В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 16 июля пройдет матч ХИК — «Паневежис». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч ХИК — «Паневежис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ХИК

Турнирная таблица: Действующий чемпион Финляндии ХИК занимает второе место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 16 туров участник Лиги чемпионов набрал 28 очков. Столько же баллов у лидера гонки — команды КуПС. Ближайший матч финского чемпионата ХИК проведёт 20 июля против клуба «Хака».

Последние матчи: ХИК крайне неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче первого отборочного раунда финский коллектив с разгромным счётом проиграл лучшей команде Литвы — «Паневежису» (0:3). В этом поединке футолисты ХИКа смогли отметиться лишь двумя «горчичниками», которые получили Канеллопулос и Лайонс-Фостер.

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Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: ХИК преследует проигрышная полоса игр, команда проигрывает во второй игре подряд. Помимо фиаско в матче против «Паневежиса» чемпион Финляндии с разгромным счётом проиграл «Ильвесу» в чемпионате страны (0:3). Если ХИК не сможет отыграть у «Паневежиса» отставание в три мяча, то отправится в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

«Паневежис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» находится в зоне вылета. После матчей 21 тура действующий победитель страны набралвсего 21 очко. Ближайшую игру на внутренней арене «Паневежис» проведёт 20 июля против «Кауно Жальгирис».

Последние матчи: «Паневежис» сделал хорошую заявку на проход во второй отборочной раунд Лиги чемпионов. Лучший клуб Литвы на своём поле нанёс сокрушительное поражение чемпиону Финляндии — ХИКу (3:0). В составе победителей голами отметились Велиулис, Горобсов и Мбо.

Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

Состояние команды: «Паневежис» не просто выиграл у ХИКу, литовцам удалось прервать чёрную полосу игр, которая преследовала команду.

Статистика для ставок

Проигрышная серия ХИКа составляет 2 матча

«Паневежис» в одном шаге от второго раунда Лиги чемпионов

«Паневежис» — ХИК (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.20, а победа «Паневежиса» — в 7.40.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.05 соответственно.

Прогноз: «Паневежис» одной ногой во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, если ХИК и одержит победу, то вряд ли сможет пробиться в следующий этап еврокубка. Мы предлагаем сыграть на плюсовой форе «Паневежиса».

Ставка: Фора «Паневежиса» (+1) с коэффициентом 2.57.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, вполне можно ждать множество голов и в ответной игре двух чемпионов.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.23.