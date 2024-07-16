В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 16 июля пройдет матч «Пюник» — «Динамо» Минск. Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Пюник» — «Динамо Минск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — действующий чемпион Армении, который вырвал титул у «Ноа» лишь в последнем, заключительном туре внутреннего первенства. Клуб из Еревана набрал 82 очка, одержав 24 победы, 10 встреч завершив вничью и 2 игры проиграл.

Последние матчи: Новый еврокубковый сезон «Пюник» начал с ничейного исхода против минского «Динамо» в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов (0:0).

Не сыграют: Из-за травм в матче не сыграют нападающие Лука Юричич и Серж Дебле.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пюник» не проигрывает на протяжении 10 матчей: 8 побед и 2 ничьи. В последний раз ереванский клуб потерпел фиаско в матче против «Арарат-Армении» (0:1) 8 апреля 2024.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Минское «Динамо» выиграл чемпионат Беларуси сезона 2023. «Динамовцы» аккумулировали 69 очков по итогам сезона, опередив в турнирной таблице «Неман» из Гродно на 7 пунктов.

Сейчас в самом разгаре проходит новый сезон белорусского чемпионата, в котором «Динамо» Минск занимает первое место с активом 35 баллов, столько же пунктов у клуба «Торпедо-БелАЗ», который расположился на второй строчке.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги чемпионов минское «Динамо» разошлось миром с «Пюником» (0:0).

Не сыграют: Полузащитник Павел Седко не сыграет в матче против «Пюника» из-за травмы.

Прошлый евросезон: «Динамо» Минск не проигрывает на протяжении 10 матчей: 8 побед и 2 ничьи. В последний раз минчане проигрывали 8 мая в поединке против «Немана» (0:2).

Статистика для ставок

Выигрышная серия минского «Динамо» и «Пюника» составляет 6 матчей

Беспроигрышная серия чемпионом Беларуси и Армении составляет 10 матчей: 8 побед и 2 ничьи

«Динамо» Минск — «Пюник» 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа «Пюника» — в 1.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.18 и 1.89 соответственно.

Прогноз: В первом матче соперники сыграли по низам, есть большая вероятность, что чемпионы Армении и Беларуси будут осторожничать и в ответной встрече.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу победы ереванского «Пюника».

Ставка: Победа «Пюника» с коэффициентом 1.84.