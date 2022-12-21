ЧР-2023. Валиева будет доминировать, Трусова — страдать?

С 20 по 25 декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России по фигурному катанию-2023. LiveSport.Ru рассказывает, за чем следить на самом крупном отечественном старте сезона.

У Кондратюка будут соперники

Традиционно самой непредсказуемой дисциплине отечественной фигурки — мужскому одиночному катанию — будет, чем удивить зрителя и в Красноярске.

Действующий чемпион страны Марк Кондратюк мощно выстрелил в прошлом сезоне, пройдя путь от участника юниорских контрольных прокатов до олимпийского чемпиона в команде, и хорошо начал — в нынешнем. Но уже на этапе Гран-при России в Самаре спортсмен признался журналистам, что испытывает серьезные проблемы со спиной, из-за чего сразу после соревнований он был госпитализирован для реабилитации.

В больнице Кондратюк пробыл порядка недели и в итоге в Красноярск отправился. Вопрос лишь в том, в каком статусе? Однозначного фаворита? Пожалуй, нет. До травмы спины Кондратюк наравне с другими квадами прыгал четверной лутц, благодаря чему мог бы превзойти соперников не только компонентами, но и технически. Наличие в списках конкурентов призера чемпионата мира Михаила Коляды обязывает быть на две головы выше — и если второй оценкой этого не достичь (Коляда объективно самый компонентный фигурист страны), то почему бы не попробовать взять прыжками?

Правда, Михаил до Красноярска так и не доехал. За неделю до старта чемпионата его тренер Алексей Мишин сообщил, что спортсмен пропустит турнир из-за обострения хронического синусита. Впрочем, конкретно для Кондратюка в его нынешней форме это отнюдь не открытая дорога к золоту, ведь конкуренты у него все равно мощные.

Петр Гуменник globallookpress.com

Судя по прошедшему в начале месяца прыжковому чемпионату страны, в число основных претендентов на золото войдут Петр Гуменник и Евгений Семененко. Прогресс первого по ходу нынешнего сезона не отметил только ленивый. Петр и раньше был техничным (в его арсенале несколько видов квадов и уникальные каскады вроде тройного лутца-тройного риттбергера), но теперь к его природным данным добавилась еще и уверенность в своих силах. Если он сумеет совладать с нервами в Красноярске и откатает обе программы чисто, у судей не будет иного пути, кроме как отдать ему золото.

Правда, Семененко наверняка всеми силами постарается этому помешать. У него в этом противостоянии будут свои козыри, главный из которых — судейская лояльность. Если в прошлом году Евгения воспринимали как просто талантливого парня с явным потолком возможностей, то теперь в нем разглядели еще и артиста. Не без помощи самого фигуриста, безусловно. С технической точки зрения чистый Семененко безошибочному Гуменнику не конкурент. А вот с оценками за компоненты возможны самые разные метаморфозы.

Евгений Семененко globallookpress.com

Кстати, еще один спортсмен, способный забрать у Кондратюка титул действующего чемпиона компонентами, Дмитрий Алиев. В силу индивидуальных особенностей его форма перед стартами — всегда загадка, но в случае оптимальной готовности он будет едва ли не единственным фигуристом среди претендентов на топ-5, способным прыгнуть чистый четверной лутц. Безусловно, Дмитрий уже не на пике возможностей, и не факт, что при прочих равных судьи поставят его выше молодых, но он определенно будет среди тех, кто сможет на равных бороться за золото как техникой, так и компонентами.

Лидерство Валиевой и безысходность Трусовой

Сегмент про женское одиночное катание вполне реально было бы уместить в одно предложение. Оно выглядело бы примерно так: «Камила Валиева выиграет, расходимся».

Нет, серьезно. Олимпийская чемпионка «командника» начала сезон не в лучшей форме, но уже к декабрю не только вернула четверной тулуп (на прыжковом чемпионате России не ошиблась на нем ни разу), но и начала прыгать на тренировках тройной аксель.

Этого набора ей хватит, чтобы не ощущать никакой оппозиции даже со стороны юной Софьи Акатьевой, у которой ультра-си более-менее стабильны весь сезон. Не говоря уже о девушках, которые в силу своих возможностей сложные прыжки либо не делают вовсе, либо ограничивают их количество до минимума.

Помешать Валиевой могут только две вещи: полный развал произвольной программы (короткую она не срывала вдрызг примерно никогда и неоправданный риск. Скажем, неожиданное решение прыгать несколько ультра-си в произвольной. В таком случае из второго может вытечь первое, и тогда шансы у соперниц появятся, но при любом другом раскладе — увы. Валиева — объективно сильнейшая фигуристка страны по совокупности технического и артистического талантов, с этим просто глупо спорить.

