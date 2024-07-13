«Шанс Англии в Кейне и игре в воздухе». Антонин Кински — о фаворите финала Евро и лучших вратарях турнира

Корреспондент Livesport.ru Михаил Пукшанский позвонил в Чехию, чтобы поговорить с одним из лучших голкиперов в истории РПЛ Антонином Кински. По полочкам разобрали предстоящий финал Евро-2024, обсудили лучших игроков турнира и его собственные ощущения в тени Петера Чеха, вспомнили о личном приглашении от Олега Романцева.

«Испания — безусловный фаворит финала»

— Испания, или Англия, если попросту?

— Естественно Испания, если отталкиваться от качества. Они играют в хороший, зрелищный футбол. Англия могла быть дома уже после матча со словаками в 1/8 финала. Но футбол знает много примеров, когда и лучшая команда проигрывает.

— А на чьей стороне ваши симпатии?

— На испанской. Надеюсь, все будет по заслугам.

— Вообще кто достоин известного по чемпионату СССР приза «Зрительских симпатий» на этом Евро?

— Опять-таки Испания. Это не случайно. Давно смотрел на Де ла Фуэнте. Начинал со сборной U-19, потом была U-21. С обеими командами сумел выиграть юношеский и молодежный чемпионаты Европы. Поэтому все логично, поступательно, уверенно. Мне кажется, это было бы прекрасным завершением его успехов, хотя вроде бы уже предложен контракт до 2028 года. Очень импонирует не только его игровой стиль, но и в высшей степени спокойная, вдумчивая манера общения.

— Ждать завтра закрытой игры, или при нынешних испанцах сие невозможно?

— С их стороны изначально — точно нет. И вряд ли Англия в состоянии заставить. Испания сумела за три минуты перевернуть игру с Францией, вскрыв их отлаженную оборону. Поэтому будут держаться своего плана.

Луис Де Ла Фуэнте globallookpress.com

— Стоит ли испанцам выпустить в оборону Дани Карвахаля и Робина Ле Нормана, которые из-за карточек пропускали матч с французами? Или довериться отлично их заменившим 38-летнему Хесусу Навасу и 34-летнему Начо?

— Стопроцентно изначальные игроки основного состава вернутся обратно. Тренер всегда возвращается к лучшему, что у тебя сработало не в одной игре, а на дистанции.

«Англия может иметь небольшое преимущество при пенальти»

— Англичане против голландцев сыграли убедительнее, чем в предыдущих встречах. Согласны?

— Да, безусловно, лучший матч с их стороны. Хотя, признаться, был удивлен, как они играли до того. И, по-моему, впервые за долгие годы смогли выиграть по пенальти. Хотя до этого, насколько помню, всегда проигрывали такие серии.

— Тем не менее, согласитесь, весь чемпионат англичанам сопутствовало безумное везение?

— Особенно со словаками, как я уже сказал. Менее безумное — в остальных играх. Только с Голландией сыграли на определенном уровне, хотя тоже все решили в самом конце.

— На финале испанских болельщиков будет в пять раз меньше, чем английских. Как вообще такое возможно, и способно ли существенно изменить расстановку сил на поле?

— Это настолько опытные в этом плане игроки, которые каждую неделю сталкиваются с такими ситуациями в своих национальных чемпионатах. Испанцев такой обстановкой уж точно не смутить. Можем говорить, что несправедливо, что жаль болельщиков «Красной Фурии», но на расклад сил это не повлияет.

— Если дело дойдет до послематчевых пенальти, англичане будут иметь некое преимущество, поскольку одну такую серию здесь уже выиграли?

— Как я читал, они к этому очень тщательно готовятся. Но в любом случае — «лотерея». При этом, нужно выдержать психологическую нагрузку, думать головой. Мне кажется, что минимальное преимуществе в этом компоненте у Англии может быть. Но Унай Симон — лучший вратарь.

Гарри Кейн и Гарет Саутгейт globallookpress.com

— В чем, или в ком шанс англичан, если без пенальти?

— В быстрой игре вперед. Может быть, будет преимущество в воздухе, со «стандартов». Испания с Францией как раз пропускала атаки с флангов и подачи. Поэтому, конечно, Кейн вновь может стать «палочкой-выручалочкой».

— Гаррет Саутгейт второй раз подряд меняет Гарри Кейна, когда еще ничего не решено. Не хватает его уже на 90 минут?

— Не могу комментировать, не знаю, что там внутри. Но все-таки это капитан. В прошлой игре забил пенальти, что тоже нелегко при 0:1. Не понаслышке знаю состояние игроков, которые подходят к 11-метровой отметки, без права на ошибку.

«Если вратари не ловят, дело в мяче»

— Почему так много голов с дальней дистанции на этом Евро при минимуме ошибок голкиперов?

