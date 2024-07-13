Дневник Евро. Король переживает за Англию, сборная разочарований и Алькарас следит за испанцами

В субботу, 13 июля, на Евро-2024 все в ожидании финала, сборные Испании и Англии продолжают подготовку к заключительному матчу турнира.

Поддержка короля

Король Великобритании Карл III выступил в поддержкой в адрес сборной Англии перед финалом Евро-2024 с Испанией. Он принял участие в акции вместе с известным британским актёром Идрисом Эльбой.

На территории Сент-Джеймсского дворца король Великобритании позировал для фото вместе с футболистами национальной команды. Напомним, что Карл III поздравил сборную Англии после победы в полуфинале Евро-2024 над Нидерландами со счетом 2:1.

Карл III — король Великобритании globallookpress.com

Интересно, что король Великобритании попросил сборную выиграть чемпионат Европы 2024-го года, не забивая при этом в последний момент встречи. Нападающий национальной команды Олли Уоткинс ответил Карлу III.

«Это (голы в концовке) делает игру ещё более захватывающей, но лично мне кажется, что всё равно, как мы выиграем или забьём, лишь бы мяч попал в сетку», — сказал Уоткинс.

Напомним, что сборные Испании и Англии встретятся между собой в финале Евро-2024 14-го июля в 22:00 мск.

Продлит или не продлит?

По данным журналиста Фабрицио Романо, Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, несмотря на то, какой результат будет в финале Евро-2024. Национальная команда встретится с Испанией.

Стороны уже ведут переговоры, но есть одно но. До начала чемпионата Европы — 2024 сам Саутгейт сказал, что может покинуть сборную Англии, если не сможет выиграть турнир. Перед финалом специалист ответил на вопрос о том, сложно ли будет покинуть пост в случае победы на Евро-2024.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

«Нет ничего сложного, но эмоционально для меня было бы невозможно принять логичное решение в данный момент, потому что в течение двух лет я был сосредоточен только на победе в этом турнире.

Последние пять-шесть недель были сплошными американскими горками, так что я на самом деле не знаю, кроме того, что я очень сосредоточен на подготовке команды к этой игре и полон решимости продолжать вести её так, как мы это делали в течение последнего месяца», — сказал Саутгейт.

Сборная разочарований

Издание Marca опубликовало символическую сборную на Евро-2024 из футболистов, которые не оправдали ожидание. В этой команде собрались игроки, которые должны были помочь своей национальной команде добиться успеха.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Первым номером стал вратарь Хорватии Доминик Ливакович.

В защите — украинец Александр Зинченко, датчанин Андреас Кристенсен и итальянцы Джанлука Манчини и Джованни Ди Лоренцо.

В полузащите — венгр Доминик Собослаи, серб Сергей Милинкович-Савич и шотландец Джон Макгинн.

В атаке — португалец Криштиану Роналду, серб Душан Влахович и бельгиец Ромелу Лукаку.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду не смог забить ни одного гола на чемпионате Европы, за 5 встреч португалец сделал только голевую передачу. Напомним, что заключительный матч Евро-2024 состоится 14-го июля в 22:00 мск.

С днем рождения!

За день до финала Евро-2024 между сборными Испании и Англии вингер «красной фурии» Ламин Ямаль отпраздновал свое день рождения. Ему исполнилось 17 лет.

Игроки сборной Испании поздравили Ямаля

Футболисты национальной команды поздравили игрока, вынесли праздничный торт под аплодисменты. Напомним, что футболист стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира.

За 6 матчей на Евро-2024 в составе национальной команды Ямаль забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Футболист в свои 17 лет имеет шанс стать чемпионом Европы в качестве одного из ключевых игроков на поле.

Сумасшедший Кукурелья

Перед финалом Евро-2024 защитник сборной Испании Марк Кукурелья выступил с неожиданным заявлением. Игрок ответил на вопрос о том, что сделает, если национальная команда одержит победу на чемпионате Европы — 2024.

Марк Кукурелья globallookpress.com

«Перекрашу волосы в красный. Сделаю это, если мы выиграем. Я не смогу сыграть в финале с красными волосами, поэтому не перекрасился ранее. Я обязан это сделать, но мне нужно выполнить это так, чтобы они не стали такими, как у Русалочки. Я что‑нибудь придумаю», — сказал Кукурелья.

Ранее полузащитник сборной Германии Роберт Андрих покрасил волосы в розовый цвет перед четвертьфиналом Евро-2024 против Испании. К слову, игроку это не помогло — «бундестим» проиграла «красной фурии» со счетом 1:2. Может быть, поэтому Кукурелья решил перекрасить волосы в красный только в случае победы? Скорее всего.

Алькарас и сборная Испании

Испанский теннисист Карлос Алькарас является фанатом сборной Испании по футболу, активно болея за нее на Евро-2024. Третья ракетка мира смотрит матчи национальной команды, параллельно выступая на турнире Уимблдон-2024.

Алькарас и сборная Испании вышли в финал своих турниров. Оба матча состоятся 14-го июля. Теннисист уже прокомментировал это совпадение: «Будет хороший день для испанцев. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день».

Карлос Алькарас — испанский теннисист globallookpress.com

Интересно, что еще до начала Уимблдона-2024, 20-го июня Алькарас попросил поставить матч против Джека Дрейпера в первой половине дня для того, чтобы успеть посмотреть встречу группового этапа Евро-2024 между сборными Испании и Италии. Алькарас был, откровенно, расстроен своим поражением в том поединке представителю Великобритании, но его точно порадовал результат «красной фурии», которая обыграла итальянцев со счетом 1:0.

К тому же, Алькарас болеет за мадридский «Реал», и лично за полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема. После перехода англичанина в клуб теннисист был уверен, что тот станет одним из лучших в мире на своей позиции. Алькарас даже праздновал победу в одной из встреч в стиле Беллингема.

Настрой англичан

Игроки сборной Англии полны решимости реабилитироваться за поражение в финале прошлого Евро. Нападающий национальной команды Гарри Кейн отметил, что не хочет повторения предыдущего результата.

«Мы помним предыдущий финал, помним, как нам было тяжело, и не хотим повторения. Когда ты находишься в шаге от своей мечты, проигрывать вдвойне неприятно. Этот трофей стал бы всем для нас. Без преувеличения. Выиграть крупный турнир со своей сборной — это вершина карьеры для любого футболиста», — сказал Кейн.

Гарри Кейн globallookpress.com

К тому же, полузащитник англичан Деклан Райс готов даже пробиваться сквозь кирпичные стены, чтобы выиграть Евро-2024. Кажется, что сборная Англии сможет стать победителем турнира только таким образом.

«В первых двух играх я чувствовал себя более уставшим, чем сейчас. Адреналин усиливается по мере того, как игры набирают обороты. Вы получаете дополнительную энергию, дополнительный огонь.

В воскресенье все мы пробьёмся сквозь кирпичные стены, сделаем всё, чтобы выиграть эту игру. Будь то 90 минут, 120 минут, мы сделаем абсолютно всё. Это всё, о чём мы можем просить друг друга», — сказал Райс.