Камила Валиева globallookpress.com

Но если допустить теоретическую возможность борьбы с ней — кто это будет? Этапы Гран-при России и прыжковый чемпионат показали, что наибольшую ценность имеет не зубодробительный набор нестабильных ультра-си, а мини-наборчик из одного-двух, но таких, чтобы 10 из 10 получались на положительные оценки.

В этом контексте наибольший интерес представляет тройной аксель — за счет того, что нынешние правила дозволяют женщинам прыгать его как в короткой программе (в единственном экземпляре), так и в произвольной (два). В то время как четверной разрешен только в произвольной.

Среди участниц чемпионата России самыми стабильными тройными акселями обладают Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева. В этом сезоне они исполняли по три таких элемента на две программы и практически не допускали ошибок (на Гран-при Туктамышева прыгнула шесть тройных акселей, Муравьева — пять. Все на плюсовые оценки). Причем этапы с их участием — вторая «Москва» и «Пермь» — получились едва ли не самыми конкурентными в сезоне, даже несмотря на то, что оба раза выигрывала Туктамышева.

Еще одно неоспоримое преимущество Муравьевой и Туктамышевой — компоненты. В нынешнем сезоне Елизавета — вторая после Валиевой по второй оценке, но и Муравьева отстает совсем на чуть-чуть. Исход их индивидуального противостояния решат микроошибки и крепость нервов. Причем в этом плане логичнее поставить на Муравьеву, ведь она уже не раз доказывала, что обладает удивительной способностью собираться в нужный момент.

Софья Муравьева globallookpress.com

Со стороны за всем этим будет наблюдать Аделия Петросян. На Гран-при России в Сочи она произвела фурор, забрав первое место из рук Александры Трусовой, однако затем почти сразу пропала, снявшись со всех оставшихся до чемпионата России турниров. Это было вызвано травмой ноги, однако уже спустя неделю она возобновила тренировки. А пропуск прыжкового чемпионата в этом контексте выглядит как стратегический шаг назад для более целостной подготовки к главному старту первой половины сезона.

Аделия Петросян globallookpress.com

Однако форма Аделии все-таки является загадкой — такой же, как и ее планы по прыжковому контенту. С одной стороны, ей можно пойти по привычному варианту с двумя четверными риттбергерами в произвольной программе. На прошлогоднем чемпионате России этот путь принес ей четвертое место, причем выше нее стояли лишь будущие участницы Олимпиады Валиева, Трусова и Анна Щербакова. При прочих равных обыграть их Аделии бы просто не позволили — не тот статус, да и зачем лишний раз нервировать наши олимпийские надежды? Так что тот результат для Петросян сродни попаданию в тройку.

В этом году двух риттбергеров тоже может хватить для пьедестала, но для гарантированной претензии на золото нужно усложняться. В закромах у фигуристки давно уже завалялся тройной аксель, который вроде как получается на тренировках, но недостаточно для соревнований. Если вдруг за время вынужденной паузы она смогла его стабилизировать хотя бы для того, чтобы исполнять в короткой программе, это перевернет все турнирные расклады. Но пока же шансы Петросян выглядят туманно.

Александра Трусова globallookpress.com

Примерно так же, как и у Трусовой. Призер Олимпиады в Пекине весь сезон пребывает в типичном для постолимпийского сезона раздрае и пока с трудом собирает себя. Многие эксперты отмечали, что фигуристка набрала лишний вес, из-за чего у нее появились сложности с прыжками и выносливостью, что в свою очередь выливается в большое количество ошибок. На Гран-при спортсменка демонстрировала лишь один четверной — лутц, но безуспешно.

Подобный прыжковый набор не даст ей возможности не только побороться за золото, но и в принципе попасть на пьедестал. При определенных обстоятельствах она и вовсе может выпасть из пятерки сильнейших спортсменок турнира, а непопадание в топ-6 может стать причиной для федерации не включать ее в сборную на следующий сезон.

В парах и танцах — явные фавориты

У пар явным фаворитом выглядят Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Фигуристы блестяще выступили на этапах Гран-при и на прыжковом чемпионате, превзойдя оппонентов на каждом из указанных турниров.

Оставшиеся места в тройке распределят Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Последние, кстати, могут подарить главную сенсацию парному турниру, если зайдут в четверной элемент — подкрутку или выброс. На чемпионате России по прыжкам они попробовали и то, и другое, но оба раза неудачно.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин globallookpress.com

В танцах безоговорочными лидерами будут Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Конкурентами у них будут молодые Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, а также новый дуэт двух опытных спортсменов Софья Тютюнина/Андрей Багин.

Помешать забрать золото Елизавете и Егору может разве что серия падений или что-то в таком духе. Впрочем, этот сезон показал, что для этой пары нет ничего невозможного.