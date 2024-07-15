Испанец Рафаэль Надаль сыграет против шведа Лео Борга первом круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Надаль — Борг, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Надаль

Для Рафы турнир в Бостаде станет одним из главных этапов подготовки к Олимпиаде.

Как известно, Надаль уже официально подтвердил, что поедет на Игры в Париже. Именно по этой причине он решил пропустить травяную часть сезона.

«Мы считаем, что лучшим решением для организма будет не менять покрытие и продолжать играть на грунте», — сообщил грунтовый король в середине июня.

Надаль ни разу не играл с тех пор, как в конце мая уступил Саше Звереву на старте Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

Поражение от немца, похоже, заставило Рафу пересмотреть свои планы. Сейчас всё указывает на то, что этот не будет последним в его карьере. Скорее всего, в следующем году 38-летний испанец снова поедет на мэйджор в Париже.

Борг

Лео Борг — сын 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга.

К сожалению, уже давно стало ясно, что Лео, мягко говоря, не так талантлив, как его отец.

21-летний Борг находится всего лишь в пятой сотне рейтинга. В этом году он сыграл на четырех «челленджерах» и ни на одном из них не прошел даже первый раунд.

Во всех остальных случаях Борг играл на «фьючерсах».

В Бостаде Лео получил от организаторов wild card. Это был его единственный способ попасть в основную сетку турнира ATP 250.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Надаль начнет турнир с разгромной победы. На Борга можно поставить за 14.50.

Прогноз: скорее всего, Рафа отдаст сыну Бьорна Борга максимум два-три гейма. Это в лучшем случае. В конце апреля испанец выиграл в Мадриде у 16-летнего Дарвина Бланча со счетом 6:1, 6:0. Здесь, возможно, будет то же самое.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-7,0) за 2.26.