Рафаэль Надаль
Лео Борг (Норвегия)
Надаль
Для Рафы турнир в Бостаде станет одним из главных этапов подготовки к Олимпиаде.
Как известно, Надаль уже официально подтвердил, что поедет на Игры в Париже. Именно по этой причине он решил пропустить травяную часть сезона.
«Мы считаем, что лучшим решением для организма будет не менять покрытие и продолжать играть на грунте», — сообщил грунтовый король в середине июня.
Надаль ни разу не играл с тех пор, как в конце мая уступил Саше Звереву на старте Ролан Гаррос.
Поражение от немца, похоже, заставило Рафу пересмотреть свои планы. Сейчас всё указывает на то, что этот не будет последним в его карьере. Скорее всего, в следующем году 38-летний испанец снова поедет на мэйджор в Париже.
Борг
Лео Борг — сын 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга.
К сожалению, уже давно стало ясно, что Лео, мягко говоря, не так талантлив, как его отец.
21-летний Борг находится всего лишь в пятой сотне рейтинга. В этом году он сыграл на четырех «челленджерах» и ни на одном из них не прошел даже первый раунд.
Во всех остальных случаях Борг играл на «фьючерсах».
В Бостаде Лео получил от организаторов wild card. Это был его единственный способ попасть в основную сетку турнира ATP 250.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что Надаль начнет турнир с разгромной победы. На Борга можно поставить за 14.50.
Прогноз: скорее всего, Рафа отдаст сыну Бьорна Борга максимум два-три гейма. Это в лучшем случае. В конце апреля испанец выиграл в Мадриде у 16-летнего Дарвина Бланча со счетом 6:1, 6:0. Здесь, возможно, будет то же самое.
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Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-7,0) за 2.26.