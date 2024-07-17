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    «Интер» — «Лугано». Прогноз (к. 2.77) на товарищеский матч

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лугано»
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    Лаутаро Мартинес
    17 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Интер» и «Лугано». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лугано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Интер»

    Турнирное положение: Подопечные Симоне Индзаги ныне сильнейшие в Италии. Команда финишировала на 1 месте в Серии А.

    При этом «Интер» опередил ближайшего преследователя на 19 очков. Да и проиграла команда всего 2 раза в 38 матчах чемпионата.

    Последние матчи: миланцы только начинают свою серию спаррингов. Да и состав команды разбалансирован в виду занятости большинства игроков в своих сборных.

    Так что Инздаги придется фактически по фрагментам склеивать состав на этот матч. Наверняка в нем найдется место для перспективной молодежи.

    В 5 своих последних матчах «Интер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Миланцы имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей. Да и оборона команды ошибается нечасто.

    Поединки с «Лугано» складываются для команды традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Интер» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Наверняка миланцы постараются начать серию спаррингов с победы. Да и в любом кадровом сочетании итальянцы обязаны обыгрывать столь скромного соперника.

    «Лугано»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела достаточно неплохо. «Лугано» финишировал на 2 месте в чемпионате Швейцарии.

    При этом «Лугано» пропускал уж слишком часто. В 38 поединках швейцарского чемпионата тылы команды дали результативный сбой 51 раз.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась удачно. В 3 из 4 спаррингов были одержаны победы.

    При этом «Лугано» в последнем поединке переиграл «Парму» (3:1). Хотя до того случилось минимальное поражение от «Арау».

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Швейцарцы намерены воспользоваться отсутствием лидеров «Интера». Да и с атакой у команды относительный порядок.

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    Швейцарцы достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Зато в плане игровой практики у команды сейчас полный ажур.

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Лугано» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и миланцев им не удается обыграть уже почти 13 лет…

    Статистика для ставок

    • «Интер» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Лугано» не обыгрывает миланцев почти 13 лет

    • «Лугано» выиграл в 3 из 4 летних контрольных матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.20.

    Прогноз: «Интер» силен в любом кадровом виде, и явно будет активен в атаке.

    Швейцарцы имеют преимущество в игровой практике, и явно не планируют лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.77.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Интер» победит с разницей в 2 и более мячей.

    Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.91

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    «Интер» — «Лугано»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое шоу!
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