— Может быть, все дело в мяче. Летит, виляет. Поэтому, к моему удивлению, очень мало ударов взятых намертво. Раньше старались, а сейчас на 80-90 процентов отбивают. Такую вот разницу заметил.

Прогнозы и ставки на финал Евро-2024

— Самый яркий на данный момент матч?

— Не знаю, какой назвать ярким, а наиболее интересным для меня был Австрия — Турция. Турки повели 2-0, австрийцы один гол отыграли, было множество моментов с обеих сторон. А в самом конце игры Гюнок вытащил «сумасшедший» мяч, и спас свою команду от дополнительного времени.

«Унай лучше Пикфорда»

— Лучшие, на ваш взгляд, игроки?

— В основном испанцы. Ямаль, конечно, супер. Потом Уильмс с другого края. Очень нравится, как спокойно забивает Ольмо, реализуя далеко не самые явные возможности. Фоден и Беллингем у англичан. От индивидуальных качеств полузащитников в финале будет зависеть многое.

Унаи Симон globallookpress.com

— А если говорить только о вратарях? Виталий Кафанов назвал Георгия Мамардашвили и уже упомянутого Мерта Гюнока.

— Стопроцентно соглашусь. Мамардашвили играл очень уверенно. Турок, как уже сказал, спас в конце игры с Австрией от стопроцентного гола. Против нашей сборной при 0:0 тоже решил эпизод, когда Юрасек вышел один на один. А стиль грузина похож на манеру испанца Уная Симона. Если вернусь к финальному матчу, Унай, наверное, лучше Пикфорда. Англичанин мне, честно, говоря, вообще не нравится. Здесь тоже вижу преимущество на испанской стороне.

— Даже несмотря на такую авантюрную, порой, игру Уная?

— Понятно, далеко выбегает из ворот. Но в этом и состоит философия испанцев. Да, была пара ошибок, но мне оправданный авантюризм по душе. И он не меняет своей манеры, всегда действует в одном и том же ключе.

«Чемпионат мира был интереснее»

— Как вам вообще этот чемпионат, в сравнении с предыдущими?

— От некоторых матчей я вообще уходил в перерыве. Просто было не интересно, слишком много тактики. Чемпионат мира в Катаре был интереснее, интенсивнее. Мне кажется, что зима — более подходящее время для больших турниров. У игроков тогда, очевидно, куда больше сил. Здесь же после тяжелейшего клубного сезона их просто неоткуда взять.

— Ровно 20 лет назад вы выиграли «бронзу» Евро-2004. Какие воспоминания о том турнире, пусть и со скамьи запасных?

— Это уже история. Не люблю возвращаться к тому, что было раньше. Когда человек выходит на поле, а не сидит на скамейке, это может быть совсем другое ощущение. Однако, не стану лукавить, что выбросил из головы тот турнир. Когда оказываешься на таких форумах в любом качестве, это на всю жизнь. Атмосфера, и все прочее…

— Вы попали под эпоху Петера Чеха. Какими были ощущение от роли вечного дублера?

— Я всегда с удовольствием откликался на вызовы в сборную. Понятно, Петер был «№1», и я это прекрасно осознавал. Но у нас сложился очень дружный коллектив. Поэтому возвращался в клуб на хороших эмоциях, с дополнительной уверенностью.

— В итоге за 5 лет в сборной вы провели только 5 матчей. Что это были за игры?

— Товарищеские. Дважды против Италии, потом Англия, Греция и Белоруссия.

Чехия — Португалия globallookpress.com

— Вы участвовали и в ЧМ-2006, когда Чехия, как и сейчас, не вышла из группы. Можно сравнить два этих фиаско?

— Тогда все ожидали, что после Евро в Португалии мы вновь выступим хорошо. Но проиграли Гане во втором туре, и «под заказ» победить Италию уже не смогли. Что касается схожести с нынешней ситуацией, да, она есть. Ребята на старте уступили Португалии, и тоже оказались в тяжелой психологической ситуации. Но сейчас у нас группа была объективно слабее той, одна из наиболее простых. Должны были выходить.

— Тогда вашей сборной руководил Карел Брюкнер. Если попросту сказать, сильнее нынешнего наставника Ивана Гашека?

— Очень трудно сравнивать, поскольку Гашека я не застал. Но тут он в первую очередь готовит сборную к следующему чемпионату мира, создает новую команду. Там будет «свежая кровь». Поэтому дает шанс молодым парням, дабы они получили столь бесценный опыт. Мы очень долго не были на чемпионате, и пробиться в Америку с Мексикой важнее всего.

«Все вспоминают, как мне забил спартаковский болельщик»

— Как часто в вашей вратарской карьере помогал «фарт»?

