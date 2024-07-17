17 июля в 1/4 финала Кубка Южной Кореи по футболу сыграют «Пхохан Стилерс» и «Сеул». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пхохан Стилерс» — «Сеул», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пхохан Стилерс»

Турнирное положение: «Пхохан Стилерс» относительно успешно выступает в чемпионате Южной Кореи. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Пхохан Стилерс» лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только забивает команда не столь регулярно: 36 мячей в 23 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пхохан Стилерс» уступил «Чеджу Юнайтед» (1:2).

Причем до последней коллизии команда не проигрывала 7 матчей кряду. Например, крепкий «Канвон» был обыгран со счетом 2:0.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пхохан Стилерс» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Последняя осечка отбросила «Пхохан Стилерс» на 3 строчку. Хотя даже она никак не должна повлиять на задачу стать чемпионом.

Матчи против «Сеула» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 5 последних очных поединков «Пхохан Стилерс» выиграл 1 раз при 4 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Команда уж точно намерена побороться за Кубок Южной Кореи.

«Сеул»

Турнирное положение: «Сеул» сражается за попадание в топ-6. Команда ныне расположилась как раз на 6 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Сеул» не столь надежен в обороне. В 23 поединках чемпионата в воротах команды побывало всего 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась заветными баллами. «Сеул» минимально уступил «Ульсану».

До того команда нанесла поражение «Тэджон Ситизену» (2:1). А вот чуть ранее случилась коллизия в матче с «Чеджу Юнайтед» (2:3).

В пяти последних матчах «Сеул» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сеул» выглядит относительно нестабильно. Успешные поединки чередуются с откровенно блеклыми.

При этом «Сеул» проиграл в 2 своих последних выездных поединках. Притом, что в кадровом плане у команды относительная гармония.

Вот только «Пхохан Стилерс» команда не обыгрывает уже 2 года. Хотя сейчас с атакой у команды полный порядок — 37 забитых мячей.

И уж точно номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Сеул» способен эффективно сыграть вторым номером.

Статистика для ставок

«Сеул» проиграл в 2 своих последних выездных поединках

«Пхохан Стилерс» в среднем пропускает гол за матч

«Сеул» уже 2 года не может одолеть «Пхохан Стилерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пхохан Стилерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.85 и 1.89.

Прогноз: «Пхохан Стилерс» явно мотивирован побороться за Кубок Южной Кореи, и уж точно будет активно атаковать.

«Сеул» не блещет стабильностью результатов, к тому же не столь успешно играет на выезде.

Ставка: Победа «Пхохан Стилерс» за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.16