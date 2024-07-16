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    ХИК — «Паневежис». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 16 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — «Паневежис»
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    ПАОК — ХИК
    В первом отборочном раунде Лиги чемпионов 16 июля пройдет матч ХИК — «Паневежис». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч ХИК — «Паневежис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Июля 2024 года

    ХИК

  • Хельсинки
    •  ХИК 19:00 Паневежис

    Паневежис

  • Паневежис
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    ХИК

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Финляндии ХИК занимает второе место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 16 туров участник Лиги чемпионов набрал 28 очков. Столько же баллов у лидера гонки — команды КуПС. Ближайший матч финского чемпионата ХИК проведёт 20 июля против клуба «Хака».

    Последние матчи: ХИК крайне неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче первого отборочного раунда финский коллектив с разгромным счётом проиграл лучшей команде Литвы — «Паневежису» (0:3). В этом поединке футолисты ХИКа смогли отметиться лишь двумя «горчичниками», которые получили Канеллопулос и Лайонс-Фостер.

    ХИК — Паневежис: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ХИК преследует проигрышная полоса игр, команда проигрывает во второй игре подряд. Помимо фиаско в матче против «Паневежиса» чемпион Финляндии с разгромным счётом проиграл «Ильвесу» в чемпионате страны (0:3). Если ХИК не сможет отыграть у «Паневежиса» отставание в три мяча, то отправится в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

    «Паневежис»

    Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Паневежис» находится в зоне вылета. После матчей 21 тура действующий победитель страны набралвсего 21 очко. Ближайшую игру на внутренней арене «Паневежис» проведёт 20 июля против «Кауно Жальгирис».

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    • Последние матчи: «Паневежис» сделал хорошую заявку на проход во второй отборочной раунд Лиги чемпионов. Лучший клуб Литвы на своём поле нанёс сокрушительное поражение чемпиону Финляндии — ХИКу (3:0). В составе победителей голами отметились Велиулис, Горобсов и Мбо.

    Не сыграют: В составе команды травмированы вратарь Томас Шведкаускас и центральный нападающий Ариагнер Смит.

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    Состояние команды: «Паневежис» не просто выиграл у ХИКу, литовцам удалось прервать чёрную полосу игр, которая преследовала команду.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия ХИКа составляет 2 матча

    • «Паневежис» в одном шаге от второго раунда Лиги чемпионов

    • «Паневежис» — ХИК (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ХИК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.20, а победа «Паневежиса» — в 7.40.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: «Паневежис» одной ногой во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, если ХИК и одержит победу, то вряд ли сможет пробиться в следующий этап еврокубка. Мы предлагаем сыграть на плюсовой форе «Паневежиса».

    Ставка: Фора «Паневежиса» (+1) с коэффициентом 2.57.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, вполне можно ждать множество голов и в ответной игре двух чемпионов.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.23.

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    ХИК — «Паневежис»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на футбол. Сохранит ли ХИК участие в Лиге чемпионов?
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