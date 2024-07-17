17 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» и «Лугано». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Подопечные Симоне Индзаги ныне сильнейшие в Италии. Команда финишировала на 1 месте в Серии А.

При этом «Интер» опередил ближайшего преследователя на 19 очков. Да и проиграла команда всего 2 раза в 38 матчах чемпионата.

Последние матчи: миланцы только начинают свою серию спаррингов. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости большинства игроков в своих сборных.

Так что Инздаги придется фактически по фрагментам склеивать состав на этот матч. Наверняка в нем найдется место для перспективной молодежи.

В 5 своих последних матчах «Интер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Миланцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Да и оборона команды ошибается нечасто.

Поединки с «Лугано» складываются для команды традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Интер» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка миланцы постараются начать серию спаррингов с победы. Да и в любом кадровом сочетании итальянцы обязаны обыгрывать столь скромного соперника.

«Лугано»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Лугано» финишировал на 2 месте в чемпионате Швейцарии.

При этом «Лугано» пропускал уж слишком часто. В 38 поединках швейцарского чемпионата тылы команды дали результативный сбой 51 раз.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась удачно. В 3 из 4 спаррингов были одержаны победы.

При этом «Лугано» в последнем поединке переиграл «Парму» (3:1). Хотя до того случилось минимальное поражение от «Арау».

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Швейцарцы намерены воспользоваться отсутствием лидеров «Интера». Да и с атакой у команды относительный порядок.

Швейцарцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Зато в плане игровой практики у команды сейчас полный ажур.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Лугано» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и миланцев им не удается обыграть уже почти 13 лет…

Статистика для ставок

«Интер» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Лугано» не обыгрывает миланцев почти 13 лет

«Лугано» выиграл в 3 из 4 летних контрольных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.20.

Прогноз: «Интер» силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.

Швейцарцы имеют преимущество в игровой практике, и явно не планируют лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.77.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Интер» победит с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.91