ему самому предложить оклад в размере 5 млн евро за сезон и контракт на четыре сезона.

По данным As, сделка между клубами может быть закрыта уже во вторник, 16 июля.

Если у «Милана» не получится вариант с Моратой, то он готов переключиться на англичанина Тэмми Абрахама, с которым согласна расстаться «Рома» за 20 млн евро и забрать Луку Йовича в придачу.

Альваро Мората globallookpress.com

В прошлом сезоне Мората провел за «Атлетико» во всех турнирах 48 матчей, забил 21 мяч, сделал 5 голевых передач. На Евро-2024 31-летний форвард вышел в 6 играх, забил один мяч и сделал один ассист.

Наш прогноз: Мората усилит ряды «Милана».

Жан-Клер Тодибо

«Ювентус», защитник, 24 года

Туринский «Ювентус» намерен усилить центр обороны качественным футболистом и после срыва перехода Рикардо Калафьори обратил взор на других кандидатов.

Одним из таких является защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, сообщает La Gazzetta dello Sport. «Старая синьора» уже договорилась с 24-летним футболистам по условиям личного контракта, и теперь ей осталось ударить по рукам с клубом с Лазурного берега.

Сумма сделки пока не разглашается, но известно, что «Ювентус» готов включить туда защитника второй команды Тарика Мухаремовича.

Ранее интерес к Тодибо проявлял «Манчестер Юнайтед», но стороны не сумели договориться друг с другом.

Жан-Клер Тодибо globallookpress.com

В прошлом сезоне за «Ниццу» французский защитник провел 30 матчей в Лиге 1 и отдал две голевые передачи. Также он выступал за «Тулузу», «Барселону» и «Шальке-04». На интернет-портале Transfermarkt Тодибо оценивается в 35 млн евро.

Наш прогноз: Тодибо станет игроком «Ювентуса».

Страхиня Павлович

«РБ Зальцбург», защитник, 23 года

Итальянский «Милан» ищет талантливого футболиста в центр защиты, который в перспективе готов стать столпом оборонительной линии.

Одним из кандидатов на эту роль руководство «россонери» выбрало 23-летнего серба Страхиню Павловича, выступающего за австрийский «РБ Зальцбург».

«Милан» предлагает игроку соглашение сроком на пять лет с зарплатой в 1,8 млн евро, а сумма трансфера оценивается в 25-30 млн евро, сообщает инсайдер Николо Скира.

В минувшем сезоне за «РБ Зальцбург» в чемпионате Австрии Павлович сыграл 26 матчей, забил 3 мяча. За команду он выступает с 2022 года.

Страхиня Павлович globallookpress.com

Ранее серб играл за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге» и «Базель». На Transfermarkt цена Павловича составляет 25 млн евро.

Наш прогноз: Павлович перейдет в «Милан».

Дани Ольмо

«РБ Лейпциг», полузащитник, 26 лет

Яркая игра Дани Ольмо на чемпионате Европы привлекла внимание многие европейских топ-клубов.

Особенно пристальный интерес к полузащитнику сборной Испании и «РБ Лейпциг» предъявляет «Манчестер Сити», готовый заплатить за игрока 60 млн евро, сообщает издание Sky.

Именно эта сумма прописана в сумме отступных у чемпиона Евро-2024 в качестве выкупа. Главный тренер «Ман Сити» Пеп давно следит за игрой Дани Ольмо и отлично знает его потенциал 26-летнего хавбека, который является воспитанником «Барселоны».

Прогнозы и ставки на футбол

Также на Дани Ольмо ранее претендовали «Челси» и «Барселона», но не смогли договориться о его трансфере. Шансы же «горожан» оцениваются гораздо выше, они готовы заплатить требуемую сумму, а Гвардиоле требуется игрок в центр поля на смену стареющему Де Брейне.

Дани Ольмо globallookpress.com

В прошлом сезоне Дани Ольмо сыграл за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге 21 матч, забил 4 мяча, сделал 5 ассистов.

Наш прогноз: Дани Ольмо усилит «Манчестер Сити».

Хулиан Альварес

«Манчестер Сити», нападающий, 24 года

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес не очень доволен своим положением в «Манчестер Сити» и желает чаще выходить на поле.

Нынешнее положение его не устраивает и как только он вернется с Кубка Америки-2024, то вместе со своим окружением обсудит будущее в стане «горожан».

Главным претендентом на трансфер аргентинского форварда является французский «ПСЖ», наставник которого Луис Энрике считает Альвареса идеальным кандидатом на усиление после ухода Киллиана Мбаппе.

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, чемпион Франции намерен выложить за 24-летнего нападающего сумму в 90 млн евро, но «Ман Сити» пока не готов отпускать Альвареса даже за такую серьезную сумму.

Хулиан Альварес globallookpress.com

В прошлом сезоне форвард сыграл 36 матчей в АПЛ, отметился 11 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

Наш прогноз: Альварес останется в «Манчестер Сити».

Антонио Рюдигер

«Реал», защитник, 31 год

Немецким защитником «Реала» Антонио Рюдигером интересуются несколько клубов саудовской Про-лиги.

По данным Sky Sport, речь идет о «Аль-Насре» и «Аль-Хиляле», которые предлагают ему баснословный контракт, после которого он станет наиболее высокооплачиваемым защитником мира.

Но даже несмотря на такое солидное предложение, 31-летний защитник намерен остаться в «Реале» и доиграть свой контракт до конца, действующий до 2026 года.

В прошлом сезоне Рюдигер в чемпионате Испании сыграл 33 матча, забил один мяч.

Антонио Рюдигер globallookpress.com

На Transfermarkt его оценивают в 25 млн. За «Реал» он играет с 2022 года, его прежним клубом был «Челси». Также Рюдигер выступал за «Рому» и «Штутгарт». В составе сборной Германии на Евро-2024 он был основным защитником.

Наш прогноз: Рюдигер останется в «Реале».

Виктор Цыганков

«Жирона», полузащитник, 26 лет

Яркое выступление в минувшем сезоне за испанскую «Жирону» автоматически привлекло внимание более именитых клубов к Виктору Цыганкову.

По данным испанского издания As, 26-летнего полузащитника готовы приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла».

В контракте украинского футболиста есть фиксированная сумма отступных в размере 30 млн евро, которая вполне устраивает оба английских клуба, и они готовы ее активировать.

При этом и Эрик тен Хаг и Унаи Эмери не против видеть в своих рядах Виктора Цыганкова, дав добро селекционной службе на его приобретение. Сама же «Жирона» хочет сохранить одного из своих лидеров перед дебютом в Лиге чемпионов и готова увеличить ему оклад. Прежняя версия контракта им была отклонена.

Виктор Цыганков globallookpress.com

Контракт Цыганкова с «Жироной» действует до 2027 года. В прошлом сезоне в испанской Примере он сыграл 30 матчей, отметился 8 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

Наш прогноз: Цыганков продолжит выступать в «Жироне».