— Хороший голкипер должен иметь элемент везения. Если его не будет, он может быть и неплохим, но результата не добьется. Есть выражение: «Невезучий вратарь — нехороший вратарь».

— Подсказки на бутылках, насколько они помогают вратарям?

— Не могу сказать. В мое время не было бутылок, но у меня хорошо работала голова. Она, порой, выручала. Помнил, кто куда обычно бьет.

— Но был пенальти, при котором она вас не выручила. Это когда спартаковский болельщик выскочил на поле, и забил вам с 11-метровой отметки. Не хотели тогда его порвать на части?

— Это первое, что мне всегда напоминают. Но вы знаете, я всегда был спокоен, старался держать себя в руках, не растрачивать эмоции попусту. Даже к тому болельщику должен быть респект. Но тогда был хит Интернета. Так что хотя бы чем-то я запомнился.

Болельщик забивает пенальти

— В подмосковном «Сатурне» вы провели 7 лет, не завоевав ни одного трофея при качественном составе и хороших условиях. Чего не хватало из года в год?

— Высшее место было пятое, вышли в финал Кубка Интертото. А чего не хватало, не хуже меня знаете. Но не будем об этом.

— Вас приглашали «Спартак» и «Локомотив». Почему оба раза отказались и остались в Раменском?

— Я был в «Сатурне» очень доволен. Тогда переговорили с губернатором Громовым, и решили, что я продолжу карьеру здесь. Работал словацкий тренер Вайсс, играло пять ребят оттуда. И сложился прекрасный коллектив — Леха Игонин, Андрей Каряка, Дима Кириченко, Дима Лоськов, Петя Немов… Очень часто их вспоминаю, люблю, как своих друзей. Болельщики ко мне хорошо относились. Уже было за 30, никуда не хотел уходить.

«Лучший период провел в Сатурне»

— В Чехию за вами приезжал лично Олег Романцев. Легко тогда согласились на переезд в Россию?

— Да. Это для меня был очень большой сюрприз. Он приехал в Либерец на один матч, когда мы играли со «Славией». Романцев для меня был «иконой», он в Чехии очень популярен. Все знали тот «Спартак», который он не раз выводил в Лигу чемпионов. Не скрою, было очень приятно и почетно. Но после второго сбора Романцев ушел из команды. Нужно уже было доказывать новому тренеру, чего стою.

— Вы последовательно выиграли конкуренцию у Евгения Корнюхина, Сергея Рыжикова, Валерия Чижова. Какие между вами были отношения?

— Всегда хорошие. Вы знаете, я не конфликтный человек. Подчиняю себя интересам команды, но при этом хочу играть. Конечно, каждый раз пытался доказывать тренерам, что должен быть на поле, а не на скамейке. Когда меня спрашивают, как я оцениваю карьеру, всегда отвечаю так… Самых больших результатов добился в Либереце, где выиграл чемпионат и Кубок Чехии, успешно выступил в Еврокубках. Но по себе чувствую, что самый хороший период провел в «Сатурне».

Антонин Кински globallookpress.com

— С кем из сатурновсих тренеров работалось наиболее комфортно?

— Самый близкий — Вайсс. Потом в конце был Гордеев, с которым мы практически ровесники. Несмотря на все тяготы при распаде клуба, это тоже было приятное сотрудничество. Но в целом испытывал уважение ко всем тренерам — и к Тарханову, и к Гаджиеву, и к Шевчуку. Пусть последний был очень строгим.

— Сейчас за ветеранов где-то поигрываете, как в прощальном матче Вадима Евсеева?

— Нет. Год назад вставили пластину в бедро, так что нельзя. Не могу сказать, что мне этого не хватает. Сейчас доволен тем, что могу уделять время сыну, помогать ему расти в футболе. Уже 21, самое время.

— С кем из бывших одноклубников поддерживаете связь?

— Начальник команды Сергей Викторович Тряпкин всегда присылает поздравления в Днем рождения. Очень приятно. Иногда с кем-то переписываюсь на Новый год. И когда у меня была операция, созвонился с Темой Ребровым. С Сашей Макаровым тоже общаемся. В общем, наш вратарский цех. Ну, с Яном Дюрицей, другими сатурновскими словаками всегда рад поболтать.

— Чем сами занимаетесь нынче?

— До операции работал с вратарями сборной Чехии U-19. Сейчас держусь ближе к дому, решаю какие-то свои вопросы. И пару раз в месяц езжу по стране, смотрю для одного клуба молодых вратарей. Хочу остаться, конечно, при футболе.

— В Россию когда последний раз наведывались?

— Очень давно. Как раз прощальный матч Вадика Евсеева. Потом хотели с женой и в Москву, и в Питер, но не получилось. А сейчас надо ждать то время, когда все успокоится, и с удовольствием приеду.